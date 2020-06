Vecinos del barrio Villa Florida, en una charla con este medio denunciaron la situación que atraviesan y que ya es histórica para el vecindario que tiene como eje la calle San Lorenzo. Cuando llueve se inundan y obras realizadas en el lugar se transformaron en diques que hacen el agua no pueda drenar con el peligro que eso significa...

"Los zanjones están tapados porque no hacen la limpieza que se necesitan, la obra de entubamiento por Comercio no funciona y por Dorrego los desagües están obstruidos, entonces cuando llueve esta zona se transforma en una verdadera pileta de natación y ya no hace falta que caiga una marca importante de agua con poco ya estamos desbordados", apuntan.

"El Intendente sabe de esta situación pero soluciones no nos dan ni antes ni ahora", puntualizan.

"Si por lo menos mandarán las máquinas para limpiar a fondo el agua tendría por dónde salir", remarcan. "Parece que quisieran que nos vayamos", acota una vecina con más de 30 años en el vecindario.

"Cada vez que anuncian lluvias no dormimos, estamos atentos porque sabemos lo que ocurrirá y el efecto dura varios días y si el agua, como pasa entra a las casas el daño es irreparable", describen con angustia.

"¿Hasta cuando nos vamos a inundar?", se preguntan.