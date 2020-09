El Dr. Marcelo Urra, abogado de los trabajadores del comercio Mr. George de Zárate, dialogó esta noche con Enlace Crítico sobre la tensa situación vivida en la mañana de este lunes.

"Es una situación muy compleja. La gente necesita trabajar y quiere seguir trabajando. Quien conduce los objetivos de la cooperativa manifiesta que no quiere continuar, que el tema de la pandemia lo afectó económicamente. No se llegó a un acuerdo pero hoy se pudo dialogar, fue una semana difícil" señaló en primera instancia.

Y precisó: "lo que va a pasar mañana lo desconozco. Hablamos de continuar con el contrato de locación cambiando las garantías actuales. Hay decretos nacionales que dicen que en cierta forma los desalojos están suspendidos hasta nueva fecha. Yo hablo por los trabajadores... no queremos aprovecharnos de esa situación para entrar y quedarnos en un lugar que no es nuestro para no pagar, ellos -por los empleados- quieren trabajar porque lo necesitan, mas de diez familias esperan que se resuelva para retomar las tareas".

"El gremio gastronómico se vio muy afectado, incluso mas que otros gremios,. Fue uno de los que más tardó en abrir, respetando muchísimos protocolos y horarios. Lo peor es tener un lugar cerrado, la idea nuestra como trabajadores, representándolos, es continuar cambiando garantías, que el titular de la cooperativa quede libre de esa presión, porque es su garantía. No tenemos problemas, habría que sentarnos con el dueño del lugar y analizar la situación. Hoy las decisiones son unipersonales y no de una cooperativa" explicó Urra.

Agregó que "hay gente que hace 20 años está trabajando ahí. De buenas a primeras el lunes pasado se cerró el comercio y se terminó la historia, no hubo una asamblea para que todos pudieran opinar. Las cooperativas se manejan de esta manera. tranquilamente se pudo haber votado y ver que hacer, y no que una persona cierre todo y se lleve la llave. Hubo intentos de contacto por Whatsapp y llamadas, y se llegó a lo peor que es cortar el diálogo. También se dieron otras cuestiones de agresiones y faltas de respeto hacia los trabajadores, eso debe encargarse la justicia. Nosotros siempre intentamos dialogar.

Respecto a lo sucedido este lunes frente al local céntrico de la ciudad, manifestó que "hoy como cualquier trabajador cooperativista se ingreso a su trabajo, pero a la hora llegó el titular muy molesto; después tuvo que estar la policía tres horas porque no hubo diálogo. Más tarde nos sentamos a dialogar pero hay intereses que no coinciden".

"La persona que decide cerrar tiene su cena, los otros que se quedaron afuera no comen, son situaciones muy diferentes. Lo principal es hablar y mínimo después de 20 años. Tranquilamente se pudo buscar un plan b".