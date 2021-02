Selva dialogó esta tarde con Enlace Crítico para pedir justicia por su sobrina abusada sexualmente por el padrastro. Aseguró que el hombre es un reconocido carnicero de la ciudad y que la madre de la menor incluso no le creyó.

"Nunca pensé que me iba a pasar a mí. Soy su tía y me tocó como si hubiera sido mi hijo" relató ante este medio.

Precisó que se enteró de la situación hace dos años atrás cuando la chica tenía 13: "me lo contó a mi forzadamente porque veía que estaba muy distante, necesitaba que me contara que le pasaba. Casi me muero. Fue horrible lo que hizo este hombre, abusó sexualmente de maneras horribles desde los 7 hasta los 12 años".

Sobre el cierre pidió justicia: "avanza todo muy lento y él continúa haciendo su vida con total tranquilidad y normalidad".