La edición 2021 del "Carnaval del País" de Gualeguaychú queda oficialmente suspendida por la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad de Entre Ríos. Así lo anunció hoy la Comisión de Carnaval local.

Tras varias semanas de trabajo en diferentes protocolos sanitarios, llegaron a la conlusión que lo mejor para la época que se vive en la provinicia es cancelar el festival esteño y no seguir prolongando la espera.

Al respecto, el presidente de la Comisión y dirigente de la comparsa del Club de Pescadores, Ricardo Saller, afirmó en declaraciones radiales que "no daba para más, era una decisión que ya no podíamos dejar pasar más", además explicó que: " la decisión fue unánime" para así "dejar de generar falsas expectativas y que todos los espectadores y trabajadores sepan que no se va a poder contar con el Carnaval".

Anualmente se presentan unas 12 carrozas y más de 1.000 integrantes generando más de 1.500 puestos de trabajo en la ciudad, que en la temporada de verano recibe más de medio millón de visitantes.