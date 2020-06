Ante el aumento de casos de coronavirus, el médico y ministro de Seguridad bonaerense pidió una fuerte y breve cuarentena. Su evaluación sobre el AMBA.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió al avance del coronavirus Covid-19 que este jueves registró en Argentina 1.958 nuevos infectados y otros 35 muertos, donde 1.105 positivos ocurrieron en territorio bonaerense y 692 en la Ciudad.

En ese sentido, el médico evaluó en C5N que "se debe volver a una cuarentena estricta de no más de 15 días cuando llegue el frío" porque el agente transmisor es por contacto entre personas.

"Lo que estamos recibiendo son los resultados esperados de acuerdo a la actividad que se viene desarrollando en la calle. Si algo tiene de particular esta infección, es que el ser humano puede controlar la capacidad de réplica. No es como el dengue. Si el ser humano cumple la cuarentena el virus no ser replica", argumentó Sergio Berni sobre la medida que propone contra el coronavirus.

"Hace rato la cuarentena no existe más", denunció el ministro de Seguridad bonaerense y puntó: "Estamos hablando del AMBA". En ese sentido, agregó que los días de aislación "estricta dieron un muy buen resultado".

"Nos hizo un poco el doble juego... al ver resultados positivos, nos relajamos", evaluó sobre la cuarentena y, en ese sentido, recomendó: "El AMBA necesita una revisión profunda. Hemos hecho un esfuerzo muy fuerte los argentinos. Ahora parece que ese esfuerzo lo estamos tirando por la borda".

En ese sentido, apuntó: "Creo que tenemos un margen de cuarentena acotado, hay que usarlo tácticamente. Creo que se debe volver a una cuarentena estricta de no más de 15 días, cuando llegue el frío". Al respecto, acotó que "en esas dos semanas ni siquiera debería funcionar el transporte público".

"Creo que vamos a tener que hacer un último esfuerzo de 15 días más cuando empiece Agosto. El clima se está atrasando", pronosticó y recordó que "la Provincia y la Capital Federal funcionan de manera complementaria".

"No tengo dudas que si mañana en Argentina se repiten las mismas imágenes de fosas comunes como en Brasil, los que están a los gritos por la cuarentena son los primeros que hasta septiembre no salen. Hay que ser responsables a la hora de opinar", criticó.