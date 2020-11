Por Arq. Silvia Irene Baccino... El interés por los deportes llegó a nuestro país en las valijas de los primeros inmigrantes provenientes, principalmente, de Inglaterra pero solo en la última década del siglo XIX y en la primera mitad del XX nació la mayoría de las instituciones importantes, muchas de las cuales subsisten todavía. Zárate no fue ajena a este contexto y en los primeros años de la centuria pasada surgieron varios clubes sociales y deportivos, algunos de ellos ya centenarios como el Club Atlético Paraná y el Club Atlético Defensores Unidos.

A modo de introducción

En nuestro país, los clubes cumplieron desde principios del siglo XX un rol socializador relevante sirviendo, desde sus orígenes, de nexo para que las comunidades inmigrantes, llegadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX pudieran superar las distancias y sobrellevar con más facilidad el desarraigo. De a poco la práctica de los deportes se extendió a los criollos y el nacimiento de clubes se propagó por todo el territorio argentino de aquel entonces. En muchos casos la práctica deportiva significó el motivo por excelencia para formalizar las instituciones y dar nacimiento a los clubes.

Hasta 1880, año en el que se funda Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), todas las entidades creadas con fines sociales y deportivos tuvieron sus orígenes en la colonia inglesa. Los europeos fundaron clubes para la práctica de un amplio abanico de disciplinas: remo, cricket, atletismo, fútbol y tenis, entre otros. De todos ellos, iba a ser uno de estos deportes en especial el que cautivara a los nativos: el fútbol que, en la primeras décadas siglo XX alcanzó una extensiva popularización y motivó la creciente creación de clubes íntegramente argentinos.

A través de breves referencias históricas y significativas fotografías antiguas en esta MIRADA HACIA EL PASADO ZARATEÑO se da cuenta de la práctica del tenis y del fútbol en nuestra comunidad y, también, del surgimiento de algunas de las entidades que su práctica generó en la primera mitad de la centuria pasada.

El Argentino Tenis Club

El tenis nació en Escocia y sus primeros pasos en Argentina se remontan a 1890 debido a la influencia de la inmigración inglesa en estas tierras; en 1892 se creó en Buenos Aires el Lawn Tennis Club y veintidós años más tarde se fundó la Lawn Tennis League, primera entidad dedicada a organizar el deporte en el país, la que en 1921 tomó el actual nombre de Asociación Argentina de Tenis.

Por ese entonces en Zárate, y si bien ya existía la actividad desde un año antes, se constituyó formalmente en julio de 1918 el Argentino Tenis Club, siendo nombrado presidente D. Oscar Molo, director de la Fábrica de Papel “La Argentina”. Las primeras instalaciones de esta nueva entidad social y deportiva estaban ubicadas en la calle Chacabuco esquina General Paz.

-Oscar Molo, Mister Francis y Jorge Roldán en el Argentino Tenis Club. 1917-

-Los señores Fernández Beyro, Molo y Roldán Vergés, entre otros. 1917-

En la Guía Comercial e Industrial de Zárate 1946 - 47 aparece la siguiente información relacionada a este Club: “Siempre se practicó tenis, aunque durante algunos breves años se llegó a ejercitar basquetbol y bochas. En la actualidad posee cerca de ciento veinte socios de ambos sexos, habiendo adquirido sede propia. Sus instalaciones deportivas han sido levantadas en calle Rivadavia y A. del Valle. Preside su Comisión Directiva ahora, el señor Pedro R. Gigena.”

-Zárate. Un grupo interesante el día del 1° Aniversario del Tennis-

-Partidos de tenis entre cuatro campeones y uno de croquet en la década de 1900-

-En la tarjeta postal se lee: Zárate. Lawn Tenis cuatro jugadores de primera-

-Torneo de croquet (en Villa Smithfield) y la hora del té en las instalaciones del tenis-

