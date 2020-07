Por Prof. Laura Martínez... Este viernes el programa radial Decilo Fuerte, que se transmite desde los estudios de la Rd1 98.5, todos los viernes de 19 a 21 horas, cumplió un año al aire. Sus conductores Agustina Ojeda y Emanuel Escobar, lo celebraron junto a los artistas que con afectuosos saludos han sido parte de las emisiones.

Decilo Fuerte es un espacio para bandas de rock, artistas, actores, escritores, pintores, bailarines, y todo aquel que quiere difundir sus expresiones, contar lo que hacen e informar los eventos, hoy virtuales.

En una entrevista con el Director de la radio Mario Castillo, los conductores hicieron un recorrido por los comienzos de la radio y cómo día a día van ganando audiencia, cumpliendo los objetivos que hoy sostienen, junto a Javier Dechat, su socio y operador.

La música los unió y es el rock el punto de partida para ellos, que durante 24 horas suena en todos los rincones del mundo, con el streaming y la tecnología de avanzada que incorporan cada día y esa es la diferencia, la 98.5 puede verse y escucharse en todo el mundo y ese no es un dato menor apuestan a ese programa, porque es un espacio nuevo para la cultura y el arte, son espacios que no abundan, y cada viernes aunque sea telefónicamente los artistas se expresan, hasta que todo pase, porque cuando se abran los espacios públicos, Decilo fuerte te lleva y acompaña, para que no te pierdas nada y si no fuiste te lo cuenta.

Para Mario Castillo la emisora está para los músicos locales, es una radio indie, que está creciendo mucho, es un legado, "la cultura es lo único que nos va a salvar", remarca.

Decilo Fuerte entiende el sentido de esa comunicación. Mario se siente orgulloso del camino que han transitado y el programa ya es parte importante de vida a la radio, igual que todos los que van integrando la grilla.

Agustina Ojeda es estudiante universitaria de la Facultad de Arquitectura, diseño y urbanismo de la UBA, conduce, diseña además los flyers, administra las páginas y edita los programas de Youtube. Produce contenido y organiza la información, está siempre activa en las redes, pendiente de todas las publicaciones de artistas, con un trabajo muy preciso a la hora de elegir a los invitados y dando espacio para todos.

Emmanuel Escobar es peluquero y productor de Lady Strass, llegó en febrero para darle otro aire, valga la redundancia, al aire del programa.

Sabrina Gorocito es parte de la producción, se ocupa de los temas técnicos y operativos en el estudio, invaluable a la hora de calificarla, comprometida con el equipo al 100 por 100.

Felicitaciones por este año y muchas gracias a los artistas que con su talento, sus canciones y su arte hacen más llevadera esta cuarentena.

Podés seguir las páginas de Decilo Fuerte o través de su canal de Youtube