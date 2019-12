Este viernes se hace efectivo el bono de 5000 pesos para jubilados y pensionados, anunciados por el Gobierno como un plus de fin de año para quienes cobran la mínima o no superan los $ 19.068 de haber mensual y las entidades bancarias se vieron desbordadas desde temprano por largas colas. Encima las temperaturas llegaron a los 30º. Una dolorosa realidad y Zárate no fue la excepción...

El presidente Alberto Fernández, estableció el pago de dos bonos de $5.000 para jubilados y pensionados, uno en diciembre y otro en enero, más un plus para beneficiarios de la AUH como compensación ante la interrupción de la actualización automática de los haberes.

El día amaneció con largas filas desde temprano en las puertas de las entidades bancarias. El esquema abarca a alrededor de 4,5 millones de jubilados y pensionados, más 2,2 millones de padres de niños que perciben la AUH. El pago del bono en enero se hará junto con el de los haberes. Son por única vez.

Bajo una temperatura agobiante, los abuelos esperaron el turno para poder cobrar una suma que si bien no es solución de nada, en algunos casos será un paliativo en una crisis que ya es una pesadilla.

En Zárate, se pudieron observar colas de hasta más de dos cuadras.

Como duele.

Imágenes gentileza Nilda Gianfelice - NG FOTOGRAFÍA