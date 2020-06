El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de “acompañar” al Gobierno nacional en sus decisiones sanitarias “de manera tibia” ya que está “tironeado” por “los intereses” económicos que expresa el ala dura del PRO. “ Es blanco o negro”, sentenció el funcionario.

En declaraciones al programa A confesión de parte, de radio Milenium, Berni sostuvo que el alcalde porteño “está siendo presionado permanentemente por un sector del PRO que quiere que esta cuarentena se abra, que esta política de cuidado a la sociedad no se siga profundizando”.

Según dijo, “esta tironeado por un lado por la necesidad de cuidar a los porteños y por el oto lado por los intereses de aquellos empresarios que permanentemente pujan y representan los intereses del PRO y no se conforman con que la sociedad pueda transitar la cuarentena en su casa sino que quieren reactivar su actividad comercial”

“No veo una Ciudad de Buenos Aires totalmente alineada con la política del Gobierno (nacional)”, lamentó Berni.

A su parecer, Rodríguez Larreta “está tironeado y no puede tomar una definición concreta”, y en ese sentido consideró que “por un lado dice una cosa y por el otro hace otra”. “Me parece que debería tomar decisiones de manera mucho más profundas acompañando al Gobierno nacional”, insistió.

En este marco, el ministro de Axel Kicillof analizó que hay sectores de la política, “especialmente los que no tienen responsabilidad de gestión” que están “llevando agua para su molino”. “Parte de la conducción del PRO está permanentemente fogonenando en contra de las medidas que toma el Gobierno. Lejos de generar un consenso político, hay sectores que expresan permanentemente su descontento sin manifestar cuál es el camino alternativo. Ponen palos en la rueda sólo por poner palos en la rueda”, recriminó.

Para Berni, esos sectores juegan a “desgastar la imagen de un presidente que está todos los días ocupándose de un flagelo que ha puesto de rodillas al mundo”. “Está claro que el espacio político del PRO no está totalmente alineado ni consustanciado con las decisiones del presidente”, se quejó.

Sin embargo, reconoció diferencias entre aquellos que critican desde afuera, con cargos en la conducción partidaria, y la actitud que tienen los dirigentes del PRO con responsabilidades de gestión.

Al respecto, marcó diferencias con la homogeneidad que a su criterio tiene el kirchnerismo: “En nuestro espacio político quien conduce es Cristina Fernández. Cuando Cristina dice vamos para allá, a nadie se le ocurre ir para el otro lado. Así es la conducción en un espacio político”, se jactó.

De acuerdo a Berni, en la oposición ensayan un doble juego: “Por un lado me pego al Presidente porque las acciones son responsables pero por otro lado le pego para que no acumule tanto poder. Es un juego perverso”, cuestionó.

Por último, defendió a Kicillof de los cuestionamientos que recibió por mostrarse en contra de flexibilizar la cuarentena.

“Axel no se deja presionar por intereses que representan otra cosa que no sea el cuidado de los bonaerenses. Me consta el empuje que tiene cada vez que le toca defender una postura en la Casa de Gobierno”, concluyó.