En horas de la mañana de este lunes, familiares y allegados de Keila Moreira volvieron a marchar por las calles de Campana reclamando Justicia y esperaban ser recibidos en la Fiscalía. La joven de 16 años fue encontrada muerta de un disparo en la cabeza el sábado 17 de octubre, en una vivienda de la calle Barreto al 500 del barrio Las Praderas de Campana. Su novio de 19 años, Franco Moreira y quien lo acompañaba, Matías Oviedo, están prófugos desde el día del hecho...

"No se nada, no están haciendo nada. No está buscando a los asesinos de mi hija", reclamaba con dolor Paula, la madre de la victima ante la prensa.

"Hubo allanamientos y no sé si es verdad porque a mí nadie me informó nada", continuó Paula. "Alguien los está encubriendo de otra manera es imposible que no los encuentres. Son dos asesinos, mataron a mi hija", volvió a remarcar.

Paola Garello, Delegada Regional (Zona Norte ) de la Sub- Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, acompañó la marcha y aseguró, "se debe aclarar este crimen, hay dos femicidas sueltos".