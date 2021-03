“El Hermano Marcelo reclama que por favor se haga todo lo necesario para poder vacunar a 20 abuelos que se refugian en el Hogar Sagrado Corazón. son 20 abuelos que no tienen familia, que no sustento y que hoy están marginados del sistema de vacunación por no poseer DNI. El Municipio los debería haber priorizado y debería de haber hecho las gestiones para poder vacunarlos y no haber vacunado a personas “por acomodo” en enero y febrero. Nos enteramos por las redes sociales del tema y urge que los abuelos del hogar y todos los abuelos sean vacunados y no los que no correspondan. La indignación es cada vez peor pero de esto nadie habla del municipio” dijo el concejal Marcelo Matzkin de Juntos por el Cambio.

Este lunes en las puertas de la Quinta Presidencial de Olivos el hermano Marcelo del Hogar del Sagrado Corazón de Jesús estuvo haciendo una vigilia para que el Presidente Alberto Fernández lo reciba ante la negativa del municipio de Zárate de vacunar a los abuelos que tiene en el hogar.

El concejal Matzkin esgrimió que “cuando se gasta una vacuna mal se deja sin vacunar a personas que lo necesitan verdaderamente. Es imprescindible que los abuelos del hogar sean vacunados ya. Cuando expusimos la gravedad del vacunatorio vip no sólo fue por la avivada que tuvieron muchos de vacunarse, sino también porque esas vacunas tenían en una primera etapa otros destinatarios.”

“Nos hubiese gustado que cuando el municipio dispuso de vacunas, tal como lo afirmó el Secretario de Salud, Dr Marcelo Schiavone, se hubiese privilegiado a estos grupos de riesgo y no a sectores que no eran prioridad según el Ministerio de Salud de Nación.”