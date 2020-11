Por Arq. Silvia Irene Baccino... Zárate guarda en la memoria de la comunidad recuerdos que dan cuenta de la infatigable lucha por el cuidado de la salud en estas riberas del río Paraná de las Palmas, desde la creación del Partido en 1854 hasta las últimas décadas del Siglo XX. Esta MIRADA HACIA EL PASADO ZARATEÑO les acerca la investigación realizada sobre el tema por Silvia I. Baccino - Sergio D. Robles - María L. Sorolla, enmarcada en el proyecto denominado: COLECCIÓN NUESTRA HISTORIA - Publicaciones del Museo Histórico Quinta Jovita y el Archivo Histórico de la Municipalidad del Partido de Zárate / Estudios sobre la Historia de Zárate. Fue publicada en Noviembre de 2006 por la Editorial de los Cuatro Vientos. La referida edición, hoy totalmente agotada, contó con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Histórico de Zárate y de la Fundación Hospital de Zárate. Los autores agradecen a los doctores Jorge A. Olmos y Onofre F. Desbouts y a las Señoras Orealís Fonseca, Susana Sciarreta de Terziotti y Juana Emilia Missirdjieff de Coutto.

LA PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL VIRGEN DEL CARMEN

La ceremonia inaugural se realizó el miércoles 23 de abril de 1930, con la presencia del Director General de Higiene: Dr. Joaquín Durquet; el Secretario de la Repartición, Dr. Luis Rascovsky; los doctores Arnaldi, José María Yonco y Carlos Carreño, el Intendente Municipal Estanislao de la Torre; autoridades comunales; jefes del Parque de Artillería y del Distrito Militar y vecindario en general. Fue su primer Director el Dr. Horacio Pérez de la Torre, integrándose el plantel profesional con los doctores Eduardo Brandt como Subdirector, Aurelio Aleotti, Rafael Roldán Vergés y Miguel Bertero como Jefes de Sala, Amadeo Paradelo en Rayos X; Hamilton Cassinelli en Cirugía; Aurelio Fernández en Farmacia; Enrique Gaya en Laboratorio y la Sra. Ernestina S. de Morales en Maternidad. (15)

A MODO DE REFLEXIÓN

Hoy, sólo las fotografías nos permiten mostrar a las nuevas generaciones el edificio de valor patrimonial que precedió al actual hospital.

Fue hacia fines de la década de 1970, cuando se estimó necesaria la ampliación y remodelación de este centro asistencial, a fin de adecuarlo al nuevo modelo organizativo vigente y a las demandas planteadas por una población en continuo crecimiento. En tal ocasión, un análisis poco reflexivo acerca de las posibilidades de refuncionalización de las construcciones existentes motivó su demolición total.

Un estudio minucioso hubiera permitido (a similitud de lo realizado en algunos hospitales de Buenos Aires) replantear el partido arquitectónico original de aislamiento o separación, a través de un variado repertorio de elementos constructivos (galerías abiertas o cerradas, pasillos, pérgolas); localizar en construcciones nuevas los servicios que debían incorporarse y remodelar interiormente los pabellones.

Hoy, no sólo sentimos la necesidad de rescatar la imagen e historia del viejo hospital sino, también, la de reflexionar junto a la comunidad acerca de la conveniencia de no destruir hitos de nuestro patrimonio arquitectónico sin brindarles una nueva oportunidad; producto de un detallado análisis que respetando sus características de origen posibilite, al mismo tiempo, su adecuación a las necesidades contemporáneas.

EL HOSPITAL VIRGEN DEL CARMEN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Hospital Nuestra Señora del Carmen en sus inicios, luego Hospital Regional de Zárate y hoy Hospital Zonal Descentralizado “Virgen del Carmen”, este establecimiento ha constituido, a lo largo de su evolución, una entidad significativa para la comunidad zarateña. Producida la demolición de los pabellones neocoloniales, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires costeó en su totalidad la construcción y equipamiento del nuevo edificio, concluyendo las obras a fines de 1982. Transcurrida una década el Hospital disponía de sesenta y ocho camas de internación; a partir de allí y en atención a la creciente demanda de la población la gestión que, durante catorce años desarrolló como Director Ejecutivo el Dr. Eduardo Carlos Fox, permitió que dicha capacidad se incrementara en forma progresiva para alcanzar hoy alrededor de doscientas plazas para internaciones clínico-quirúrgicas y unas treinta y cinco en el Hospital de Día de Salud Mental “Ramón Carrillo”.

En forma paralela, el Hospital fue aumentando su equipamiento y complejidad colocándose a la vanguardia de los centros de salud del norte de la Provincia de Buenos Aires. Dos hitos destacados en este período lo constituyen su incorporación al Registro Nacional de Hospitales Públicos de Autogestión (5 de agosto de 1994) y su pase al Régimen de Descentralización de los nosocomios bonaerenses, el 26 de enero de 1995, dándose inicio de este modo a una nueva etapa en su centenaria trayectoria al servicio de la salud de los tarateños.

También se desarrolló en este último período una intensa labor docente incorporándose las residencias médicas, el practicantado universitario y la Escuela de Enfermería Profesional. En las áreas de docencia e investigación el Hospital Virgen del Carmen suscribió numerosos convenios de reciprocidad con casas de altos estudios tales como las facultades de Medicina y Odontología de la Universidad de Buenos Aires, las Carreras de Obstetricia de la Provincia de Entre Ríos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la República Oriental del Uruguay, la Universidad del Salvador, la Universidad Kennedy y la Universidad Católica Argentina, entre otras.

En el 2002 el Hospital fue incorporado a los programas de investigación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la salud y, desde dicho año, participa de una investigación internacional sobre salud materna sostenida por la Fundación Bill Gates.

