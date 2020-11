Ser creyente o no es una cuestión, justamente, de creencias por tradición, convicción o cosas del azar de la vida. Pero hay situaciones que podrían haber terminado en tragedia y la mano de alguien, seguramente superior para los creyentes, lo evitó... Laprida y Roca en Zárate.

Entrada la noche de este jueves, el automóvil de un vecino estacionado sobre las calles Roca y Laprida emprendió un indómito y sorprendente itinerario.

Su propietario le señalaba a este medio, que estaba convencido que había puesto el freno de mano y el cambio, pero el vehículo emprendió un descenso descontrolado, la vía tiene una pendiente, que finalizó contra otra vivienda.

En el medio, hizo una parábola evitando a otro rodado estacionado y esquivando en la loca travesía, a dos nenas que estaban jugando al lado de su madre.

El circuito recorrido no fue de más de media cuadra pero pudo haber quedado signado por la tragedia. "No puedo entender que pasó, ya mandé albañiles para arreglar la casa del vecino pero no puedo dormir pensando lo que pudo haber pasado", le remarcaba el involuntario protagonista a este cronista.

Dicen que las brujas no existen pero que hay... hay; indudablemente la mano de Dios también existe, más allá de México 86. La mano energética de alguien evitó que todo quedara solo en consecuencias materiales...