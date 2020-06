"Creo que Sergio Berni conoce su materia y sabe más que nadie lo que necesita la Provincia de Buenos Aires en esta situación; y cuando le preguntaron si tenía colaboración de las fuerzas federales dijo que no, fue bastante claro", señaló Teresa García, Ministra de Gobierno bonaerese, en declaraciones a Radio La Red.

La queja de Sergio Berni por la no colaboración de Nación con Provincia hizo ruido. No era para menos. Una de las primeras en salir a hablar del tema por parte de la administración bonaerense fue la ministra de Gobierno, Teresa García, quien si bien no fue del todo contundente, bancó el mensaje del ministro de Seguridad.

"Creo que Sergio Berni conoce su materia y sabe más que nadie lo que necesita la Provincia de Buenos Aires en esta situación; y cuando le preguntaron si tenía colaboración de las fuerzas federales dijo que no, fue bastante claro", señaló esta mañana la funcionaria provincial en declaraciones a Radio La Red.

"También aclaró que en el resto de las materias hay un trabajo en conjunto y plena colaboración. Él debe entender más que nadie qué otras fuerzas de seguridad nacionales necesita y no tiene, pero más que eso no puedo decir", agregó la referente peronista de San Isidro.

"Estamos trabajando en conjunto e integralmente todos los sectores, pero en su área él debe sentir la necesidad de una colaboración mayor: el Conurbano tiene siete millones y medio de habitantes, y hoy empezó a aparecer nuevamente el delito en la calle, que por la cuarentena más estricta no veíamos", prosiguió García.

Y completó diciendo que "imagino que esto se va a resolver; no hay ruido político entre Alberto Fernández y Axel Kicillof, ni entre Nación y Provincia. Estamos funcionando bien en conjunto", sentenció la ex senadora.

"Me pregunta: ¿tiene el apoyo del gobierno nacional? No. Nada", sentenció Berni en una entrevista con el canal América realizada anoche por Luis Novaresio. "Vuelvo a repetir: Nada. No tiene que ver si somos del mismo o distinto partido, es la voluntad del gobierno nacional de asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda, que se viene profundizando en los últimos años y que no tiene recursos para afrontarla", reiteró.

"Es inviable un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia, si el gobierno no lo asiste", se explayó el ministro. "Es imposible una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el Gobierno nacional no lo asiste", prosiguió el ex senador provincial.

Por último afirmó que "no estoy caliente, estoy resignado, lo venimos manifestando hace mucho tiempo. Hay una voluntad de no asistirnos, estamos resignados a que debemos pelearla solos", completó para dejar boquiabiertos tanto a los presentes como a más de uno de los integrantes de los gabinetes nacional y provincial.

Es importante resaltar que Berni y Teresa García mantienen un vínculo muy cercano, de aprecio mutuo, el cual forjaron durante el período que compartieron como senadores provinciales de Unidad Ciudadana. Por caso, la ahora ministra de Gobierno fue una de las principales presencias cuando el 1 de Seguridad lanzaba el año pasado su finalmente frustrada candidatura a Gobernador en la ciudad de San Nicolás.