En ese mismo año cuando, en consonancia con la gravísima crisis socioeconómica de entonces, el sistema de salud argentino sufriera la crisis más severa de su historia la Asociación Médica Argentina decidió destacar a los diez hospitales de nuestro país que mejor se desempeñaron en tal crucial situación; en función de ello el Hospital Virgen del Carmen de Zárate y su Director Ejecutivo -Dr. Eduardo Carlos Fox- recibieron en ceremonia académica una distinción honorífica al haber sido incluidos en la mencionada categoría junto a otros diez establecimientos de diferentes puntos del país.

Asimismo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires viene reconociendo, en forma ininterrumpida, la importante acción del Consejo de Administración del Hospital, que cuenta con la presidencia de Reinaldo Chialina y con Víctor Álvarez como secretario. En tal sentido, dicho Consejo fue reelegido por tres períodos consecutivos por las máximas autoridades provinciales para proseguir con la difícil misión encomendada.

Dos entidades zarateñas de bien público, con amplio apoyo de la comunidad, contribuyen al desenvolvimiento del Hospital: su Asociación Cooperadora y la Fundación que lleva igual nombre que el establecimiento. El destacable accionar de la Asociación Cooperadora, ahora presidida por la Prof. Nilda Carboni de Palazzoli, lleva el sello de su principal propulsora, la inolvidable Inés Baroni de Lotti. Por su parte, la Fundación Hospital es conducida por el Dr. Alfredo Daniel Baroni, gran defensor de la salud materno – infantil. Ambas instituciones cumplen un rol primordial por su contribución en salvaguarda del mejoramiento en la atención de la salud pública de nuestro medio y de regiones vecinas. (16)

VI. MEDICINA PRIVADA

El 5 de abril de 1934 se constituyó el Colegio Médico de Zárate, antecedente del Círculo Médico, quedando constituida su primera Comisión Directiva con los doctores Amadeo Paradelo como presidente, José María Guerci como vicepresidente, Néstor Pérez Ponsa como secretario y Emilio Bergaglio como tesorero. En mayo de 1948 el Colegio ingresa a la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires y el 29 de abril de 1968, luego de celebrarse una asamblea se constituye formalmente el Círculo Médico de Zárate. Desde el 14 de julio de 1979 tiene su sede propia en la residencia que había pertenecido al Dr. José María Guerci.

-Frente del edificio italianizante que ocupaba el sanatorio “Belgrano”. Calle Belgrano entre calles Justa Lima de Atucha y Brown -

Respecto a los establecimientos privados de salud, existieron cerca de una decena, entre los que podemos mencionar al “Sanatorio Argentino” de los doctores Julio Rojas Boerr, Agustín Melillo y Eduardo Brandt, al “Sanatorio Belgrano” de los doctores Néstor Jeanmaire y Néstor Pérez Ponsa (18 de julio de 1937 - y los policlínicos de los gremios de la carne (10 de mayo de 1948) y del papel. En 1948 se creó la Cruz Verde, primer pre-pago médico gremial de la Provincia, que en 1968 se transformó en el actual A.M.I. Zárate, incluyendo contratos de mutuales, obras sociales y empresas por el sistema de capitalización. ).En ese mismo año, se creó el Instituto Norte – propiedad de los doctores Juan Domingo Ibar, José Luis Fracinelli y Clínica Central, Onofre F. Desbouts, Ángel Bossio, Orlando B. Giorgetti y Mauricio Lachowicki

VII.- LOS MÉDICOS: COMPENDIO BIOGRÁFICO

Muchos han sido los médicos que, a lo largo de casi ciento cincuenta años, han tenido una destacada participación profesional o social en el Partido de Zárate. De la nómina, lamentablemente incompleta, de profesionales que aquí incluimos, cerca de un tercio de ellos tuvieron una activa militancia política, ocupando cargos electivos en el orden local, provincial o nacional – Aleotti, Brandt, Guerci, Ibar, Marina, A. Melillo, Pagola, Paradelo, Pérez de la Torre, Rojas Boerr, Roldán Vergés, Sundblad-. Respecto a su nacionalidad, cuatro han nacido en el extranjero – Aleotti, Bertero, Hotton y Paradelo- y poco menos de la mitad fueron zarateños de nacimiento.

Acosta Bornet Juan José (1918-1977)

Nació en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, el 15 de abril de 1918 cursando sus estudios secundarios en el célebre Colegio Nacional General Urquiza ubicado frente a la plaza principal. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata y a poco de obtener su título de médico se estableció en Zárate a instancia de un condiscípulo lugareño. Se desempeñó como médico cirujano en el Hospital Regional, en los Policlínicos del Papel y de la Carne y en el Sanatorio Argentino hasta que en la década de 1960, junto con los doctores Desbouts, Georgetti, Lachowiski y Bossio fundaron la Clínica Privada Central. En aquellos tiempos, una buena parte de la atención a los pacientes era domiciliaria y en muchos hogares humildes, los pacientes retribuían la atención médica con diversos productos como gallinas, verduras, huevos, tal como lo recuerda su hija Graciela. Su gran pasatiempo fueron los automóviles y la mecánica, actividad a la que se dedicaba durante sus horas libres. Una enfermedad que padecía desde la niñez –diabetes infantil- fue deteriorando progresivamente su visión, por lo cual decidió someterse a una operación que terminó dejándolo ciego. Debió entonces abandonar la cirugía pero continuó atendiendo a sus pacientes como médico clínico durante tres años, siendo acompañado por su hija Graciela hasta el consultorio en el policlínico del papel. Como consecuencia del agravamiento de su enfermedad, falleció el 26 de septiembre de 1977 a los 59 años de edad. De su matrimonio con Concepción, tuvo dos hijos: Jorge, también médico, y Graciela.

