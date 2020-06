La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, respaldó las medidas adoptadas para tratar de controlar el crecimiento de la curva de contagios y reducir la circulación del Covid.

"Necesitamos que la gente haga un esfuerzo con mucha responsabilidad, es la única forma de seguir adelante", subrayó.

Tras el anuncio que fijó la vuelta a una cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del próximo miércoles, Magario destacó las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Han dado las pautas de esto que veníamos diciendo: si se disparaba la curva y se complicaba, teníamos que volver para atrás. Creemos que es la mejor decisión para que no entremos en un colapso en el sistema sanitario o haya casos no se puedan atender", afirmó la Vicegobernadora bonaerense en declaraciones a C5N.

Y agregó: "Los datos son contundentes: la circulación genera que el virus circule y se contagie más gente. Y las circulaciones desde hace un mes, producto de las distintas aperturas, produjeron este gran número de contagios".

Magario volvió a destacar el trabajo coordinado entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires y señaló la importancia de tomar medidas en conjunto.

"La realidad de la ciudad no se separa de la realidad del conurbano. La semana pasada hubo un crecimiento de casos y comenzó a aumentar el uso de las camas", dijo.

Magario apeló a la responsabilidad de la sociedad para afrontar esta nueva fase que se extenderá hasta el 17 de julio. "La sociedad tiene que tener mucha responsabilidad en los próximos días. La responsabilidad de volver para atrás, de quedarnos en casa y pensar que esto nos va a posibilitar bajar esta subida abrupta de la curva", explicó.

"Esto va a ser largo", siguió la vicegobernadora, quien agregó que "tenemos que cuidarnos mucho. Necesitamos que la gente haga este esfuerzo con mucha responsabilidad, que vuelva a estar en casa y cuidarse. Es la única forma de seguir adelante", añadió.

También ponderó el esfuerzo económico hecho por el Estado para morigerar el impacto de la crisis causada por la pandemia: "las asignaciones, el IFE, el trabajo de los intendentes, todo hizo que la gente pudiera tener un ingreso y un alimento e inclusive que los chicos puedan estudiar. Ha sido una tarea mancomunada".

Y concluyó: "Generan mucho miedo las imágenes que vemos en el mundo y es eso lo que no queremos. Si el Estado y la gente no hubiesen estado juntos, esto no se hubiera logrado".