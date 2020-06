Un tipo querible, un loco lindo. Un ser entrañable que este jueves se le ocurrió irse de gira hacia otras latitudes. Artista del lente de la cámara no se olvidó de llevarse justamente su cámara, la isla de edición y, por supuesto, un buen vino. Ernesto David Guevara, ¡vuela alto! ¡muy alto! que adonde llegues, las imágenes que tomes serán inolvidables...

Transferencia // Hamlet Lima Quintana

Después de todo, la muerte es una gran farsante.

La muerte miente cuando anuncia que se robará la vida,

como si se pudiera cortar la primavera.

Porque al final de cuentas,

la muerte sólo puede robarnos el tiempo,

las oportunidades de sonreír,

de comer una manzana,

de decir un discurso,

de pisar el suelo que se ama,

de encender el amor de cada día.

De dar la mano, de tocar la guitarra,

de transmitir esperanza.

Sólo nos cambia los espacios.

Los lugares donde extender el cuerpo,

bailar bajo la luna o cruzar a nado un río.

Habitar una cama, llegar a otra vereda,

sentarse en una rama,

descolgarse cantando de todas las ventanas.

Eso puede hacer la muerte.

¿Pero robar la vida?… Robar la vida no puede.

No puede concretar esa farsa… porque la vida…

la vida es una antorcha que va de mano en mano,

de hombre a hombre, de semilla en semilla,

una transferencia que no tiene regreso,

un infinito viaje hacia el futuro,

como una luz que aparta

irremediablemente las tinieblas.

"Ernesto. Nos habíamos prometido que cuando nos tocara la hora de irnos, ninguno iba a llorar. Que nos íbamos a juntar a contarnos las historias compartidas, y que íbamos a brindar con un buen vino.

Levanto una copa en tu memoria. No habrá despedidas, porque no te fuiste, no habrá tristezas, porque no te fuiste. Solo un hasta pronto Ernesto....no te olvides la cámara de fotos, la isla de edición, y un buen vino. Ya nos encontraremos para compartir las anécdotas.

Aquí en Zárate, todos estamos un poco tristes. Pero nos quedamos con tus películas, con Leticia después y con todas tus creaciones.....Hasta pronto Ernesto....brindo por haberte conocido..."

-Alcides Díaz-

El recuerdo de su barrio en su voz, una entrevista de Alejandro Troncoso...