(17)

Aleotti Aurelio (1892-1953)

Nació en Bologna -Italia- llegando con su familia a la Argentina a finales del siglo XIX. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y una vez recibido fue médico interno del Hospital Alvear. La mayor parte de su actuación profesional la desarrolló en la localidad de Lima -desde 1917- y sólo en 1948 se trasladó a Zárate. Inclinado a la actividad política, militó en las filas de la Unión Cívica Radical siendo concejal en 1928 y candidato a legislador en varias oportunidades. En 1930 se desempeñó como jefe de Clínica del Hospital de Zárate. Compartió el amor a la medicina con el del campo, falleciendo en Zárate el 18 de junio de 1953. (18)

Amadeo Juan Julio (1909 - 2001)

Nació en Buenos Aires el 9 de julio de 1909. Recibido de médico en 1936 ejerció su profesión durante 57 años, hasta 1993.

En 1942 ingresó como médico de Gendarmería Nacional teniendo como primer destino Río Mayo (Chubut) en la zona precordillerana. Luego pasó a Roque Sáenz Peña (Chaco) y más tarde al escuadrón Las Lomitas (Formosa) hasta que en 1949 se trasladó al escuadrón Paranacito, en Zárate, y luego pasó a la ciudad. Su actividad como médico de gendarmería lo obligó a estar preparado en las distintas especialidades como obstetricia, pediatría y cirugía. No obstante su especialidad fue gastroenterología y cardiología. Fue asimismo médico radiólogo del Hospital Regional y clínico en el Sanatorio Argentino y de la Carne y en el Policlínico del papel se desempeñó como director, retirándose en 1979. En 1957 ocupó la presidencia del Círculo Médico. Falleció en Buenos Aires el 18 de julio de 2001. (19)

Ateca Ricardo (1926-2001)

Nació en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el 7 de abril de 1926. Estudió medicina en la ciudad de Córdoba, donde se desempeñó como jefe de residentes del Hospital de aquella ciudad. En enero de 1956 se radicó en Zárate donde desarrolló su actividad profesional como médico en el desaparecido Centro Materno y llegó a ocupar la subdirección y la dirección interina del Hospital Regional de Zárate.

Falleció el 9 de julio de 2001. (20)

Barros Guillermo Carlos (1897-1977)

Nació en Copacabana, departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca el 25 de julio de 1897 siendo hijo de Francisco Tomás y de Carmen del Pino. Luego de cursar estudios primarios ingresó al Colegio Nacional de la Universidad de La Plata. Egresó como bachiller en 1916 y comenzó su carrera en la Escuela de Odontología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo su diploma en 1920. Entre los años 1923 y 1924 instaló su consultorio en Zárate siendo el segundo odontólogo en brindar sus servicios en forma permanente en esta ciudad. (*) Prestó servicios en el Hospital Regional, inaugurando la sala de Odontología que hoy lleva su nombre. También ejerció como odontólogo en el Arsenal de Artillería de Marina hasta su retiro y en los frigoríficos River Plate y Smithfield. Falleció en Tinogasta (Catamarca) el 16 de abril de 1977. Había contraído matrimonio en La Plata el 15 de marzo de 1924 con María Justina Ocampo, de cuya unión nacieron sus dos hijos, también odontólogos. (21)

Bertero Miguel Carlos Víctor (1871-1959)

Nació el 3 de febrero de 1871 en la ciudad de Bologna, del recientemente conformado Reino de Italia siendo sus padres Jacinto Alejandro y Victoria Fuselli. Estudió medicina en la Universidad de Génova, de la cual egresó como médico cirujano el 19 de julio de 1898. Al año siguiente -7 de marzo de 1899- contrajo matrimonio con Justina Bombardi y en 1904 llegó a nuestro país, estableciéndose en Buenos Aires donde revalidó su título, desempeñándose como médico interno del Hospital Italiano (1905-1906).

Dr. Miguel Carlos Bertero y Sra.

En 1907 se radicó en Zárate donde desarrolló una intensa actividad en la faz profesional y social. Desde 1909 a 1916 fue médico del Frigorífico Smithfield, en 1912 fue nombrado médico municipal y de policía, cargo que desempeñó hasta su renuncia en octubre de 1916 para regresar a su patria, entonces en guerra con los imperios centrales. En aquel mismo año presidió el comité de auxilio de Italia en guerra, de la que participaba la numerosa y activa comunidad italiana residente en Zárate.

En Italia se desempeñó como médico de campaña alcanzando el grado de capitán y una vez finalizada la contienda regresó a Zárate (1918) ocupando desde entonces y hasta 1936 el cargo de Director del Hospital La Caridad. En 1944 fue director de la Cruz Roja Argentina y en 1946 fundó y dirigió una escuela de enfermería.

En otro orden, Bertero presidió el Consejo Escolar de Zárate (1914) y en 1928 fue consejero escolar, siendo también miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Fue además miembro directivo del Círculo Social Argentino, de la Liga de Propietarios de Bienes Raíces y del Círculo Popular de Cultura.

Atacado por una enfermedad que le produjo una invalidez parcial, solicitó siendo ya octogenario, la jubilación a la caja nacional de profesionales, a la cual aportaba pero le fue negada por expediente 16.806 del año 1957. En 1949 había contraído segundas nupcias con Antonia Damario. Falleció sin dejar descendencia el 3 de mayo de 1959. El jardín de infantes Nº 703, levantado sobre el terreno que donara para tal fin, lleva su nombre como justo homenaje a su vida ejemplar. (22)

(*) Flora Cauchaner, la primera mujer odontóloga que se tenga referencia con actuación en Zárate, ejerció en la localidad desde 1920 hasta agosto de 1922 en que se radicó en Buenos Aires.

