El Ministerio de Salud bonaerense invita a participar del primer concurso de fotografía y relato de no ficción denominado “Nuestro Equipo de Salud en Pandemia” a trabajadores y trabajadoras de establecimientos de salud pública de la provincia de Buenos Aires. Es un espacio de expresión creativa para los equipos y una oportunidad para conocer la experiencia desde el territorio. Los ganadores se anunciarán el 2 de febrero 2021 y recibirán varios premios por categoría.

El concurso convoca a presentar hasta el 15 de enero 2021 inclusive, fotografías y relatos de no ficción sobre la pandemia que visibilicen las vivencias, las voces y las miradas desde el interior de los equipos de salud y los territorios de los establecimientos bonaerenses. El objetivo es recuperar qué sucedió a partir de marzo 2020 y dar cuenta sobre la indagación, la escucha, la mirada atenta, los recuerdos, los testimonios y las descripciones del espacio atravesado por la convulsión de la pandemia.

Podrán participar trabajadores y trabajadoras de hospitales provinciales, municipales, Centros de Atención Primaria, Institutos, laboratorios y cualquier otro efector público de la salud de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a las bases y condiciones, la inscripción puede ser individual o colectiva presentando en ese caso una obra bajo autoría múltiple o consignando solamente el nombre del establecimiento. Cada participante podrá presentar una sola pieza por categoría.

Para la categoría fotografía, el material deberá estar guardado en formato .JPG / .PNG y podrá ser a color o blanco y negro. La fotografía podrá ser tomada tanto con una cámara fotográfica (no necesariamente profesional) o con la cámara de un teléfono celular. Mientras que para la categoría relato de no ficción el texto a enviar deberá estar guardado en formato .PDF, configurado en una hoja tamaño A4, letra Arial 11, con un interlineado 1,15. La extensión máxima no deberá superar las 3 carillas.

Los premios son un diploma de reconocimiento y tres libros para el establecimiento de salud que sea seleccionado para el primer puesto de cada una de las categorías (fotografía y relatos de no ficción). En tanto, los segundos puestos serán premiados con un diploma de reconocimiento y dos libros para el establecimiento de salud. Por último, los terceros puestos recibirán un diploma y un libro.

Para inscribirse, se debe completar un formulario online, a través del siguiente link: https://forms.gle/mtBoSJsTQ7e6iGoPA. Las bases y condiciones del concurso están disponibles en https://bit.ly/3r5dnAT. El material deberá enviarse de forma digital al siguiente correo: concursoequiposdesalud2020@gmail.com