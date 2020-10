Desde la Secretaría de Salud destacaron la importancia de que quienes se recuperen puedan donar su plasma y colaborar para beneficiar a los pacientes activos. Por ello, se los convoca a contactarse con el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal San José.

La Secretaría de Salud recuerda que sigue vigente la campaña de donación de plasma para el tratamiento de Covid-19 y, a raíz de la alta cifra de recuperados, busca sumar un mayor número de vecinos que colaboren.

Por el momento, un total de 39 vecinos adhirieron voluntariamente a esta campaña y, desde el Municipio, destacaron y agradecieron su espíritu solidario.

Del total de 39, 10 de ellos resultaron ser aptos y pudieron entregar su plasma para ofrecer un tratamiento a los pacientes activos de Coronavirus. A través del mismo, se recuperaron 20.

Los voluntarios deben realizar una entrevista y un control médico para corroborar si pueden donar o no, pues deben cumplir con una serie de requisitos. El procedimiento se completará 28 días después del alta clínica.

Según informaron desde el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal San José, la convocatoria se extiende a los vecinos recuperados, de entre 18 y 65 años. Actualmente, la cifra de recuperados en la ciudad supera los 1500.

“El índice de recuperados es realmente muy alto y esto nos ofrece una buena perspectiva para poder aplicar el tratamiento con plasma. Sin embargo, para ello necesitamos que quienes hayan transitado la enfermedad, en forma voluntaria, adhieran a la campaña de donación”, indicaron desde el Municipio.

“Sabemos que es necesario analizar la condición clínica de cada posible donante, pero para ello contamos con un gran equipo de trabajo. Apelamos a concientizar sobre la importancia de su colaboración y a renovar la solidaridad en la comunidad”, completaron.

El Servicio de Hemoterapia detalló que es fundamental que los donantes no tengan enfermedades severas, que no hayan recibido transfusiones de sangre y que no hayan estado internados en terapia intensiva para no afectar al receptor del plasma.