Bossio Ángel Juan (1937-1997)

Hijo de Ángel Juan y de María Lonzi, nació en Zárate el 25 de abril de 1937. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 3 y los secundarios en el Colegio Nacional. Se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fue médico de la Cruz Roja de Santos Lugares, del Sanatorio Belgrano y luego de la Clínica Central del Hospital Zonal de Zárate donde llegó a ocupar la jefatura de la sala de Cirugía y fue miembro del Consejo de Administración. Fue médico asistencial del Policlínico del papel, médico cirujano. En 1968 se desempeñó como Director de Promoción y Asistencia de la Comunidad de la Municipalidad de Zárate. En las salitas de primeros auxilios, estando enfermo, seguía aportando su saber para quien la necesitara. Falleció el 21 de julio de 1997. (23)

Brandt Eduardo Julio (1895-1968)

Hijo del cónsul belga en Zárate Manuel y de Lucrecia Paris, nació en el cuartel tercero de Zárate el 12 de abril de 1895. Casado con Nélida Aguilar

Fue el primer subdirector del Hospital Regional de Zárate cuando se desempeñaba como director Horacio Pérez de la Torre (1930). Junto a los doctores A. Melillo y Rojas Boerr fundó el Sanatorio Argentino del que fue su director propietario. Tuvo una activa participación política, militando en las filas de la Unión Cívica Radical, llegando a ejercer la presidencia del comité local. Falleció en Buenos Aires el 17 de abril de 1968. El diario El Debate en su nota necrológica del día18 destacaba su personalidad con las siguientes palabras: “Médico caracterizado, miembro de una de las antiguas y respetables familias de la sociedad zarateña, hombre de una moral de excepción, el doctor Brandt, se caracterizó por su conducta insobornable y su alto y acrisolado concepto de deber, cualidades que dieron relieve a su destacada personalidad en todas las esferas que le tocó actuar”. (24)

Cabrera Néstor Dionisio Quintín (1938-2000)

Nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, el 31 de octubre de 1938. En 1964 obtuvo su título de médico, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en 1971 el de médico especialista en radiología. Se desempeñó como médico radiólogo a cargo del servicio de rayos en el Hospital Subzonal de Zárate entre 1972 y 1975 y médico concurrente del servicio de diagnóstico por imágenes del mismo Hospital, entre 1975 y 1979 y cumpliendo funciones en el Hospital Juan A. Fernández, de la ciudad de Buenos Aires (1977-1984). Fue director de educación a distancia de la Sociedad Argentina de Radiología entre 1993 a 2000 y miembro del Comité de Certificación de la Sociedad Argentina de Radiología, perteneciente al Consejo de Certificación de profesionales médicos. Ha participado de numerosos congresos y ha realizado trabajos de investigación científica entre ellos “Double Early Epidermoid Carcinoma of the Esophagus en columnar Epitelium” presentado con los doctores Resano, González Cueto, Sánchez Basso y H. Rubio en Nueva York, y “Criterios Radiológicos para el diagnóstico de las formas elevadas de cáncer gástrico temprano” conjuntamente con los doctores Guillermo Palau y Rubén González Villaveiran, publicado en Revista Radiodiagnóstico y radioterapia, Noviembre de 1982. Fue acreedor por sus investigaciones y trabajos científicos de diversos premios entre ellos Premio mejor monografía por el tema “Hipertensión Portal” otorgado por la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y biología y el Diploma “Magna Cum Laude” de la Sociedad Argentina de Radiología.

Falleció en Capital Federal el 14 de junio de 2000. (25)

Fernández Ubaldo (1886-1930)

Nació en Zárate en 1886. Se recibió de médico desarrollando una destacada actividad como investigador y catedrático, mereciendo el reconocimiento de la comunidad científica tanto en el país como en el exterior. Su repentina muerte ocurrida en Zárate el 5 de septiembre de 1930 a los cuarenta y cuatro años de edad, provocó sentidas muestras de pesar. Desde 1936, una calle de Zárate lleva su nombre. (26)

Gaya Enrique Miguel Juan (1890-1977)

Nació en Córdoba el 6 de octubre de 1890 donde su padre Baldomero, médico español nacido en Barcelona, se había radicado. La familia luego se trasladó a Campana. Recibido de farmacéutico en la Universidad de Buenos Aires, comenzó a actuar en Zárate hacia 1912 teniendo su farmacia en la esquina de las calles 19 de Marzo y Rómulo Noya. Por entonces conoció a la joven María Gilda Noya –hija de Rómulo- que luego fuera su esposa. Posteriormente se recibió de bioquímico, profesión que ejerció en el laboratorio de la Sala XXII del Hospital Alvear de Buenos Aires y como jefe de Laboratorio del Hospital de Zárate.

En el orden social fue miembro fundador del Rotary Club Zárate y tuvo una activa participación en el Círculo Popular de Cultura, del que fue vicepresidente durante muchos años. A su muerte legó su importante biblioteca a dicha entidad. De su matrimonio tuvo dos hijos: Enrique Rómulo, también bioquímico y músico de afición y María Gilda. La sala de laboratorio del Hospital de Zárate lleva su nombre. (27)

Giribaldi Juan José (1932-2002)

