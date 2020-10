Las carteras de Transporte y Salud presentaron un nuevo sanitizante, que reemplazaría al que hasta ahora se utiliza para desinfectar trenes y colectivos, por ser más perdurable y menos corrosivo, con el objetivo de continuar brindando soluciones para el control de la pandemia del coronavirus y de garantizar una movilidad segura al personal esencial.

El Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Salud, junto al Instituto ANLIS-Malbrán, validaron una nueva sustancia de limpieza para ser utilizada en el transporte público y garantizar el cuidado de quienes brindan y utilizan estos servicios. Se trata del Poli Hexa Metilén Guanidina (PHMG), y la validación se realizó sobre la base de un reporte en relación a agentes químicos y estrategias para disminuir el impacto del virus SARS-CoV-2.

La presentación de esta nueva tecnología para la higienización de las unidades fue realizada en la estación Retiro por el ministro Mario Meoni, el Jefe de Gabinete de Salud, Lisandro Bonelli, el director del Instituto ANLIS-Malbrán, Pascual Fidelio, la directora científico-técnica del instituto, Claudia Perendones y el director de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci, luego de las exitosas pruebas de laboratorio y de campo realizadas en conjunto en unidades de la Línea Roca.

Al cabo del encuentro, el ministro de Transporte explicó que “uno de los problemas que teníamos con el COVID es que en situación de tacto con personas que tuvieran el virus, trasladábamos la posibilidad de contagio”, destacando que esta innovadora fórmula “elimina esa posibilidad, no solamente con el COVID, sino con otros virus, bacterias y hongo”. Meoni también indicó que “este tipo de producto va a ser de uso regular en todos los sistemas de transporte. Esta semana vamos a estar haciendo la prueba de otro producto en aviones, que esperamos tenga la misma eficacia que tiene este producto que elimina uno de los factores de riesgo que es la posibilidad de contagio por tacto”.

“Tal como estableció el presidente Alberto Fernández, lo prioritario es cuidar la salud de los argentinos. Esto tiene que venir al transporte para quedarse, por eso vamos a trabajar para que efectivamente no lo apliquemos sólo a trenes, que es responsabilidad directa del estado nacional, sino en el transporte público de pasajeros como los colectivos donde vamos a exigir que se empiece a aplicar ese producto porque de esta manera vamos a ayudar a la salud pública”, concluyó el ministro.

Por su parte, Lisandro Bonelli enfatizó: “Para ser exitosos tenemos que ser responsables más que nunca en términos individuales. Como sociedad, tenemos que construir un escudo basado en las responsabilidades individuales que nos permita detener el avance de la pandemia”. Y agregó: “Yo estoy convencido que la gran mayoría de los argentinos y las argentinas son responsables y van a cumplir con las pautas de comportamiento”.

En tanto, el director del ANLIS-Malbrán indicó que “trabajamos con éxito en la evaluación y testeo del nuevo producto sanitizante. El trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud y Transporte sirvió para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el transporte público”.

El PHMG tiene capacidad de eliminar el virus COVID-19, es menos agresivo que el hipoclorito de sodio, no es irritante en las concentraciones que se utiliza, no tiene olor penetrante, tiene efecto residual, no daña los tableros de control y no es corrosivo sobre los metales.

De la actividad también participaron Iván Kildoff, gerente de la Línea Mitre, y José Bucca, subgerente Médico de Trenes Argentinos, entre otros.