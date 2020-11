El "Diez" fue intervenido este martes por la noche en la Clínica Olivos, luego que le detectaran un hematoma subdural en la cabeza. "Todo fue un éxito y se dio tal cual estaba previsto", confirmaron a minutouno.com.

Diego Maradona fue operado de urgencia este martes en la Clínica Olivos, por un hematoma subdural en la cabeza, y la salud del “Diez” mantiene en vilo a todo el país. La práctica médica duró cerca de una hora y media.

"Terminó la operación de Diego Maradona. Todo fue un éxito y se dio tal cual estaba previsto. Diego está en su habitación descansando", confirmaron desde el entorno del "Diez" a minutouno.com.

Cerca de la medianoche, el médico personal de Maradona, el neurólogo Leopoldo Luque, brindó el parte médico desde la puerta de la clínica. "La cirugía duró una hora y 20 minutos. Pudimos evacuar el hematoma exitosamente. Diego está despierto, está controlado. Está muy bien", confió.

El ex futbolista ingresó a las 21.25 al quirófano del área de cirugía del sanatorio ubicado en la avenida Maipú 1.600 de ese distrito de la zona norte del conurbano bonaerense, donde fue operado por su médico personal, el neurólogo Leopoldo Luque, de un hematoma subdural, indicaron fuentes vinculadas al astro de acuerdo con la agencia Télam. Según informó C5N a las 22.40 ya había concluido la intervención quirúrgica.

El entrenador de Gimnasia La Plata fue hospitalizado el lunes por la noche en Ipensa, sanatorio de la capital bonaerense, por un supuesto “bajón anímico” y un problema de alimentación, según aseguró en ese momento su médico personal.

Una tomografía realizada en las últimas reveló el coágulo que tiene el ex futbolista, por el que fue intervenido quirúrgicamente este mismo martes por la noche.

“Diego está lúcido, está de acuerdo con la intervención, se lo expliqué. Está muy tranquilo. Es una cirugía de rutina. La mayoría de los pacientes que tienen este hematoma son añosos. El panorama no cambió. Diego sigue igual. Sigue con la misma condición clínica, con una causa más concreta. Era lo que me pedían ustedes y no podía ofrecerles porque no tenía nada concreto. Los hematomas subdurales son imperceptibles", sostuvo Luque al confirmar la operación.

Por este motivo, en horas de la tarde, Diego fue trasladado desde el sanatorio platense hasta la Clínica Olivos, donde, tras una última resonancia magnética que complementará la tomografía, fue sometido a la cirugía.

Tras los últimos estudios ya en Olivos, Maradona ingresó en horas de la noche al quirófano para la intervención.

A la espera de la operación, Diego estaba junto a sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, quienes este mismo martes pidieron la tutela de su padre y acceder a la historia clínica, luego de fuertes declaraciones hacia el entorno del “Diez”. La menor de las hijas que tuvo con Claudia Villafañe lo acompañó desde La Plata hacia Olivos.

En Ipensa, Maradona fue visitado por el médico de la Selección argentina, Donato Villani, quien visitó al “Diez” y puso a la AFA a su “disposición”, según comentó. “Quería saber de primera mano cómo se siente. Lo vi muy bien, entero, lúcido, pero desgraciadamente los exámenes dieron este diagnóstico. Está muy bien. Es una cirugía de rutina que no provocaría complicaciones", sostuvo.

A la espera de la cirugía y de conocer su estado de salud, un grupo de fanáticos hacían vigilia en las inmediaciones de la Clínica Olivos.

¿Qué tiene Diego Maradona?

Un hematoma subdural es una especie de coágulo en la cabeza, producido por una rotura traumática de vasos venosos que atraviesan el espacio subdural. Con términos más científicos, es una acumulación de sangre y de productos de la descomposición de la misma. La sangre se filtra de las venas y crean una bolsa que sobresale y ejerce presión sobre el cerebro. Si la misma es muy grande, puede lesionar o desgarrar el tejido cerebral cercano.