Hijo de Francisco Antonio y Celia María Virgile, nació el 18 de junio de 1932 en la ciudad de Buenos Aires. Cursó los estudios primarios y secundarios en el Colegio San Francisco de Salles para luego ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, recibiendo su título de médico el 13 de junio de 1958. Poco después – julio de 1958 y hasta 1959 fue internado rotatorio en el St. Luke´s Hospital de Milkwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), residente de cirugía en el mismo hospital (julio de 1959 hasta 1960) y residente de cirugía general en el Mount Sinai hospital de la misma ciudad, pasando a desempañarse como jefe de residentes de Cirugía general en el mismo. De regreso al país, se estableció en Zárate (1965) donde pasó a desempeñarse como médico concurrente del servicio de cirugía del Hospital Regional de Zárate (actualmente Hospital Zonal de Agudos de Zárate Virgen del Carmen) Designado en la especialidad por concurso de la Carrera-Profesional Hospitalaria en 1973 en dicho Hospital. Jefe interino del servicio de cirugía en 1979. Jefe rentado desde el 12 de abril de 1988. Se jubiló del Hospital el 31 de agosto de 2000. También se desempeñó como Jefe de Cirugía del Policlínico del Papel realizado por concurso interno –consenso- (abril de 1988). Obtuvo el título de Especialista en Cirugía General otorgado por la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires el 1º de septiembre de 1977, llegando a ocupar la presidencia de la Sociedad de Cirugía de nuestra ciudad. Fue miembro de la Sociedad de Cirugía en categoría consultor. Participó en numerosos cursos y congresos de su especialidad en distintas Clínicas de Zárate y Campana, principalmente en la Clínica Privada Norte. Se jubiló como médico, dejando de ejercer su profesión el 15 de febrero de 2002. Fue miembro de la Comisión Directiva del Círculo Médico de Zárate en distintas oportunidades. Miembro fundador de la Caja de Ayuda Mutua del Círculo Médico de Zárate. En 1968 contrajo matrimonio con Graciela Inés Ibar con quien tuvo dos hijas: María Cecilia y María Laura. Falleció el 11 de octubre de 2002. (28)

González José Antonio (1905- 1994)

Nació en Zárate el 5 de febrero de 1905, siendo hijo de José González Lobato y Alicia Lómez. Inició sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Bahía Blanca y luego continuó en el Instituto Hispano Argentino de Zárate. Luego ingresó en la Facultad de Medicina, donde tuvo como profesores a nombres ilustres como José Arce, Mariano Castex, Alfredo Lanusi, Alberto J. Costa, etc.- Comenzó su actividad profesional en la localidad de Lima en el año 1937, donde permaneció por espacio de siete años, desempeñándose como Delegado Municipal entre 1941 y 1943, creándose durante su gestión la biblioteca municipal. En febrero de 1938 fue nombrado médico del Hospital Regional de Zárate siendo designado jefe del Dispensario de Vías Respiratorias. En 1949 fue designado médico social para la atención de enfermos afectados de las vías respiratorias, tuberculosis y corazón.

En 1952 se desempeñó como médico municipal, y al año siguiente se lo nombró médico municipal delegado ante el Ministerio de Salud Pública de la Nación, para actuar en todo lo relacionado con la ley 13.039 de divulgación y enseñanza obligatoria de los principios de Higiene.

Además de su actividad profesional participó en diversas actividades institucionales, presidiendo el Círculo Social Argentino en 1963 y el Rotary Club en 1969.

En 1987 fue distinguido por la Sociedad Médica Argentina por cumplir 50 años en el ejercicio de la profesión. Poco antes de su fallecimiento, ocurrido el 10 de marzo de 1994, la sala de Rayos X del Hospital local fue bautizada con su nombre. (29)

Guerci José María (1901-1973)

Nació en Zárate el 26 de octubre de 1901 siendo hijo Ángel José Guerci y de Ramona Gorosito. Recibido de médico en 1932 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, limitó el ejercicio de la profesión por la actividad política pues ese mismo año fue elegido diputado provincial por el Partido Demócrata Nacional (conservador), permaneciendo en dicho cargo hasta 1937, desempeñando la vicepresidencia segunda entre 1935 y 1936.

En 1938, siendo Intendente Municipal su tío Pedro y senador su otro tío Luis, fue elegido diputado nacional, banca que ocupó hasta 1942. Precisamente como fruto de su labor legislativa se creó en mayo de 1943 el Colegio Nacional de Zárate, que desde 1993 lleva su nombre. Nuevamente elegido diputado provincial en 1942, ocupó la banca hasta la revolución del 4 de junio de 1943 en que fueron disueltos los órganos legislativos.

Hombre generoso, comprensivo y solidario, distintas entidades lo contaron como miembro directivo. Presidió la Unión de Entidades Zarateñas, el Círculo Médico y el Círculo Social Argentino. Ya al final de su vida se enroló en el movimiento para la creación de la Universidad Nacional del Paraná –hoy Universidad Tecnológica- en 1969.

Falleció en Zárate el 28 de octubre de 1973 y sus restos descansan junto a los de su esposa la profesora María Aurelia Tornesse Ballesteros, en el Cementerio de la Recoleta. (30)

Herbst Adolfo (1909-1980)

Nació en Capital Federal el 15 de agosto de 1909 siendo hijo de Litpman Herbst, de profesión imprentero, y de Rosa Ostrovsky. Se graduó de médico en la Universidad Nacional de Córdoba, especializándose en otorrinolaringología. Entre 1941 y 1942 se estableció en Zárate donde había médicos de su especialidad. Se desempeñó como médico de la ex Casa Cuna y del Hospital Argerich en la ciudad de Buenos Aires, de la Sociedad Cosmopolita de Campana y del policlínico de la Carne y del Hospital de Zárate, donde llegó a ocupar su dirección en varios períodos. Asimismo fue director de la Cruz Roja filial Zárate y uno de los propietarios del Instituto Norte. Presidió el Círculo Médico, el Club de Leones, y la delegación local del Automóvil Club Argentino. Contrajo matrimonio con Amalia Vinitsky con quien tuvo dos hijos, uno de ellos odontólogo.

