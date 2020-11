Con la temporada de verano confirmada se activan las medidas de seguridad en la costa atlántica. Mientras definen detalles del Operativo Sol, los intendentes están atravesados por una preocupación común: cómo controlar la nocturnidad.

Varios intendentes bonaerenses respiraron aliviados cuando la Provincia anunció, tras debates y presiones que, finalmente, habrá temporada de verano. Y los que comandan distritos ubicados en la costa atlántica, entre los más sonrientes.

Luego vendría la aclaración del gobernador Axel Kicillof, refiriendo que será atípica por la pandemia de COVID-19, lo que obliga a estrictos protocolos y a un refuerzo en materia de control de la población que se traslade a vacacionar a esos centros de verano.

Para ello, Gobernación y distritos trabajan en la determinación de características y magnitud del ya mítico Operativo Sol, que reforzará la seguridad en las playas bonaerenses, en un año enque al listado de delitos y contravenciones habituales sumará una característica especial: la mayor presencia de gente en los espacios públicos, tras el NO oficial a la apertura de sitios de ocio en lugares cerrados a causa del coronavirus.

Días atrás, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, confirmó que el des-pliegue de efectivos será similar al de años anteriores, y que demandará una inversión de 1.400 millones de pesos. “Venimos trabajando hace varios meses, obviamente, con el ministro (de Seguridad, Sergio) Berni. Me consultó cómo quería organizar el operativo y le pedí que lo mantenga tal y como estaba previsto para una temporada normal”, resaltó.

Los intendentes costeros esperan ir cerrando en estos días cuestiones más finas del operativo, como el número de efectivos que les será asignado. Aunque en esta ocasión, la disposición de los mismos tendrá especialmente en cuenta un aspecto que preocupa a todos por igual: la noche.

La cuestión de la nocturnidad es, hoy por hoy, un dilema a resolver por las comunas, habida cuenta de que boliches y salas de recreación no contarán con autorización para abrir sus puertas, y las sombras ofrecerán, según los alcaldes, una tentación casi satánica: las fiestas clandestinas.

“Es un tema muy complejo y la principal preocupación de cara a la temporada”, señalaron a La Tecla desde un distrito atlántico, explicando que “lo que estamos pidiendo de refuerzos es, en gran parte, para el control de fiestas no permitidas y de reuniones que se hagan de noche, porque habrá mucha concentración de gente en playas y espacios al aire libre”.

En General Pueyrredon, donde concurren cientos de miles de turistas cada año, aseguraron que “entre septiembre y octubre se recibieron a un WhatsApp que pusimos unas 1.200 denuncias por fiestas prohibidas, de las cuales la mitad fueron fiestas privadas, que efectivamente se desarticularon”. Y el pálpito es que en enero y febrero puede incrementarse la violación de las normas.

“Un tema que nos preocupa mucho es el de las fiestas clandestinas”

Convertida desde hace décadas en punto de referencia del turismo atlántico, Mar del Plata trabaja para que nada escape del control oficial. Así lo aseguró a La Tecla el coordinador de Gabinete del Municipio, Alejandro Rabinovich, quien indicó que “lo relacionado a festivales, la noche, actividades culturales; todo eso va a ser al aire libre, en un horario que todavía no tenemos determinado”.

El funcionario añadió que “esa actividad en espacios al aire libre, que es lo que se va a potenciar en estas circunstancias especiales, tenemos que trabajarlo de manera conjunta el Municipio con el Operativo Sol. Y el Gobernador (Axel Kicillof) ya le dijo al intendente (Guillermo Montenegro) que, más allá de cualquier cuestión, este año va a enviar la misma cantidad de personal que el año pasado”.

En cuanto a los lineamientos del Operativo Sol, Rabinovich sostuvo: “Estamos trabajando con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y con otros funcionarios del Gobierno provincial un tema que nos preocupa mucho, que es el de las fiestas clandestinas, cómo vamos a controlarlas”. Al respecto aseguró que “cuando uno ve lo que pasa en el mundo ve que los lugares donde tienen más casos de contagios es donde hay fiestas clandestinas, que siempre fue un problema en la ciudad, pero ahora, con esto de la pandemia, nos preocupa mucho más”.

