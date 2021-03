Por Adriana Musumeci...

Después que el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) ganara las elecciones del 23 de septiembre de 1973, se produjo un hecho que volcó la historia: una fracción del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuando aún no se habían cumplido tres meses de la asunción del Presidente Perón, atacó una Guarnición de Azul.

Esta cruenta e incomprensible acción de la guerrilla, sumada al reciente asesinato de Rucci, produjo un quiebre definitivo en la aprobación popular que había acompañado la lucha armada contra las distintas dictaduras militares, y favoreció la sangrienta “depuración de infiltrados” que ya estaba en marcha.

Cuando al día siguiente del intento de copamiento, Perón pronunció la palabra “aniquilamiento” como respuesta a la “subversión”, no teníamos duda que la suerte de La Tendencia, de los Monto y las Orgas, incluso la de los gobernadores alineados con ellos, estaba echada.

Pero también nos dimos cuenta que todo aquello que pudiera calificarse de “zurdo” o “marxista” seria convertido en una condena a muerte por el aparato pejota, la CGT y las bandas de la Alianza Anticomunista Argentina, armadas y financiadas desde un ministerio del Estado Nacional.

En los sectores de la izquierda revolucionaria no había mayores expectativas de que Perón se sumara al sueño de la izquierda peronista que resonaba festivo con el “¡Perón, Evita… la Patria Socialista!”.

- Perón era un cuadro militar que había entrado en relación con los trabajadores como parte del GOU (Grupo Oficiales Unidos), un Proyecto de Inteligencia Militar organizado desde 1943 cuyo principal objetivo era detener la creciente adhesión obrera y campesina al comunismo, al socialismo y al anarquismo. ¿Qué podíamos esperar ahora? – reflexionaba el Negro.

No era raro que en ese enero del ’74 Perón ordenara “aniquilar a los subversivos uno por uno para bien de la república”.

Tampoco sorprendía mucho que el FREJULI terminara como un volcán represivo estatal y para estatal, cuya consigna más representativa era la de Cabildo Abierto:

- “Perón… mazorca… los zurdos a la horca”

Miles de jóvenes que había comprometido sus vidas para repatriar al viejo general, alentando un sueño de justicia social y de soberanía nacional, pasaban a estar en la mira de grupos paraestatales organizados desde el propio estado que impulsaba –como otra cara- “un pacto social” sindical-empresario.

----------------

Esta escena -donde el manotazo de “la detención ilegal”, la tortura y el crimen organizado desde el propio Estado carcomían el sueño colectivo de una generación- se consumaba y se multiplicaría por miles en las entrañas de un régimen en apariencia democrático liderado por el Presidente Perón y luego por su esposa.

----------------

- ¿Me van a matar? – pregunto el pibe de Zarate.

- No pibe, quédate tranquilo, con vos no es para tanto… - respondió el represor.

- De acá te vamos a llevar a otro lado… quédate tranquilo. ¿No, che?... ¡Este boludo se cree que lo vamos a matar!

El pibe continúa su relato:

El que estaba conmigo empezó a aconsejarme:

- “Che, pibe, habla porque ahora te van a llevar a la máquina. Y no la aguanta nadie. No seas boludo. Note hagas el héroe que te van a hacer mierda. Te van a hacer boleta…”

Anduvimos, anduvimos, anduvimos. Qué se yo, ahí uno pierde la noción del tiempo. No sé si fueron dos horas, cuatro horas… fue mucho tiempo.

Sentí que la camioneta subió una loma, paraba, se abría una barrera… entrabamos a un camino más pedregoso.

Me bajan y me meten en un cuarto. Me arrancan la ropa a tirones y bueno… empezó la tortura… ¿Cómo es la tortura? Como el rayo de Zeus, como alfileres, cuchillitos. Uno se arquea, grita y cae. Cuando me dieron en la cabeza eran como fogonazos.

Así dos o tres días… Escuche que traían a otra gente. Chicas, muchachos y los empezaban a torturar. En un momento me desmaye… me dieron por paro cardiaco…

Pasado un tiempo nos mandaron a “los buzones”… Celdas que con solo una ventana en el techo. Nos metieron ahí de a varios y perdimos nuestras ropas de civiles, nos obligaron a ponernos uniformes de presos, grises, de paño.

En un momento un compañero dice:

- “¡No permitamos que nos saquen nuestra ropa!”

Pero nadie tuvo espíritu de reacción. Ahí me di cuenta que habíamos sido derrotados. Dije… bueno tengo veinte años, voy a salir a los cuarenta…todavía me queda algo de vida…

Había compañeros que seguían creyendo que la revolución era mañana. Cuando se quebraron perdieron la chaveta. El que no se suicidó quedo forfait… se hicieron mierda humanamente.

Afuera no pasaba nada. La indiferencia era total. Como cuenta Julius Fučík, un escritor y periodista checoslovaco asesinado por los nazis, un día un jefe de la Gestapo lo saca a pasear por las calles de Praga y le dice:

- “Ve, usted está prisionero y la gente anda normal, el mundo sigue su vida”

Cultelli, un uruguayo, tupamaro, teórico de izquierda, nos anticipó que seríamos como España, que la revolución estaba postergada casi eternamente, por lo menos en los límites de nuestras vidas.

Una tarde yo estaba en el patio y un compañero me dice:

- ¿Qué noticias tenes de tu compañera?

- Y… a mí me dicen que está bien…

- Mira, hace un año y medio salía de trabajar y la secuestraron.

Era la confirmación más plena de la barbarie de la vida. Uno de mis puntos de contacto con el futuro se rompió irremediablemente. Que sé yo… el gran amor de mi vida entraba en esa categoría ignominiosa de “desaparecida”. A veces tuve la sensación de encontrármela en la calle. ¿Qué pasaría? Sería una terrible alegría o la culminación del desastre.

----------------

La noche del Golpe, el 24 de marzo, el Indio me golpea la pared y me dice:

- Che, prende la radio… ¡se largó el golpe!

----------------

Ahora –con veintiocho años- me encontré con mi vieja enormemente gorda, mi viejo que había estado padeciendo ciáticas continuas, pasando meses en la cama.

Me encontré con gente que no conocía.

Ahí me di cuenta que no era yo el que bajaba de un plato volador, sino que era como si el planeta hubiera sido invadido… y que como en toda novela de ciencia ficción había gente parecida a la gente… pero que no era gente con la que yo había convivido ocho años atrás…Eran como nuevos humanos, productos del mercado y del consumo… Tipos que de lo único que hablaban era de plata o de futbol o de mujeres.

En ese orden. Lo principal era el dinero. Todo el mundo hablaba de plazos fijos, solo preocupados por la plata… y dedicados a eso…

Todos los sueños se habían embotellado como lo hubiera hecho un Lothar Meyer de algún laboratorio… ¡y ya no estaban más en mis manos!

El sol se ocultó… y ya no alumbró más…

________________________________________________________________________________________________________________

N.B. - Reconocimiento de Adriana Musumeci al compañero C. por su testimonio.-

________________________________________________________________________________________________________________