Falleció en Zárate el 12 de septiembre de 1980. (31)

Hotton Federico Jorge (1881-1968)

Nació en Victoria, el 9 de septiembre de 1881, arribando a nuestra ciudad de Zárate en febrero de 1905 previa revalidación de su título de odontólogo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Aquí comenzó a ejercer su profesión, de cuyos servicios carecía la ciudad, y paralelamente recorría las calles de los barrios humildes con un armonio hablando del mensaje de salvación. En poco tiempo logró abrir un local hasta que el 4 de agosto de 1914 se inauguró el edificio de la Iglesia Cristiana Evangélica de la que el Dr. Hotton fue su fundador. Falleció en Zárate el 24 de noviembre de 1968. (32)

Hughes Juan Leonardo (1907-1995)

Nació en Buenos Aires el 30 de junio de 1907, siendo el hijo mayor de cinco hermanos del matrimonio integrado por el ingeniero Leonardo Gustavo Hughes, descendientes de una familia inglesa radicada en Córdoba, y de María Luisa Biscayart, proveniente de una familia vascofrancesa instalada en Pergamino.

Cursó sus estudios secundarios en Bahía Blanca y obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su vocación por la pediatría nació siendo médico residente en la ex Casa Cuna. Contrajo matrimonio con Bella Aurora Ramos, oriunda de Zárate, razón por la cual decidió establecerse en ésta ciudad, siendo su primer médico pediatra. Se desempeñó como médico del Policlínico del Papel, del Hospital Regional, del Centro Materno Infantil, institución de la cual fue director durante varios años.

Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 22 de junio de 1995. (33)

Ibar Juan Domingo (1907-1999)

Hijo de Félix y María Marina. Recibido de médico en 1939 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó por más de treinta años como médico del Hospital Alvear y desde 1943 en el Hospital de Zárate. Cuando en 1940 comenzó a ejercer en Zárate junto con su primo Pedro Marina, había en la ciudad alrededor de una decena de médicos –Pérez de la Torre, A. Melillo, R. Roldán Vergés, Jeanmaire, Pérez Ponsa y Rojas Boerr. No había ningún especialista. Recuerda que el primer especialista fue el Dr. Hugues, que atendía niños. En Zárate se desempeñó como director del Hospital Regional. En el desaparecido Sanatorio Argentino comenzó a trabajar hacia 1943 y en 1966 fundó con los doctores Sesé, Sciarreta, Giribaldi, Fracinelli, el Instituto Norte.

En el orden social ocupó la presidencia del Club Náutico Zárate entre los años 1947 a 1950 y en lo político presidió el comité local de la Unión Cívica Radical (1960) llegando a ser concejal en la década de 1960. Casado con Nélida Ciganda en 1942 tuvo varios hijos, uno de ellos Juan José, también médico.

En ocasión de su fallecimiento, ocurrido el 5 de septiembre de 1999, en la misma ciudad que lo vio nacer el Círculo Médico de Zárate participaba su muerte expresando que “ejerció durante un prolongado período su vocación de médico, destacándose por sus condiciones profesionales y personales expresadas en la calidad humana que brindó al servicio de sus pacientes y la comunidad. Todas las acciones de su vida las desempeñó con capacidad pero con una humildad y discreción propia de una persona de bien. (34)

Jeanmaire Néstor Claudio (1906- 1995)

Nació en Baradero el 13 de febrero de 1906, siendo sus padres Emilio Bruno y Lidia Elena Visca. Su abuelo paterno Claudio Ignacio fue uno de los fundadores de la colonia agrícola suiza en Baradero.

Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, siendo designado en 1928 practicante menor interno y al año siguiente practicante mayor del Hospital Nacional de Clínicas. Cabe señalar que los nombramientos como practicante interno en dicho hospital se hacían por riguroso concurso de calificaciones, tomando a los diez mejores promedios de los estudiantes. Egresó en 1929 con diploma de honor y ejerció durante cuatro años como cirujano en el Instituto de Cirugía del profesor José Arce. Su parentesco con José Emilio Visca y su vinculación con el Dr. Arce influyeron en su designación como director del Hospital Regional de Zárate en junio de 1933. Asumió la dirección y el servicio de cirugía con la creencia de que sería por un par de meses, pero pasó cuatro años al frente del mismo.

En Zárate formó su familia -agosto de 1942- con Martha Amanda López Jáuregui que le dio cuatro hijos, dos de ellos médicos también.

El 18 de julio de 1937 fundó con Néstor Pérez Ponsa la Clínica Belgrano donde ejerció su profesión por más de cincuenta años, hasta junio de 1988.

El 14 de julio de 1945 se produjo un hecho pasional en el que un joven, luego de asesinar a su novia de varias puñaladas, intentó suicidarse infiriéndose varias heridas con la misma arma. Una de ellas ingresó en la región precordial, interesándole el corazón, membrana, pericardio y endocardio. Para salvar la vida al joven, Jeanmaire, con la colaboración de los doctores Pérez Ponsa y Marina, realizó una de las primeras operaciones de corazón abierto que resultó exitosa, por lo que generó gran repercusión en los ámbitos de la comunidad científica. El periódico capitalino La Razón se hizo eco de aquella temprana experiencia médica, una de las primeras en el país, con el título La medicina arrebató a la muerte a un suicida – Vive un joven operado del corazón hace ocho día”.

En la década de 1950 tuvo a su cargo el Centro Materno Infantil y fue jefe del Servicio de Cirugía del Policlínico de la Carne, de la Asociación Obrera Textil y de Policía. También el deporte fue una de sus pasiones entusiasta del tiro al blanco, del box, de la esgrima y del automovilismo, en este último lo encontramos participando de varias competencias como la de octubre de 1936 en que ganó el Criterium Automovilístico de Regularidad o en la competencia Santa Fe a Mendoza (1947) en un auto Mercury.

