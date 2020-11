El Intendente Osvaldo Cáffaro mantuvo este mediodía una charla con la prensa respecto al fin del aislamiento social obligatorio para pasar a una etapa de distanciamiento social.

"Ayer tuve una videoconferencia con el gobernador Kicillof. Nos comentaba ciertos lineamientos generales para toda la provincia, vamos hacia un esquema de distanciamiento obligatorio, barbijos y protocolos" señaló el jefe comunal.

Y confirmó que "se van a ir flexibilizando muchas actividades. Estamos pensando incluso el tema de las colonias infantiles en los clubes, con el máximo control y protocolo. A veces el tema no es la gente... los horarios, el que se le ha dado la posibilidad de trabajar siempre pide más, y no pasa por dos o tres horas más a la mañana o a la tarde. Estamos en una crisis económica tremenda, y no afecta solo a Zárate y Argentina, sino mundial. Más allá de esto todo lo que se abrió ha sido con mucha responsabilidad".

Por último, dijo que "tenemos que garantizar de que la mayoría de la población no se nos infecte, iremos liberando más cosas con protocolos".