El Club Atlético Paraná

El 2 de marzo de 1904 se crea el CLUB ATLÉTICO PARANÁ por iniciativa de un grupo de trabajadores de la entonces Fábrica de Papel “La Argentina”. En la Guía Comercial e Industrial de Zárate 1946 - 47 se señala lo siguiente: “…es el decano de la localidad. Su primer presidente fue D. Félix Ferrari. Fueron sus finalidades al fundarlo cultivar y difundir el deporte, sobre todo el fútbol, llegando a organizar torneos de verdadero interés. Actualmente, practica también basquetbol y ciclismo; también anexó el boxeo, rama ésta que supo llegar a destacarse durante una larga temporada. El 25 de octubre de 1942 inauguró su gran pista de basquetbol y baile al aire libre. Su primera cancha de deportes estuvo instalada en el paraje denominado “El Bajo”, calle Aristóbulo del Valle y Costa del Río Paraná, pero actualmente, ha comprado por acciones de sus socios y simpatizantes un terreno en A. del Valle y Rivadavia, camino al Club Náutico, donde se encuentran adelantados los trabajos de nivelación para su field deportivo. Posee personería jurídica y es su actual presidente D. Otelo Giovagnoli. Es propietario de un amplio local social sobre las barrancas que dan al Río Paraná de Las Palmas, en calle Ituzaingó 225.”

Su sede -desde la década de 1940- es la histórica casona que fuera residencia de la familia Otálora desde fines del siglo XIX y que se destaca por su emplazamiento sobre las barrancas del río Paraná de Las Palmas, dominando el paisaje con visuales ilimitadas sobre el horizonte, y por las particularidades de la tipología arquitectónica utilizada en su diseño.

-Desde las barrancas se destacan las vistas hacia la calle Aristóbulo del Valle; el río Paraná de Las Palmas y la primera cancha de deportes del Club-

-Almuerzo criollo realizado al celebrarse el 34° Aniversario del Club Paraná-

Gral. Uriburu, abril 3 de 1938

-La casona histórica del Club Paraná y parque circundante en la década de 1940-

-Socios y directivos del Club Paraná en la histórica casona adquirida por la institución en la década de 1940. Fue escriturada en 1950 durante la presidencia de Don Luis Alberti-

El Club Atlético Defensores Unidos

Por disidencias internas, asociados del Club Atlético Paraná se separaron y fundaron otra entidad social y deportiva con el nombre de Defensores de Paraná, el 14 de julio de 1914. Dos años más tarde se resolvió en Asamblea cambiar su denominación por la que sostiene en la actualidad.

La ya citada Guía Comercial e Industrial de Zárate 1946 - 47 informa en ese entonces que: “El primer presidente fue D. Juan Ferrari. Las sucesivas comisiones llevaron al club al adelanto que hoy cuenta, pues posee pileta de natación, cancha de basquetbol, de tenis, juego para ejercicios, tiro al blanco, etc. Practica atletismo, boxeo, basquetbol, fútbol, tenis, natación, etc. Propietario de un campo de deportes que es orgullo no solamente de la localidad, sino de la zona, este club tiene además una pista al aire libre donde lleva a cabo grandes reuniones danzantes, en Justa Lima entre Sargento Cabral y Bernardo de Irigoyen… Por otra parte, ha adquirido el amplio local de la Sucesión Castex, sito en calle R. Noya, donde tiene su sede social. Posee más de dos mil asociados y es su presidente el Dr. Félix A. Ibar”.

-Cancha del Club Atlético Defensores Unidos en 1932-

El primer estadio estuvo ubicado a la vera de la calle Lavalle entre Pellegrini y Bernardo de Irigoyen. En 1935 una Asamblea General autoriza la compra del predio llamado “el palomar” donde actualmente están sus instalaciones, vendría luego la pileta de natación la cancha de básquet, de tenis, la iluminación del campo de fútbol y en lo deportivo las afiliaciones a la Federación del Norte y, en la década de 1960, a la Asociación del Fútbol Argentino participando entonces en los torneos de primera División “D”, “B” y “C”.

-Jugadores del Club Atlético Defensores Unidos-

-Comisión Directiva del Club. Año 1941-

-CADU. Campeón Año 1951-

-Reunión de socios de CADU-

Otros clubes y entidades deportivas

El proceso de consolidación de los clubes en Zárate continuó durante las décadas siguientes. La Guía Comercial e Industrial de Zárate 1946 / 47 menciona, entre otros, los siguientes: Club Atlético Belgrano (1920); Club Independiente F.B. (1925); Club Deportivo Central Buenos Aires (1926); Club Náutico Zárate (1928); Smithfield F.B. Club (1930); Club Ciclista “Enrique Cossini” (1933); Club Sportivo del Norte (1939); Club Atlético Porteño (1940); Pineral F.B. Club (1940); Club Carlos Pellegrini (1940); Club Alumni (1942); Club Bolívar F.B. (1943); Club Sportivo Zarateño (1945); Club San Martín (1945); Club de Pescadores (1946) y Club Sportivo Dorrego (no se menciona fecha de fundación).

