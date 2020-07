Durante el fin de semana, vecinos de diferentes barrios del Partido, incluido sectores del Centro, llamaron a esta redacción denunciando la falta de agua de red en sus domicilios.

"Hace dos días que no tenemos agua en nuestras casas, al principio fue una caída de presión pero hoy no sale una gota", expresaban vecinos de Malvicino.

"Que Aguas de Zárate verifiquen la presión porque no llega el agua al tanque y no nos podemos bañar ni usar los lavarropas. En la esquina de Julio.A. Costa y Bernardo de Yrigoyen hay una perdida grande por caño roto aparentemente. En Castelli entre Moreno y Alem, tampoco llega bien el agua. No hay presión", reclamaban desde otro sector.

En Villa Carmencita sucede lo mismo y desde la zona de Plaza Italia piden que regrese el vital líquido, porque desde antes del fin de semana no lo tienen en sus hogares.

De acuerdo a los dichos de quienes viven en barrio La Ilusión, el tema es mucho más grave aún, "hace dos semanas que no tenemos agua", dicen.

"Estamos sin agua desde el miércoles pasado y ya no se puede más", afirmaban desde el vecindario de Agua y Energía.

Fuentes extraoficiales consultadas por este medio, señalaron que Aguas de Zárate ha recepcionado las denuncias que realizaron los vecinos y están trabajando en consecuencia. Se desconoce el motivo de la falta del líquido en la red pública, aunque podría ser un problema en las bombas.