NUEVO HORARIO POR RESERVAS DE MESA Y PROTOCOLO.

De 20 Hs a 00:30

MUY IMPORTANTE!!!! CONSIGAN SUS ENTRADAS ANTICIPADAS POR QUE YA QUEDAN POCAS, NO DUERMAN!!! MIRA QUE ESTA NO LA REPITEN EN EL CABLE, Y DESPUES NO DIGAS QUE NO TE AVISAMOS