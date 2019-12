Por Prof. Laura Martínez...En la Rd1 98.5 este viernes se cerró el programa "Decilo Fuerte", con la conducción de Iván Maciel, la co conducción de Mai Martinez y Agustina Ojeda, en la producción Sabri Gorosito y Laura Martínez.

El ciclo 2020 volverá al aire en el mes de febrero, renovado y con nuevas ideas y participantes, pero sin cambiar su esencia: difundir a los artistas locales, cantantes, bailarines, escritores, pintores, visibilizarlos y acompañarlos en la presentaciones, porque hay mucho talento en Zárate y a veces no se los apoya, porque quizás no le damos la importancia que todos sus esfuerzos merecen.

Estar al aire este año fue hablar con ellos, conocerlos, escucharlos y seguirlos, verlos en escena y pensar cuantas horas de ensayo, cuantas familias detrás, cómo luchan por sus sueños, vivir de lo que aman y hacen. Solventarse solos, preparar rifas, vender entradas, trabajar horas extras, todo servía a la hora de montar un show, gracias a ese espacio que creó la Rd1 en Rivadavia 990, en un cálido estudio supimos juntarnos, a través del streeming pudimos verlos, desde cualquier lugar del mundo y eso es lo que nos llevamos, hay muchos más artistas que nos esperan, para el 2020 seguiremos ahí, para escucharlos y compartir.

En el último programa como primeros invitados estuvieron Toto Ferreyra y Pablo Zalazar, ellos venían de un finde de presentaciones, una en Ibicuy y otra en el Teatro Coliseo en el Show de M y M Dancer, a todo Malambo, deleitaron a un público que los aplaudió enérgicamente, quizás con la misma energía con la que ellos movieron esas tablas.

Apasionados por el baile desde muy chicos dieron sus primeros pasos. Son ventiañeros ahora y sueñan, han sido bailarines de Mora Godoy, han formado su Compañía Traful y les gustaría recorrer el mundo bailando, con sus bombos y boleadoras.

Ejercitan, ensayan y van donde los convoquen, a beneficio o por un pancho y una coca, como ellos mismos cuentan, lo importante es estar y transmitir esta pasión, a la que le dan su sello propio, moderno y enérgico.

Se aggiornan y animan fiestas despedidas, podes contactarlos y seguirlos en sus redes: Compañía Traful en Facebook.

El segundo invitado de la noche fue Sergio Luis, un showman de la canción, que recorre en su repertorio todos los estilos musicales, pero sin duda su infuencia musical, es la década de los 80, admirador de Michael Jakson y los artistas más reconocidos del rock, aquellos que más discos vendieron en la historia de la música.

En unos días lo espera la temporada en Brasil, con una agenda completa de shows como hace más de 4 temporadas. A su regreso planea sumar una banda a su show, porque eso le daría más libertad a la hora de interpretar una canción.

Es una persona generosa, a sumado artistas a su show, comparte lo que aprendió, aconseja y se renueva continuamente. La fama no es lo que persigue, porque desconfía de ese mundo de discográficas y canales de televisión, se resguarda en la intimidad de su familia y prepara su mejor versión.

No deja de sorprender nunca, con él es imposible no bailar o cantar, no pasa desapercibido, pero lo enoja mucho el egoísmo de la gente en las redes sociales y la falta de empatía. A él le costó mucho construir su imagen y hacer crecer sus shows, y las redes sociales a veces no contribuyen, con la agresión, cualquier comentario es utilizado para el ataque permanente.

No cree en los deseos, porque el deseo muere en la cabeza sino que cree en la iniciativa para conseguir lo que se propone.

Un gran clima se generó en el estudio, no cantó porque no había tiempo, pero prometió volver, para tenernos pendientes de sus próximos pasos.

¡Feliz Año Nuevo! para todos es el deseo del staff de Decilo Fuerte y si todavía no viniste al programa o no nos escuchaste hay 2020 para rato.

Comunicate con nosotros así te agendamos, si cantas, bailas, actúas escribinos a nuestras redes.

Facebook: http://Decilo Fuerte

Instagram: http://@decilo.fuerte

Imágenes...