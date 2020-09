El ministro de Seguridad bonaerense apuntó en un programa de televisión al Movimiento Evita por la toma de terrenos. El funcionario nacional pidió derecho a réplica y desafió a Berni a ir a la Justicia. "Si no, voy a ir yo", amenazó, y lo trató de "charlatán de feria".

Una inesperada polémica mantuvieron hoy en los estudios de A24 el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el dirigente Fernando "Chino" Navarro.

Todo se inició cuando, en referencia a la usurpación de terrenos en la provincia de Buenos Aires, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof apuntó a dirigentes del Movimiento Evita, como Navarro y Emilio Pèrsico, además de otras organizaciones sociales de estar detrás de las tomas ilegales.

Berni aseguró tener información para respaldar sus afirmaciones, recordando su actuación en la recordada toma del Parque Indoamericano de Villa Soldati, en 2010, que finalizó con un sangriento enfrentamiento.

Pocos minutos tardó Navarro, Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, en solicitar derecho a réplica, para cargar contra el ministro provincial.

“Si el ministro de Seguridad dice que somos responsables tiene ir a la justicia, no se puede hacer una denuncia por televisión y no decir nada en la justicia", dijo Navarro, expresando que los problemas habitacionales no se solucionan pasando por encima de la gente con una topadora.

El dirigente del Movimiento Evita aseguró: "Yo voy a ir mañana a la justicia y voy a pedir que me investiguen a mi y a Pérsico, para que determinen si es cierto o no".

Además, le pidió pruebas de sus afirmaciones y le pidió que rectifique sus dichos, ya que, si no lo hacía, lo iba a resolver la Justicia. "Si no aporta pruebas, es un charlatán de feria, no se puede acusar desde un canal de televisión", insistió.