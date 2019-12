¿Qué se puede agregar sobre el joven nadador del Club Independiente de Zárate, Valentín Almada?. Campeón Sudamericano, medallista insuperable en cuanto torneo se presente, recórdman argentino y con un futuro que ya tiene presagio de histórico no solo para la natación de la región sino a nivel nacional. Integrante de la Selección Juvenil Argentina, el recientemente ganador del Premio Podio 2019 del Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate, estuvo en los estudios de la RD1, la 98.5, en nuestro programa La Semana de EnLaCe, el espacio de Enlace Crítico, junto a su entrenador que como el mismo lo dice "es mi segundo padre", Sebastián Montero, y charlamos del presente y de lo que viene...

"Mi debut no fue bueno, fue por allá en 2013 en Miramar y salí último en varias pruebas", recuerda Valentín. "Empecé a nadar porque mi mamá quería que lo hiciera, no me imaginaba una carrera deportiva", acota.

"De este 2019, el título Sudamericano fue el que más me quedó grabado porque trabajamos mucho para lograrlo", asegura.

"Tiene una enorme contracción al trabajo, se levanta a las 4:30, de 5 a 7 entrena en el agua y después va al colegio", dice su mentor, Sebastián Montero.

"Es un nadador muy completo, hoy se destaca en estilo Espalda pero también lo hace en otros. No tiene techo y el gran objetivo es Dakar 2022", remarca.

"Yo quiero cumplir con todos los objetivos que tengo por delante pero el más grande es poder ser un nadador olímpico en mayores", afirma el joven que zarateño que hizo del agua su reino.