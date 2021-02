"El Open regresa a donde pertenece", dijo Eric Roza propietario de la marca CrossFit y espera que el número de competidores de la próxima edición alcance el medio millón de atletas.

"El año atípico que nos toco vivir a raíz de la mundial pandemia coronavirus, a permitido que el mundo busque una resolución ante dicha situación, para poder avanzar con sus proyectos, sus trabajos, tal así sucedió con los CrossFitgames dando por primera vez el abierto, famoso "OPEN" para clasificar a la competencia mas importante que lleva años tras años realizándose en los Estados Unidos", señalaba el mentor de la competencia.

"El Open que antes era presencial, ahora es para todas las personas que realmente buscan superarse y quieran darse el permitido de cumplir el pequeño sueño de estar en el mundial de los crossfitgames", remarcaba .

El open online está modificado a todas las generaciones y niveles de atletas principiantes, intermedios y avanzados, así como también para los atletas con problemas fisiológicos, puede sumarse a este clasificatorio que se llevara acabo en marzo, teniendo presente que las inscripciones estas cerradas ya contando con los atletas para que se preparen este 11 de marzo y demostrar todo su potencial.

El zarateño Matias Kahl de 32 años, será parte de la prueba demostrando que los atletas pueden romper el estereotipo que no es

necesario ser el mejor para estar en una competencia, si no demostrar que si buscas un sueño puedes cumplirlo.

-¿Cómo fue la idea de anotarte al abierto online de los crossfitgames?

- Pensé que seria lo mejor para poder demostrarme a mí mismo que puedo hacer esto y que no habría una barrera que me lo impidiera. Algo común que cualquiera puede hacer, el tema esta en animarse y dejar atrás los prejuicios.

-¿Cuando empezaste a entrenar crossfit?

-En el 2018 y la verdad mi mejor momento fue en la pandemia, entrené solo, aprendí y me dí el lujo de seguir estudiando más sobre el tema. No pasé lindas experiencias en el box de mi Ciudad, nunca me valoraron ni tomaron en serio pero pude aprender todo gracias a mi coach Ignacio Rolón, que durante toda la pandemia estuvo presente con sus planificaciones http://thesolidprogram pueden buscarlo en Instagram, me ayudaron a mejorar mucho como atleta.

-¿Cómo te ves en la competencia online?

-Super tranquilo además sé que no voy a clasificar pero estoy ya contento de saber que estoy en el Open y seguro me tenga que hacer el aguante mí mujer Ayelén quien me saca siempre las fotos y filma, de otra manera no podría solo.

-¿Tenes pensado dar clases en el futuro ? ¿Mantener un entrenamiento firme, con las comidas como te llevas?

-Por el momento no tengo en mente dar clase ,pero tengo ganas de hacer algo más dedicado para los pequeños no para los adultos, pero si meterme con los mas peques y que crezcan con esta disciplina. Tengo una hija de 9 años que practica hace 5 años Kung Fu y hace un año viene jugando con los entrenamientos de Crossfit. Entreno de lunes a sábado, con un jueves de rest day activo pasivo. Un mínimo de 2 horas y media. Recibo mucho apoyo de mi familia, ya que tengo mi trabajo actual que me lleva, sumado al entrenamiento se torna difícil. Mis amigos me apoyan mucho a veces en el trabajo te molestan y te critican pero porque no saben lo que representa llevar un régimen con mucho cuidado para entrenar. Quisiera que lo entiendan pero no lo entenderían nunca. Con la comida tengo un nutricionista a cargo, que se dedica a los Crossfiters, no me resulta difícil porque alcohol no tomo, mi alimentación es super balanceada alejada de pizzas, empanadas, hamburguesas, etc. Algo que destaco es el agua, la tengo como habito hace 3 años, no tomo otra cosa que no sea agua.

Como mencionábamos, este Open online se genera por el coronavirus, dando un pie a que la gente se mantenga distraída y pueda no

perder la constancia del deporte que es muy importante en estos tiempos de distanciamiento.

Esperemos que Matías logre cumplir su sueño de tener un lindo perfomance en los Crossfitgames y en la próxima nota hablar que fue un ganador en el Abierto.