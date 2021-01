El rionegrino Miguel Pichetto criticó Rodríguez Larreta por su supuesto alineamiento con el gobierno nacional al comienzo de la pandemia y planteó que, de cara a los comicios de 2023, el liderazgo de la alianza opositora entre Macri y el jefe del gobierno porteño "habrá que dirimirlo en las PASO". También dijo que "si Rodríguez Larreta quiere consolidar sus aspiraciones, debe salir del marco metropolitano y hacer un trabajo más federal".

El excompañero de fórmula de Mauricio Macri y actual miembro de la Auditoría General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, ratificó su alineamiento político con el expresidente y le puso freno a las aspiraciones de Horacio Rodríguez Larreta para convertirse en el único candidato presidencial de Juntos por el Cambio. "Habrá que dirimir democráticamente en las PASO el liderazgo", sentenció el rionegrino y le recomendó al jefe del gobierno porteño que haga un trabajo más federal.

Pichetto consideró que si Rodríguez Larreta aspira a ser candidato presidencial en 2023 "debe salir del marco metropolitano y hacer un trabajo más federal", e insistió con que la postulación por JxC "se definirá mediante las PASO. "Si Rodríguez Larreta quiere consolidar sus aspiraciones, debe salir del marco metropolitano y hacer un trabajo más federal", analizó el ex senador nacional, y cuestionó al mandatario porteño por "el alineamiento disciplinado que tuvo con el gobierno nacional" desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.

El ex candidato a vicepresidente comparó a Larreta con el expresidente en lo que respecta al nivel de conocimiento de su figura: "Mauricio Macri tiene un liderazgo muy importante en Juntos por el Cambio. Lo conocen en cualquier pueblo de la Argentina, aunque lo califiquen de una forma u otra", dijo en diálogo con Radio Rivadavia. Por eso, insistió en que "habrá que dirimir democráticamente" en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) quién será el postulante de la alianza opositora, ya que recordó que "hay figuras potentes como (el presidente de la UCR, Alfredo) Cornejo, (el senador nacional Martín) Lousteau, (la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa) Carrió o (la titular del PRO, Patricia) Bullrich".

Así las cosas, el exsenador salió a ratificar los conceptos que había hecho públicos días atrás, cuando señaló que Horacio Rodríguez Larreta no podría ser candidato a presidente sin el apoyo de Macri. "Es fundamental el respaldo. Macri tiene lo que tuvo siempre Cristina: 25 o 30 puntos duros de todas las encuestas", había señalado.

Pichetto no sólo defiende públicamente a Macri, sino que puertas adentro del espacio asegura que Larreta no puede ganarle una elección interna al expresidente. Para Pichetto lo determinante dentro del juego interno de la oposición es el peso en términos del liderazgo y sostiene en JxC la principal figura sigue siendo el expresidente. En ese marco, el dirigente rionegrino también había señalado que "el líder está identificado con un núcleo de ideas, con una visión de la Argentina, con el hecho de que te conocen en cualquier pueblo chiquito de la Argentina", y agregó: "Tu cara está identificada con un conjunto de ideas centrales. Eso es un liderazgo. Después la candidatura es otra cosa. Podés ser candidato y no ser líder".

Las PASO

Miguel Ángel Pichetto no se mantuvo ajeno al debate que se da en buena parte de la política respecto de la posibilidad de suspender las PASO de este año. Dentro de Juntos por el Cambio la mayoría de los dirigentes de peso, salvo los gobernadores, salieron a hacer una dura defensa de las primarias. Si bien el argumento público para sostener la continuidad del actual sistema electoral tiene que ver con la posibilidad de dirimir candidatos en las urnas, puertas adentro del espacio aseguran que las PASO podrían evitar una ruptura de la alianza.

"Si hay PASO, iremos con distintas listas pero siempre dentro del Juntos por el Cambio, pero si no hay paso garantizar que todos jueguen adentro va a ser difícil", explicó uno de los operadores del radicalismo en la provincia de Buenos Aires ante la consulta de PáginaI12. Dentro de ese escenario Pichetto señaló: "Hay que defender las PASO para que la sociedad pueda elegir a sus candidatos".

Por ahora, las primarias siguen con vida. El cronograma electoral no se ha modificado y el tiempo se agota. Los gobernadores del Norte Grande volvieron a plantear esta semana la necesidad de suspender las PASO, sin embargo el Gobierno no da respuesta.

https://www.pagina12.com.ar/