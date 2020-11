Fueron ocho meses exactos de escenarios vacíos, telones bajos y marquesinas a oscuras. El período más largo y angustiante que los teatristas recuerden en toda nuestra historia, pero la fuerza y la necesidad pudieron más y el viernes 13 de noviembre a la noche, sobre el escenario del Multiteatro, Luis Brandoni y David Di Napoli dieron vida a esta nueva versión de "El acompañamiento ", de Carlos Gorostiza. En el Broadway debutó un elenco más grande con "Un estreno o un velorio", al mando de Flavio Mendoza, al tiempo que el Teatro Gral. San Martín repuso un éxito musical del verano pasado, "Happyland", sólo para público invitado.

Hubo mucha alegría, emoción, llanto y, por supuesto, cientos de aplausos. No era para menos: Un desborde de sentimientos encontrados alcanzó a toda la familia teatral; se veía la luz después de tanta incertidumbre. Y la avenida Corrientes, tras meses de silencio y oscuridad, encendió ese faro luminoso que son sus marquesinas de mil colores de leds y que atrapan a turistas de todo el mundo. Otra vez, Corrientes - la que nunca dormía - volvió a ser Corrientes.

Esta semana, "El acompañamiento" arranca su temporada normal; va de miércoles a domingo en el Multi, y las entradas se pueden sacar on line, pero también en la boletería del teatro. Y se suman otros estrenos y otras reposiciones en el Paseo La Plaza, en el Multitabaris, etc. La rueda comienza nuevamente a girar y eso ya es todo un logro en medio de la "nueva normalidad".

Mucha gente se pregunta y nos pregunta si este trabajo con aforos limitados, que hoy recién se habilito en CABA, con un porcentaje mínimo del 30 % de la capacidad de cada sala, es o será redituable para empresarios, teatros y artistas, y la respuesta es NO: Claro que no, no alcanza y no es suficiente; los costos son muy altos, el teatro es un mal negocio de por sí y muchos no recuperarán lo que ponen en lo que queda de esta temporada y en el verano, pero al menos, es algo. Algo que tiene mucho más de simbólico y significativo para el arte, porque implica devolverle a miles y miles de trabajadores de la escena, lo que creían perdido, y es la esperanza. Hoy saben que hay un futuro posible, con nuevas normas, con otros cuidados, con mucho protocolo, pero posible al fin.

Por el momento, con las salas ya abiertas en CABA y pronto a reabrirse en la Provincia y el resto del país, la pregunta más importante que hay que hacerse es cómo recuperar el público que el teatro he perdido en medio de esta pandemia y que, como ha pasado en otras crisis mucho más leves que esta (la llegada de la televisión, el VGH y los videoclubes o el streaming por ej.) deja al espectador más cómodo tirado en el sillón de su casa que en la butaca del teatro, y más aún cuando la pandemia trae secuelas de mucho miedo. Es un trabajo arduo que hay que encarar desde ahora y que consiste en valorar lo que hacemos desde el escenario, hacer campañas de concientización y explicar porqué los teatros son lugares seguros.

¿POR QUÉ LOS TEATROS SON SEGUROS?

Desde el inicio de la pandemia, se ha estudiado mucho los protocolos sanitarios con los que las artes escénicas deberían volver a sus espacios naturales. Eso se trabajó, en mayor o en menor medida, en todo el mundo y en la Argentina, particularmente con el Dr. Pedro Cahn de la Fundación Huésped, quien fue convocado por la entidad que agrupa a los empresarios teatrales del país (AADET) y la Asociación Argentina de Actores.

Si hubo una ocupación y una preocupación de todos, en estos ocho meses, fue la de hacer del teatro un espacio seguro: Se respeta un aforo porcentual del 30 % de la capacidad total, se separan los grupos de espectadores de a dos y hasta seis generando una burbuja social que concurre en forma conjunta, y se respeta una separación en butacas de 2 metros entre cada grupo.

Se controla la temperatura de cada espectador al ingreso a la sala y se establecen sistemas únicos de circulación, una mano de ingreso y otra de egreso (como también en los aviones); hay personas que se ocupan de organizar este movimiento ordenadamente para evitar aglomeraciones y colas, sobre todo a la salida. Se sale por un solo corredor y por grupo.

Los espectadores no pueden sacarse el barbijo durante toda la función y levantarse únicamente para hacer uso de los sanitarios, a razón de una persona por vez. Los mismos son desinfectados después de cada uso.

El espacio teatral, sala y escenarios, son desinfectados, aireados y ventilados antes de cada función.

Pero hay algo muy importante que remarcar y es que los espectadores de teatro siempre han sido respetuosos de los protocolos. Un espectador no habla en voz alta, no se comunica con el resto del público, no grita, no festeja. Siempre uno es respetuoso del que comparte la función con el de al lado. Nos podemos reír a la vez y aplaudir al mismo tiempo, pero eso no intercambia fluidos, no contagia.

Por eso decimos que el teatro con los nuevos protocolos no es igual de seguro que el supermercado, el banco, o el bar. Es mil veces más seguro, porque el público ya tiene el training del respeto hacia el prójimo que lo acompaña. Sólo que ahora son más seguros todavía; hay mucho más énfasis en lo sanitario.

Y la experiencia lo ratifica: Australia, Nueva Zelanda, China, Japón están trabajando con los teatros al 100 % de su capacidad; en España lo hacen al 50 % y en México, por citar sólo algunos ejemplos al 30 % como en Buenos Aires. En ninguno de estos países se han reportado casos de coronavirus por contagio en un teatro. Como decimos los teatreros, "el teatro sólo contagia emoción, pasión, humor", y eso es bueno para la Salud.

La decisión de abrir los teatros en CABA, y luego en el resto del país a medida que la situación sanitaria evolucione, fue un primer y gran paso para la vuelta; significó decir: "Acá estamos, no estamos prohibidos". Pero eso no es todo. Resta sumar público a esta cruzada en medio de la grave crisis económica y encarar, como corresponde, el grave drama que afrontan las salas del circuito independiente o alternativo en todo el país. Tema mucho más preocupante, y que tocaremos en una futura nota.