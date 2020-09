La noticia parece repetida y sin embargo no lo es. Nuevamente los vecinos de barrio Smithfield en contacto con esta Redacción volvieron a manifestar su preocupación.

"No podemos esperar que pase la pandemia para solucionar los problemas", sostienen. "El tema del basural ya es un desastre y hasta vimos una camioneta que parecía oficial arrojando desperdicios. De confirmarlo sería el colmo de los colmos", afirman y agregan, "en el mientras tanto la basura se sigue amontonando, nadie hace nada y la contaminación avanza".

El transporte pesado es otro de los tópicos que los preocupa, "no puede ser que crucen el vecindario rompiendo las calles, son camiones de gran porte y por lo tanto mucho peso ¿cuánto tiempo durará el asfalto que ya se esta deteriorando seriamente?; ¿hasta cuando los vecinos tenemos que padecer este martirio que no elegimos? ¿no sé pensó en alternativas para no perjudicar a nadie?", se preguntan.

Las perdidas de agua también dicen presente, "cada día hay más y por todos lados, Aguas de Zárate no responde y esto se complica, algo que no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo", afirman.

"Ya no sabemos a quien reclamar porque los oídos están tapados y nosotros somos los que esperamos", reseñaron.