En otro orden de cosas, Jeanmaire ocupó entre 1947 a 1950 la presidencia del Círculo Social Argentino. En agosto de 1981 recibió el premio confraternidad rotaria Zárate-Campana y desde abril de 1986 la Sala de Primeros Auxilios de la Sociedad de Fomento del Barrio Juana María lleva su nombre. (35)

Marina Pedro Domingo (1912-1982)

Nació en Zárate el 26 de junio de 1912, siendo hijo de Pedro Marina y de María Luisa Fox. El 15 de mayo de 1940 obtuvo su título de médico otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente se desempeñó como tal en el Hospital Álvarez junto a su primo el Dr. Juan Domingo Ibar, y en Zárate fue médico y director del Centro Materno Infantil como así también del Hospital Regional, fue además médico de policía.

La actividad política no le fue ajena, fue candidato a intendente municipal y ocupó una banca de concejal por la Unión Conservadora entre 1958 y 1962.

Falleció el 30 de octubre de 1982. La sala de partos del Hospital local y la sala de Primeros Auxilios de la Sociedad de Fomento de Villa Angus llevan su nombre. (36)

Melillo Agustín Pedro (1897-1964)

Hijo de José y Serafina La Vecchia, nació el 1º de agosto de 1897. Estudió en el Colegio San José de Buenos Aires como alumno pupilo. En 1916 ingresó a la Facultad de Medicina. Su actividad profesional la inició en la localidad de Bragado. En 1932 fundó junto al Dr. Eduardo Brandt el Sanatorio Argentino. Fue director del Hospital de Zárate, médico del Arsenal de Artillería de Marina de Zárate y de los ferroviarios y presidió el Círculo Médico de Zárate. Políticamente, inició su militancia en las filas del radicalismo, pues era un ferviente admirador de Hipólito Yrigoyen, llegando a ocupar una concejalía en 1928. Con el surgimiento del peronismo en la década de 1940, adhirió a sus filas. Fue miembro fundador y presidente del Club Argentino y presidió la comisión pro busto del General Belgrano. De su matrimonio con Rosa Clotilde Jaureguiber tuvo dos hijos: Agustín Pedro –fallecido en un accidente automovilístico a principios de 1964- y Aldo César, ambos médicos.

Cuando Agustín Melillo falleció el 16 de abril de 1964, numerosas expresiones de pesar se pusieron de manifiesto en las palabras de quienes despidieron sus restos, como Mateo S. Olmos quien expresó entre otras consideraciones “el corazón de la ciudad, tanto como el de las villas y la zona suburbana, ha sido honda y dolorosamente conmovido por la muerte del doctor Agustín Melillo, el querido y popular “médico gaucho”. Es la retribución espiritual, que nace del fondo de lasa almas de la colectividad en general y de los humildes en particular, por el espíritu de sacrificio con que ejerció su humanitaria y sagrada profesión de médico...” (37)

Melillo Sebastián Oscar (1910-1994)

Nació en Lima el 20 de enero de 1910. Sus padres fueron Miguel Melitón y Emma Fulco. Luego de recibido de médico regresó a su pueblo natal donde desarrolló su actividad profesional. Fue director del Hospital de Zárate, Delegado Municipal de Lima y presidente del Lima Football Club. La Comisión Nacional de Energía Atómica le impuso su nombre al Centro de Capacitación Atucha I poco antes de fallecer el 30 de junio de 1994. (38)

Pagola Félix (1858-1932)

Nació en Gualeguay, Provincia de Entre Ríos en 1858. Su padre José María fue médico y hacendado. En 1883 se recibió de médico y al poco tiempo se estableció en Zárate, en momentos en que sufría una epidemia de cólera. Su actuación profesional fue tan encomiable que le valió el rápido y general reconocimiento del vecindario. Entre 1886/1887 se desempeñó como municipal prestando luego servicios como médico de la Armada en el Arsenal de nuestra ciudad (1883-1893) siendo el primer profesional sanitario de dicha repartición naval.

-Dr. Félix Pagola (1858 - 1932)-

Desde que se fundó el Hospital de Nuestra Señora del Carmen y durante muchos años fue director del establecimiento, cargo que ejerció en forma honoraria. En noviembre de 1925 con motivo de su radicación en la ciudad de Buenos Aires recibió un emotivo homenaje de la comunidad. Pagola falleció en Buenos Aires el 30 de octubre de 1932. (39)

Paradelo Amadeo (1881-1944)

Nació en León, España en 1881, pero llegó a nuestro país a los tres años de edad, junto con sus padres José, de oficio ebanista, y Consuelo González, radicándose en la provincia de Santiago del Estero, donde se recibió de bachiller. Luego se trasladó a Buenos Aires para estudiar medicina, egresando con el título de médico en 1906. Por algún tiempo fue médico en el Hospital de Niños de la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de 1908 se radicó en Zárate siendo nombrado muy pronto médico del Frigorífico Smithfield, cargo que ocupó durante treinta y cinco años, es decir hasta su muerte en 1944. Fue además médico del Regimiento Nº 7 de Infantería con asiento en nuestra ciudad, de la Policía y Municipal desde 1911 a 1930.

Fue médico y director del Hospital del Carmen durante treinta años, sin percibir por ello sueldo alguno hasta poco antes de morir, en que fue incluido en la ley de subsidios de la Nación. Como muchos otros médicos de nuestra ciudad también incursionó en la política ocupando en 1916 una banca de concejal por la Unión Cívica Radical.