“El tipo de costa que tenemos se presta más para la tranquilidad”

Desde el municipio de Mar Chiquita, que conduce el peronista Jorge Paredi, aseguraron que “no tenemos novedades respecto del Operativo Sol; hoy estamos abocados al ingreso de propietarios no residentes, tras el ensayo de manera escalonada que venimos haciendo desde el 13 de octubre”.“En nuestra costa no tenemos mucha actividad nocturna, no tenemos boliches grandes; hay algunos bares que tienen actividad nocturna de karaokeo cena-show”, explicaron.

Además indicaron que “en estos momentos, cervecerías, restaurantes y bares pueden abrir hasta la medianoche, pero en cuanto a fiestas clandestinas creemos que el tipo de costa que tenemos se presta más para la tranquilidad. Sobre lo que vamos a trabajar es en protocolos para eventos culturales al aire libre”.

En Necochea analizan la posibilidad de poner un tope horario

El secretario de Gobierno de Necochea, Jorge Martínez, aseguró que “en estos días nos juntamos con la Departamental, estamos expectantes acerca de la cantidad de personal que nos envía Provincia para el Operativo Sol. Nosotros reforzamos con personal de tránsito, todo lo que tiene que ver con la vía pública”.

Además reconoció que “nos preocupa el tema de la nocturnidad, porque no va a haber boliches esta temporada, especialmente en lo que se refiere a lugares cerrados. La gente va a estar mucho en lugares públicos, como en la zona de la playa, estamos analizando poner un tope horario, que podría serlas 3 o las 4 de la mañana, y quien pase de ese horario estaría violando la cuarentena y sería pasible de algún tipo de denuncia ante la Justicia federal”.

“También tenemos que reforzar el control en la playa, que ya no solo será seguridad en sí, sino también ver que se respete la distancia, el uso de tapabocas, etc”, agregó, y admitió que “lo de las fiestas clandestinas ya lo estamos viviendo; eso nos preocupa y, por eso, estamos trabajando para marcar la cancha, que todos sepan a qué se exponen. A partir del tope horario, nadie en la calle”.

Martínez añadió que “queremos que usen espacios públicos antes que los cerrados, con grupos de hasta 10 personas, por eso vamos a ser flexibles en el uso de la playa, siempre y cuando se respete el distanciamiento”.

“Nos queda determinar la cantidad de efectivos que van a enviar”

Con el recuerdo aún fresco de la agresión que sufrió el joven Fernando Báez Sosa, quien falleció a raíz de los golpes que le propinó un grupo de jóvenes rugbiers, el municipio de Villa Gesell se prepara para una nueva temporada veraniega. En referencia a los preparativos de la Comuna, el intendente, Gustavo Barrera (Frente de Todos), afirmó: “Con respecto al operativo de seguridad, todavía faltan detalles para definir, tenemos que reunirnos con el ministro (de Seguridad, Sergio Berni)”.

Asimismo evaluó: “Entiendo que vamos a tener refuerzos habituales del Operativo Sol, nos queda por determinar la cantidad de efectivos que van a enviar”. El alcalde peronista añadió que “vamos a trabajar cuestiones vinculadas al COVID, para lo cual tendremos que ponernos de acuerdo con la Provincia”.

En cuanto al control de la actividad nocturna, Barrera aseveró que “hasta ahora, no están habilitados los locales nocturnos, tampoco las discotecas, y ya estamos empezando a ver el tema de bares y restaurantes, si hay algún tipo de restricciones o disponemos un horario limitado”.

Desde la Comuna geselina indicaron que el operativo comenzará en las rutas, donde pedirán protocolos y documentación para ingresar a la costa, con la idea de evitar que alguien que no obtuvo el permiso o no cumpla con las normativas llegue a la puerta de entrada de los destinos balnearios.