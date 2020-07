Con el aislamiento obligatorio empezaron a difundirse diversos eventos vinculados al fenómeno ovni en Argentina. ¿Cuáles ocurrieron en territorio bonaerense?.

A lo largo de los años, en la provincia de Buenos Aires han aparecido Objetos Voladores No Identificados (OVNI), marcas en medio de campos, avistamiento de seres humanoides desconocidos y luces en el medio de la ruta. Sobre estos casos Infocielo habló con Luis Burgos, fundador de la Fundación Argentina de Ovniología (FAO) en 1984.

El ufólogo empezó a investigar casos en los años setenta y sube avances de sus investigaciones en su propio blog. La FAO se formó luego de que él y otros investigadores se juntaran en el Club Español de La Plata, en un evento en el que participaron unas veinte personas. Con el tiempo fue creciendo y hoy se conforma por una red que se distribuye por el resto de las provincias.

Entre los registros más importantes que han sucedido en el territorio bonarense, Burgos destaca el record mundial de marcas en Atalaya en enero de 1986. En ese entonces se registraron 150 huellas circulares formadas por pasto deshidratado. “Lo considero un record mundial de asentamiento de ovnis porque no se pudo superar en el mundo”, confirma el investigador, y agrega: “después de esto fuimos a esa zona y tuvimos una experiencia en la que vimos dos objetos no identificados volando durante unos 45 minutos”.

A partir de ese caso, y otros avistamientos que se sucedieron, esa zona fue llamada como “El Nido”. Un territorio que va desde la ruta 2 hasta la costa, y desde La Plata hasta Punta Indio. “Tenemos registradas 500 marcas de aterrizaje en la zona, seguimiento de luces a autos y avistamiento de humanoides”, describe Burgos.

Entre sus recuerdos, cuenta que su primera investigación fue en los años 70 en Orense. Se tomó un colectivo solo desde La Plata hasta el pequeño pueblo que cuenta con un balneario, cercano a Tres Arroyos. “Me entrevisté con dos policías que en los años 40 habían visto algo”, afirma Burgos.

Y relata: “Los dos efectivos se encontraban tomando una ginebra en el bar del pueblo, cuando un chico avisó que se había caído un avión envuelto en llamas en medio del campo. Los tres se dirigieron al lugar de los hechos, hasta encontrarse, al lado de un monte, un objeto totalmente iluminado. Alrededor del mismo andaban unas 6 o 7 personas cubiertas por trajes plateados y con una especie de tachos con faroles luminosos en las manos. El móvil policial se apagó y no podían encenderlo, por lo que se quedaron mirando desde su ubicación, a unos 200 metros. De repente las personas desaparecieron y el objeto se alejó deslizándose por el campo. Nunca levantó vuelo. En ese momento, el auto policial arrancó y pudieron regresar”.

Este hecho le llama la atención, especialmente porque el objeto nunca se elevó, algo que ya ha escuchado en otras anécdotas sobre avistamiento de ovnis. “En ese momento todavía no se hablaba de ovnis, así que los policías pensaron que era tecnología de Estados Unidos. Ellos nunca regresaron al lugar, pero el chico que los acompañaba contó que el terreno donde estaba el objeto, se encontraba quemado”. Este caso es, considerado por Burgos, el primer avistamiento de humanoides en el país.

Olavarría es otra zona en la que se vieron figuras humanas en reiteradas ocasiones. “Es el lugar de Argentina donde más personas describieron ver seres humanoides. Hay más de 60 avistamiento”, confirma Burgos. Por esta razón, es un lugar que se encuentra en investigación por parte de los ufólogos.

En La Plata hay dos zonas muy conocidas por haber avistamientos: el Parque San Martín es considerado como el primer lugar donde se registró un ovni, el 10 de julio de 1947. “En 2017, durante un evento organizado por la fundación y por ICOU, colgamos una plaqueta allí. También pusimos una en la zona de Meridiano Quinto”. Justamente, la denominada “Zona 72”, cuenta con una larga historia de vecinos que juran haber visto objetos voladores y luces en los aires. Va por la rambla de 72, desde 9 hasta 25. “Tenemos registros desde la década del 50”, confirma.

También se refirió al “El Ojo”, una especie de isla circular que flota sobre su propio eje, ubicado entre Escobar y Campana. Esta fue descubierta en 2016, cuando quisieron filmar una película de terror en la zona que cuenta con varias historias paranormales. En ese momento se dijo que podía ser una base extraterrestre, pero rápidamente el caso fue olvidado. Burgos desmiente todas esas teorías y afirma que “eso es un embalsado natural, no hay ninguna base, ni nada. En Corrientes hay como 7 embalsados iguales, pero no se les da difusión”.

Entre otras actividades que realiza la gente de FAO, las vigilias son de las más destacadas. Seleccionan algún lugar, especialmente en la zona de “El Nido”, y se quedan desde la tarde, hasta las 2 o 3 de la mañana, si es verano capaz hasta el amanecer, y registran con cámaras lo que sucede en el cielo. “Nosotros invitamos a todo el mundo, pero no prometemos que vayan a ver ovnis. Eso es algo circunstancial”, cuenta Burgos. Es una experiencia que realizan 3 o 4 veces al año y que, ahora, tenían previsto hacer en Tucumán, “pero se suspendió por el aislamiento”.

A pesar de no tener la seguridad de ver un ovni, el fundador de FAO resalta la oportunidad de tener contacto con la naturaleza y ver el cielo estrellado. “Si aparece algo no identificado, como pasó alguna vez, mejor, pero no podemos certificarlo”.

(Imagen ilustrativa)