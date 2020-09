Son mensajes de WhatsApp que se encuentran ocultos en las tarjetas de contactos y la aplicación de Facebook colapsa al no lograr procesarlos.

En las últimas semanas comenzó a viralizarse una “broma” que puede traerle un gran dolor de cabeza a los usuarios de WhatsApp. Se trata de una serie de mensajes con caracteres extraños que al abrirlos bloquean la aplicación.

Estos mensajes, que generalmente se reciben ocultos en una tarjeta de contacto, son muy largos y utilizan caracteres extraños. La aplicación de mensajería de Facebook no logra procesarlos y colapsa impidiendo al usuario que vuelva a ingresar a la app.

Los mensajes con estas características circulan mucho en Brasil. Sin embargo, también comenzaron a aparecer en el resto del mundo y también en Argentina.

Por el momento, WhatsApp no tiene herramientas para solucionar el problema si es que se abre el mensaje. Lo que se recomienda es que se ingrese a la versión web y se bloquee el usuario.

De no tener acceso a la versión de escritorio, el damnificado no tendrá otra opción que reinstalar la aplicación es su dispositivo móvil. Esto implica un riesgo ya que puede perder todas sus conversaciones si no tiene una copia de seguridad.

Para evitar estos inconvenientes, recomiendan que los usuarios ajusten la privacidad en los grupos. De esta manera, un administrador deberá filtrar a todos aquellos que quieran ingresar al mismo. También que se elimine el mensaje en cuestión.

Por otro lado, la aplicación trabaja en nuevas herramientas para gestionar el uso del almacenamiento y ayudar a los usuarios a liberar espacio en los dispositivos. En este sentido, WhatsApp lanzará una interfaz de usuario para la sección de almacenamiento que permitirá que los usuarios vean y eliminen de una forma sencilla los archivos que no necesiten almacenar en sus dispositivos.

Entre otras de las novedades que se vendrán será para añadir una función para que los usuarios puedan cambiar y personalizar los fondos de pantalla de cada chat.