El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró este domingo que "entre gastar en boletas y gastar en vacunas", en este contexto de pandemia él se inclina por "gastar en vacunas", al referirse a la posibilidad de suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Nos toca enfrentar una situación inédita, nadie se prepara para gobernar en pandemia", aseguró en diálogo con Radio 10.

El dirigente del Frente Renovador consideró que "tomando como base que venimos de un gobierno que fracasó (por Cambiemos), y se le sumó la pandemia, creo que el Gobierno está encarando bien cuáles son las prioridades".

"El desafío que tenemos este año es la recuperación económica", siguió el dirigente, que planteó que "la recuperación del ingreso de todos los argentinos y la recuperación del poder de compra" deben ser prioridades del 2021, y añadió "que allí el clave el rol del Estado protegiendo y cuidando".

En particular consultado por las tarifas, criticó el esquema de aumentos instrumentado por el macrismo y dijo que es clave volver al principio de que "las tarifas no deben modificarse por encima de los salarios". Y recordó que de seguir con el esquema actualización que dejó el gobierno de Mauricio Macri las tarifas de los servicios públicos deberían aumentar este año otro 140%.

"Como principio rector, los actores del Estado tienen que encontrar previsibilidad a largo plazo, pero que esté atada al interés colectivo, del ciudadano, y no al interés de un empresario", afirmó.

Para Massa, la tarea del Gobierno no es "plantear soluciones mágicas sino plantear un sendero" y en ese camino elogió los planes del ministro de Economía, Martín Guzmán, de lograr "equilibrio fiscal, superávit comercial y un régimen de acumulación de reservas", entre otros objetivos.

Consultado sobre la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se preguntó si tiene sentido "votar dos veces en 50 días". En ese marco dijo que se puede encontrar "una forma de resolverlo, con inteligencia, con diálogo sin mezquindad" y en ese camino van apareciendo varias alternativas. "Entre gastar en boletas y gastar en vacunas, en este contexto yo prefiero gastar en vacunas", apuntó.

Y recordó: "Estamos en un pandemia, tenemos que ser responsables y seguir cuidándonos, la gente va a volver a circular tranquila cuando hayamos logrado inmunidad".

Y disparó con dureza contra la oposición: "Los que se olvidaron las vacunas en la Aduana nos explicaban cómo vacunar".

"Cuando la oposición tiene una mirada obstructiva del proceso político, no es un tema que me preocupa, me gusta cuando propone cosas concretas, cuando están para sumar", aseveró Massa. Y agregó que "cuando están en la lógica destructiva hay que ponerse las anteojeras y seguir para adelante".

También abordó el tema del acuerdo que alcanzó el gobierno de Macri con el FMI, y recordó que fue "un acuerdo claramente político que tuvo una función electoral y que no tenía sustentabilidad desde el punto de vista de las cuentas públicas argentinas".

"Es fundamental que el Fondo no imponga programa, sino que sea el programa de crecimiento del gobierno argentino, y el Gobierno le diga al Fondo cómo y de qué manera podemos pagar", afirmó.

Finalmente, como conclusión, planteó que "crecer, vacunarnos y trabajar unidos tienen que ser los tres principios rectores de toda la dirigencia política y empresarial argentina" para este año.