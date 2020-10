Por medio de tres disposiciones publicadas este viernes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el país de dos aceites y un suplemento dietario. Además, se rectificó con respecto a los lotes de una marca de alcohol en gel que había prohibido anteriormente y aclaró qué artículo debe ser quitado de circulación.

Según reza la Disposición 7387/2020, el aceite de girasol marca El Entrerriano (RNPA 02-571050, RNE 02-033960) se encuentra falsificado y falsamente rotulado al consignar registros de producto y establecimiento de otro alimento.

"Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284", detalló el organismo.

A su vez, por medio de la Disposición 7394/2020 se prohibió la venta del aceite de oliva extra virgen de la marca Olivos del Alma (Establ. N° 13431962 Prov. de La Rioja RNE 2212-162854-29 RNPA 2212-2042-44) por carecer de registros de producto y establecimiento, por estar falsamente rotulado, "resultando ser en consecuencia ilegal”.

"Toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento en cualquier presentación y fecha de vencimiento", informaron.

El suplemento dietario, en tanto, fue quitado de circulación a través de la Disposición 7386/2020. Se trata del producto a base de Pueraria Mirifica de la marca Donna- Busty Blend, elaborado por Health Nature Co. J. Ltd, que, según Anmat, carece de registros de producto y establecimiento y contiene ingredientes no autorizados para suplementos dietarios.

Por último, la Disposición 4758/2020 dejó sin efecto la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones y contenidos netos de los productos rotulados como El Coloso Alcohol etílico 96º y El Coloso Alcohol en gel establecida por la Disposición N° DI-2020-4113-APN-ANMAT#MS y prohibió el alcohol en gel rotulado como El Coloso Alcohol etílico 96º, cuya consistencia es gel.

"Es necesario realizar la rectificación de la Disposición a fin de definir correctamente el producto objeto de la prohibición, el cual es El Coloso Alcohol etílico 96º cuya consistencia es gel”, detallaron.