A 19 años del asesinato de Pablo Herling...

Faltaba algo así como un mes para que el tercer presidente constitucional – luego del horror de los setenta – saliera huyendo en helicóptero de la Sede del Gobierno Nacional.

Abandonaba “La Rosada” a raíz de su inoperancia, de su incapacidad, de ¿un golpe de estado? o del trabajo “fino” que hubo hecho su vicepresidente antes de renunciar a su cargo…pero esto no es lo que pretendo compartir con ustedes.

Lo que voy a desarrollar es una historia de amor, de violencia, de abandono, de perversidades; de falta de justicia, de complicidades y encubrimientos. Lo que voy a comentar es un asesinato. Un asesinato que, aún hoy, a más de once años, no se ha resuelto, no tiene culpables ni detenidos porque no ha habido justicia.

Aquella mañana de noviembre, muy calurosa para mi gusto, vio transitar por última vez a un joven que, con su muerte, se convirtió sin proponérselo, en todo un símbolo de la injusticia.

Por la calle Coletta, en dirección al Este, caminaban alegremente Pablo y La Titi: una parejita de novios que ya casi habían olvidado una amenaza que Pablo había recibido cuando cruzaban la Plaza Eduardo Costa. Alguien, no se sabe quién, amenazó a Pablo acusándolo del supuesto robo de una bicicleta, perteneciente al hijo del amenazador padre.

La amenaza estaba absolutamente infundada; Pablo era un pibe pobre con una enorme honestidad y una conducta social, que a su corta edad – sólo contaba con 15 años - le había valido el reconocimiento de sus compañeros del equipo de softbol del Club Ciudad de Campana, de los vecinos del barrio donde naciera, se criara y viviera hasta aquel día, y de sus compañeros de escuela incluidos los profesores.

La Titi era su novia y veía en Pablo al Príncipe soñado; al héroe con el que hacían todo tipo de planes pensando sólo en ese futuro que ven los adolescentes. Lo cierto es que, al llegar a la intersección de Coletta con Colón, apareció como de la nada, un tipo que, casi sin proferir una palabra, munido con un bate de béisbol, comenzó a golpear salvajemente en la cabeza a Pablo.

El chico no pudo hacer nada, La Titi horrorizada no atinó ni a gritar pero se dio cuenta que Pablo agonizaba. El asesino de Pablo Herling – que de él se trata – dio media vuelta, como si nada, se subió al Ford Falcón verde del que había descendido y desapareció para siempre, o por lo menos hasta hoy.

Aquel medio día de noviembre de 2001, alguien debe haber visto ésta escena, tal vez muchos la vieron, pero todos callaron. No existe respuesta alguna al ¿por qué?

El asesinato de Pablo Herling despertó una enorme indignación en los ciudadanos que lo conocían, en sus compañeros de escuela y de deporte, ocasionándole a La Titi un grave trastorno psicológico que le demandó varios años de psicoterapia para poder superarlo.

Rápidamente se organizaron marchas que recorrieron reiteradamente durante más de tres años la avenida principal de la ciudad – Rivadavia – a la que concurrieron muchos vecinos, a pesar que el transcurrir de los meses sin avances en la causa, fue reduciendo el número hasta agotarse en si mismo.

Marta Querejeta, una eterna militante por la Defensa de los Derechos Humanos y las libertades individuales, fue una de las organizadoras de aquellas marchas y, como docente que es, asumió ésta causa como suya, ha luchado y, con seguridad, seguirá haciéndolo hasta conseguir el esclarecimiento de ese horrendo asesinato.

Al cumplirse el décimo aniversario del asesinato de Pablo, Marta, en homenaje organizado por el Profesor Marquina y algunos de sus ex compañeros dijo: “ Con la muerte de Pablo, se puso en evidencia un mecanismo nefasto, mecanismo en el que confiábamos en un principio, que es el de creer que la justicia todo lo resuelve; que además si hay voluntad política, va a ser fácil encontrar a los delincuentes. La realidad nos demostró la ineficacia de la justicia y del manejo político que se hace de éstas cuestiones”.

Así las cosas; los padres de Pablo nunca pudieron “empujar” la causa, su pobreza, seguramente, ha sido el motivo principal para no poder acelerar un proceso que nació viciado, su falta de dinero imposibilitó la contratación de un abogado penalista avezado en éste tipo de acontecimientos donde, generalmente, algún poder protege al asesino.

La investigación realizada adquirió, en algunos momentos, características satíricas calificándola livianamente; por ejemplo: se investigó a los propietarios de automóviles Ford Falcón de color verde. Entre ellos a un profesional muy conocido en la ciudad por su defensa de los Derechos Humanos.

El síndrome del ”Falcón Verde” no había sido superado por el fiscal de la causa. En tal sentido Marta Querejeta es muy clara: “Nosotros estuvimos alrededor de tres años aportando información, siendo citados dos veces por semana. Yendo a reconocimientos a las cuatro de la madrugada a lugares que ellos nos “marcaban”, etc.”…

También, en algunos ámbitos de la “sociedad acomodada”, circuló la versión del tipo de vestimenta que habitualmente usaba Pablo, el gorrito con la visera hacia atrás y toda esa sarta de estupideces que suelen decir los idiotas que por tener un peso más en sus bolsillos creen que el mundo y las opiniones les pertenecen. O los nostálgicos del “Terrorismo de Estado” que proferían la nefasta frase: “por algo habrá sido”

Decía Marta Querejeta en aquel homenaje: “Después de Pablo vinieron otros Pablos en Campana, como también muchos Pablos en éste País de gatillo fácil o golpe certero. Esos Pablos que murieron por ser pibes de “barrio” con gorrito con vicerita y, por lo tanto, sospechosos de algo; como sospechosos fuimos también los que rodeábamos a Pablo, más cercana o lejanamente. Y una vez más se cumplió ese famoso e implantado concepto setentista: “por algo habrá sido”

Han transcurrido más de once años, nada o poco sabemos de los responsables del asesinato de Pablo Herling.

Las pistas que se conseguían se fueron diluyendo por el poco interés que la justicia le ponía a ésta causa y le pone, actualmente, a causas similares.

En algún momento se dijo que el asesino “a sueldo” contratado; de esto quizás queden pocas dudas, habría tenido participación en el grupo “Albatros”, que habría sido empleado del Campana Boat Club, que tal vez tendría una relación muy cercana a la Iglesia Católica y algunos amigos en la política lugareña. Lo cierto es que, probablemente, ninguna de éstas pistas haya sido investigada.

También se supo, contado por una mujer que decía haber sido la esposa del asesino, que éste sería el encargado de transportar al Obispo Rey como su chofer de confianza.

Todas éstas versiones circularon durante los primeros años posteriores al asesinato de Pablo Herling; en la mayoría de los lugares donde se hablara del caso, alguien tenía una versión al respecto del mismo.

Lo concreto es que el asesinato de Pablo Herling no se ha resuelto, hasta es probable que la causa esté archivada. Hoy, algunos interesados en el caso se preguntan, ¿por qué no se ha investigado el asesinato de un adolescente de conducta intachable y reconocido como un gran proyecto de deportista de alto rendimiento? Acá puede caber perfectamente la nefasta frase de los setenta: “por algo habrá sido”.

