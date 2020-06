El Gobernador de la Provincia de Buenos Airex, Axel Kicillof, saludó a todos los padres de la provincia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Quería desearles un feliz día del padre a todos los padres. Hoy es un día especial, no lo vamos a poder festejar como siempre, en algunos municipios ya se pueden reunir, en otros no, hay que tomar todos los recaudos y seguir cuidándonos" solicitó el gobernador refiriéndose a la situación de la pandemia mundial, y que no es ajena a nuestro país.

"Hoy quererse es cuidarse y pedimos que no se violen las normas. Esto no nos impide saludarlos por teléfono. Si hacemos lo que no hay que hacer corremos riesgos, muchos son mayores" agregó Kicillof sobre el cierre.

Por último, envió un afectuoso saludo a todos ellos.