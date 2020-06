Vecinos de la calle Laprida entre el tramo comprendido de Lavalle a Justa Lima, en comunicación con la Redacción de este medio, denunciaron el estado en que se encuentra la arteria. "Está destruida por culpa del tránsito pesado y ya es imposible vivir de esta manera", afirmaron.

La situación de algunas calles zarateñas en distintos puntos del Partido, siguen motivando el reclamo de los vecindarios afectados, tal el caso de quienes viven sobre Laprida entre el tramo comprendido de Lavalle a Justa Lima.

"Es una vergüenza, la dejaron que se destruyera y hoy es casi intransitable, no pueden permitir que camiones de gran porte atraviesen un barrio", denunciaron al cronista de Enlace Crítico.

"Desde que comenzó la pandemia es tránsito obligado de esos vehículos que ya son una tortura para el barrio, empiezan a pasar a las tres de la mañana, cuando Zárate tiene otras vías alternativas para llegar al Bajo sin complicarle la vida a nadie", agregan y remarcan que no solo se rompió la capa asfáltica que en algunos sectores se está hundiendo, sino que los desagües pluviales corrieron la misma suerte. "Hay pérdidas de agua por todos lados y tampoco nadie viene ni siquiera a verificar que pasa", dicen.

"Nos cansamos de reclamar ante el Municipio sin éxito entonces estamos evaluando la posibilidad de cortar la calle para que los camiones no pasen más. No pueden ni deben hacerlo, la pandemia no es excusa y nosotros somos vecinos que pagamos impuestos y tenemos derechos", resaltan categóricos.

"¿Es necesario tomar una medida así cuando solo es cuestión de un reordenamiento vehícular pensando en el vecino? y lógicamente arreglar lo que se rompió", se preguntan. "Lo cómico es que en Justa Lima y Moreno hay un cartel que prohíbe el tránsito pesado", afirman con ironía.

"Necesitamos una solución, no es un capricho, es una necesidad. Necesitamos que alguien nos de una respuesta", manifiestan en el final.