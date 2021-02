NOTA ENVIADA A ESTE MEDIO HORAS ATRAS. Somos vecinos del barrio Villa Florida de Zárate, específicamente vivimos en el pasaje que está en Sargento Cabral al 400. Queríamos por este medio contarles la situación que estamos atravesando.

Hace poco tiempo comenzaron con la obra de desagües y asfaltado sobre Sargento Cabral y hemos hablado con los respectivos encargados de dicha obra, Guillermo Ross y Matías Ocampo, los cuales, sin entender nosotros, nos informan que van a realizar el asfaltado del pasaje pero no van a hacer los desagües (desagüe al aire libre hecho por el municipio), no tienen en sus planos entubar.

Como ya es de público conocimiento todos los inconvenientes que esto nos trae, tenemos una señora grande que tiene dos tapiales en su casa para que el agua no ingrese por la puerta, cosa que sucede cuando una simple lluvia rebalsa el zanjón, al aire libre, y pasa por su casa toda esa agua como también, tenemos otra familia que perdió en dos oportunidades el mobiliario de su casa por lo mismo y tuvieron que, en cada mueble, hacer un escalón de material para no volver a perderlos y, la casa que se encuentra sobre la esquina del pasaje y la calle perdió el patio y las paredes de la casa por la gran cantidad de agua que desemboca ahí por el mismo motivo, una lluvia y eso desborda siempre.

Necesitamos con suma urgencia que cumpla con la promesa de hace 8 años que nos hizo el intendente personalmente cuando se inauguró el pasaje. Cloacas, desagües, asfaltado y alumbrado. El pasaje no es a parte de la calle, en su continuación. Viven 11 familias, tres tienen una persona con discapacidad física, que no pueden realizar sus tratamientos médicos por no poder salir por el barro o el agua en sus casas, hay personas mayores también que no pueden ser atendidas cuando se requiere una ambulancia si no son sacadas a upa, mi abuela sufrió un ACV el año pasado y la ambulancia quedó varada, vinieron los vecinos a sacarla a upa para poder trasladarla, hay fotos y videos de lo que sucede cuando el zanjón rebalsa.

El día miércoles vamos a estar frenando la obra y así seguirá hasta que no hagan lo que corresponde, será una obra que no continuará. Ya fuimos a la municipalidad, hablamos con varias personas que tienen cargos en el municipio, hablamos con los encargados de las obras y nada, todos nos mienten o dan vuelta para responder y dar una solución.

Queremos que sepan que NO ACEPTAMOS un mejorado y dejar todo como está. No estamos pidiendo nada fuera de lugar, somos seres humanos con derechos a una vida digna. Toda una vida de esfuerzos de nuestras familias para que agua nos arrebate todo y el municipio no quiere hacer las cosas bien.