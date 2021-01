La localidad bonaerense de Azul implementa desde hace 40 días el "toque de queda sanitario" por el coronavirus. ¿Qué resultados trajo?...

La posibilidad concreta de implementar un toque de queda sanitario en toda la Provincia con el fin de evitar las concentraciones de gente, especialmente en horario nocturno, lleva a mirar con atención a la experiencia de la localidad bonaerense de Azul, ciudad que efectúa una medida de este tipo desde hace más de 40 días como parte de su estrategia de lucha contra el coronavirus.

En el distrito, ubicado a unos 300 kilómetros de La Plata, habitan algo menos de 70 mil personas. Allí, el intendente Hernán Bertellys (Juntos por el Cambio), dispuso la restricción de la circulación de 00:00 a 06:00 desde el último 24 de noviembre, a raíz de constantes reuniones masivas de jóvenes y la dura situación del sistema sanitario que obligó a hacer derivaciones de pacientes a localidades vecinas por falta de camas.

Infocielo dialogó con el secretario de Gobierno de Azul, Alejandro Vieyra, quien señaló que “la medida estuvo bien y dio resultado”.

“Llegamos a esa determinación porque entendíamos que la nocturnidad era un lugar clave donde se reproducían los contagios de forma mayor a otros ámbitos. En el momento que tomamos la decisión, no teníamos camas disponibles en terapia intensiva y en el hospital” sostuvo el funcionario.

Vieyra subrayó que la determinación fue acertada porque “teníamos que poner una especie de coto a la posible retransmisión. Funcionó porque prácticamente quedamos a nivel cero de cobertura de camas y dejamos de hacer derivaciones” dijo.

Mencionó que en primer lugar, “la evaluación que hicimos fue hasta el 28 de diciembre y la extendimos hasta el 4 de enero y ahora veremos como seguimos. Veremos las medidas que tome el gobierno provincial y nacional para estar en concordancia pero vamos a seguir con el acortamiento de la nocturnidad” adelantó el Jefe de Gabinete de Azul.

Sobre el nivel de aceptación de la decisión por parte de la población, indicó que “fue dispar como todo en la pandemia. Hubo gente a favor y gente en contra pero nosotros en principio preferimos pasar por antipáticos y no por irresponsables. Vemos que ahora también a nivel provincial y nacional están trabajando en esa teoría. No tenemos nada oficial pero hay algunas voces oficiales que están diciendo que el movimiento nocturno genera mucha reproducción del virus” subrayó.

Vieyra también se refirió a los controles desplegados para hacer efectivo el cumplimiento: “Quienes tienen el 100% del control para que esto se cumplan son las fuerzas de seguridad. El municipio acompaña con contravenciones, multas, sanciones, pero quien tiene que hacer cumplir es la fuerza policial” dijo y mencionó que se evitaron “fiestas de 300 o 400 personas”.

Respecto a la situación sanitaria actual en la localidad comentó: “Nosotros nos medimos por la cantidad de hisopados y el porcentaje de positividad de esos hisopados. Tenemos dos formas de trabajo de hisopado. El PCR que se hace por laboratorio en el Hospital de Niños de Azul que depende de la provincia y los tests rápidos del programa RTA de similares características a los de Olavarría en los que hacemos 200 o 300 testeos por semana . Buscamos testear lo máximo que se pueda para ir acorralando al virus”.

Finalmente, Alejandro Vieyra expresó que “el mayor temor es que los jóvenes transmitan el virus a los adultos mayores. Ahí estamos poniendo el foco en cómo intervenir para que esto no suceda a través del control de la nocturnidad o pedimos que si alguien no cumplió y se juntó con gente que no se acerque a sus familiares mayores”.