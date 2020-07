Este sábado se cumplieron 28 años de la muerte del bandoneonista y compositor de tango más importante del siglo XX: Astor Piazzolla.

Nació en Mar del Plata pero se crió en la ciudad de New York, donde su padre le regaló un bandeneón.

En 1934 conoció a Carlos Gardell en Manhattan ,al llevarle un presente realizado por su padre. Al año siguiente el cantor lo invitó a participar en la película que rodaba en esos días, "El día que me quieras", como un joven vendedor de diarios.

Fuera de las cámaras, Piazzolla le enseñó cómo tocaba el bandoneón. Gardel invitó a Piazzolla a unirse en su gira por América, pero su padre decidió que era aún muy joven, resultó ser una suerte, ya que fue en esta gira en la que Gardel y toda su banda perdieron la vida en un accidente aéreo.

En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para Aníbal Troilo. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, fue muy criticado. Los tangueros tradicionales lo consideraban «el asesino del tango».

“Sí, es cierto, soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos.”

Astor Piazzolla, 1954.

En sus últimos años de vida fue reivindicado por intelectuales, jazzistas y músicos de rock de todo el mundo, al igual que por nuevos referentes del tango, y actualmente se lo considera como uno de los músicos argentinos más importantes de la historia.​ Compuso también música para cerca de 40 películas.