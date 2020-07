Continuando el plan de acciones 2020 del Grupo AcercaRSE,y en el marco del programa de capacitación para docentes enfocada en la mejora de la calidad en la gestión educativa, se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a más de 150 docentes de todas las escuelas primarias públicas de Campana, Zárate y Lima.

En esta oportunidad quien brindó la capacitación fue el Lic. Jorge Sánchez, y la temática abordada se centró en “La evaluación. Trabajar en el ahora pensando en el después”.El Objetivo desde el Grupo, es colaborar aportando herramientas en esta situación que nos aqueja a todos, la cual plantea importantes desafíos a los que tenemos que hacer frente, y convivir, siendo flexibles adaptándonos de la mejor manera posible.

La charla, que ha sido la primera del ciclo y fue realizada vía zoom, fue coordinada con las Jefaturas Distritales de Educación de ambos municipios con la colaboración de las Inspectoras de Educación.

El Lic. Jorge Sánchez, de reconocida trayectoria en el quehacer educativo, se desempeña como Profesor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Oeste, y en la Universidad Abierta Interamericana (UAI), en la UTN, y como asesor del Consejo Federal de Educación, entre otras cosas.

En lo educativo en particular apreciamos no sólo como representantes de empresas, trabajadores, sino también como padres el enorme esfuerzo que los docentes están llevando adelante para contener no sólo a los estudiantes sino a sus familias. Es por eso que se ha tomado la decisión de acompañarlos mediante la realización de estas actividades, que van de la mano con las acciones que el Grupo viene ya desarrollando desde hace varios años.

Actualmente el Grupo AcercaRSE está integrado por 17 organizaciones con operaciones diversas en Zárate y Campana que trabajan en forma conjunta para el desarrollo sustentable de las comunidades de la zona. Con el apoyo de socios estratégicos, el grupo realiza actividades desde 2009 con el objetivo de construir un espacio de intervención comunitaria orientando a generar valor y capacidad instalada, promoviendo la articulación público-privada.

Las organizaciones que actualmente forman parte de esta iniciativa son Ameghino Servicios, Agrofina, Axion – Pan American Energy, Bayer, Cooperativa Eléctrica de Zárate, Holcim, Honda Motor de Argentina, Masterbus, Nucleoeléctrica Argentina S.A., Pampa Energía, Tenaris, Petromining, Softys; Toyota, Padilla, Zarcam, y CICACZ.