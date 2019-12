El Poder Ejecutivo municipal informa que para las fiestas de fin de año se realizarán operativos de control de manera conjunta entre el Municipio y diferentes fuerzas de seguridad.

“Las medidas que adoptaremos para los festejos del nuevo año tienen que ver con la seguridad y el bienestar de toda la población, y en particular de nuestros jóvenes. Intensificamos los controles en vía pública, los controles de alcoholemia a conductores y a su vez se prohibirá el ingreso con bebidas alcohólicas al sector de costanera y parque urbano para que todos podamos disfrutar en paz, en familia y con tranquilidad”, informaron desde el Municipio.

“Por sobre todas las cosas, pensamos en asegurar la vida de ustedes y de sus familias. También, es nuestro deber cuidar los espacios públicos que tanto nos han costado recuperar juntos”, agregaron.

Recordamos que a partir del 31 de diciembre en horas de la tarde y hasta la mañana del 1° de enero, estará interrumpido el tránsito vehicular en las siguientes arterias:

• H. Yrigoyen y 7 de Julio

• 25 de Mayo y Rivadavia

• Adolfo Alsina y Rivadavia

• Aristóbulo del Valle y Acceso a Costanera

• Comercio y 7 de Julio

• Mitre y 7 de Julio

• Dorrego y 7 de Julio

• 9 de Julio y Tabochini

• Acceso a Costanera Sur

El Municipio apela a la conciencia a los ciudadanos para que pasen un Año Nuevo en familia y con tranquilidad, de manera responsable y que si una persona conduce un vehículo, no beba alcohol, para cuidarse no solo a ellos mismos sino al resto de la comunidad y así no tener que lamentar accidentes. A su vez se informa que la fiesta organizada por el Club Náutico Zárate está habilitada de acuerdo a ordenanzas y leyes provinciales, con una capacidad de 8.000 personas. No se permitirá venta de alcohol a menores y el ingreso es sin mochilas ni elementos metálicos. La organización del evento realizará un control exhaustivo de capacidad y si existe venta de alcohol a menores.

Estamos atentos y pedimos colaboración a la comunidad para evitar que se realicen fiestas no autorizadas por el municipio, por favor comunicarse con la DPU al Tel.: 442288.