Su afición a la fotografía le valió ser designado médico radiólogo del Hospital local, siendo el primero en utilizar aparatos de rayos X (Siemens) en su consultorio particular de calle San Martín al 200 y luego en Ituzaingó Nº 840.

Hombre probo, tuvo mucho que ver en la fundación del Asilo de Ancianos en 1944 a través de la Sociedad Protectora de los Pobres, presidida por entonces por su mujer Irene Urruty Carey. Falleció en Zárate el 12 de junio de 1944. (40)

Pérez de la Torre Horacio Belisario (1892-1966)

Nació en Zárate el 4 de mayo de 1892, en el hogar formado por el matrimonio de Aniceto A. Pérez y Ana María de la Torre. Cursó sus estudios primarios en el Colegio San José y el bachillerato en el Colegio Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires. En 1916 obtuvo su título de médico y dos años después el doctorado. Junto a su profesión desarrolló una destacada actividad política dentro del partido radical. Fue presidente del comité de distrito en varias oportunidades, concejal, presidente del Consejo Escolar, senador provincial y diputado nacional. Gracias a su gestión conjunta con Irineo Castex se creó el Hospital de Zárate en 1930, del que fue su primer director. La labor parlamentaria desarrollada entre 1946 a 1948 fue intensa. Muchos proyectos de ley son de su autoría como por ejemplo la creación del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección General de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, la creación de una escuela de artes y oficios y de un aeródromo en Zárate, del seguro obligatorio contra la tuberculosis para todo el país; la creación de una escuela granja en Lima y la construcción de viviendas para empleados y obreros en Zárate. Fue además miembro fundador de la Cooperativa Eléctrica, del Círculo Médico y de la Asociación Sanmartiniana. Falleció el 8 de octubre de 1966. La biblioteca municipal de Zárate lleva su nombre. (41)

-Dr. Horacio Pérez de la Torre-

Pérez Ponsa Néstor (1907-1995)

Hijo de Saturnino Pérez y de Leonor Ponsa, nació el 25 de septiembre de 1907 en Zárate. Cursó estudios primarios en la escuela Nº 1 de Zárate y el Bachillerato en Buenos Aires, en el Colegio del Salvador. En 1925 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, egresando en 1931. En ese lapso fue practicante menor y mayor del Hospital Fernández, siendo distinguido por sus conocimientos y su dedicación al estudio con las máximas calificaciones y varios premios. Su ejercicio profesional lo inició en nuestra ciudad en 1932 ocupando los cargos de jefe de Servicio de Niños y subjefe del Servicio Materno Infantil en el Hospital Regional hasta 1945. En julio de 1937 fundó con el Néstor Jeanmaire la Clínica Belgrano jubilándose en 1970. En 1951 se desempeñó como presidente del Círculo Médico, del que fue también secretario. De su matrimonio con María Julia Etcharte tuvo cuatro hijos, uno de ellos también médico.

En una entrevista realizada por el año 1993, Pérez Ponsa recordaba con la gracia que lo caracterizaba, algunos episodios risueños sobre los médicos Pagola y Bertero, diciendo: Se cuenta cada cosa de Pagola,.. era de los más antipático. No hablaba con nadie y nadie le podía peguntar por el enfermo. Le llevaban un enfermo, el le recetaba y no le decía que tenía, no nada. Y nadie se animaba a preguntarle lo que tenía. Si había algún enfermo grave y el familiar quería saber algo del enfermo iba a la farmacia Claverie, a ver si en un momento dado... porque Pagola iba siempre después que terminaba el consultorio a la farmacia... Si de pasada Claverie conseguía sacarle lo que tenía el enfermo. Así que hacía una medicina muy fácil porque no le daba el diagnóstico, no le decía que tenía. Y le tenían un miedo bárbaro...

Resulta que vino Bertero como médico joven, ya Pagola era viejo, de manera que traía las novedades y Pagola atendía un enfermo en Villa Fox y la familia quería una consulta. Entonces Pagola le preguntó a Bertero si quería hacer la consulta.- Si, como no. Bueno, dice, yo voy a pasar a buscarlo. Tenía un Landó, un coche con cuatro caballos, con cochero. Entonces pasó vestido con... lo alzó a Bertero y se fueron a Villa Fox. Allá vieron al enfermo, parece que Bertero no estaba muy de acuerdo con el diagnóstico de Pagola, entonces cuando se separaron le dijo, vea Dr., yo creo que no es como Ud. dice. Yo me voy -dijo Pagola- y se fue, y lo dejó solo ahí y se fue en el coche, había llovido, había en barrial bárbaro en el fondeo de Villa Fox y se tuvo que venir a pie. Era un tipo hosco. (42)

Piacentini Jorge Agustín (1941-1999)

Nació en Zárate el 14 de agosto de 1941. Hijo de Pedro Agustín y de Inés Polesel. Se graduó de médico en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y en 1968 obtuvo el doctorado en medicina. Fue presidente del Círculo Médico de Zárate, consejero de la Federación Médica y del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Miembro del Comité Científico Full Member of the A.I.U.M. Miembro de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía (1981), Miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, vicepresidente 2º de la Sociedad Argentina de Cardiología (1990-1991), miembro de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología, fue presidente del distrito regional Este de la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires e integrante de la junta evaluadora para expedir títulos de especialistas en Cardiología del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. En 1982 recibió el premio de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología publicando diversos artículos. Su trayectoria ha quedado registrada en el libro Personalidades Médicas Argentinas (1993/1994). (43)

Quiñones Carlos Reinaldo (1936 -1970)

Hijo de Pedro Reynaldo y Etelvina García nació en Capital Federal el 4 de septiembre de 1936. Recibido de médico, se especializó en pediatría. Su obra como médico estaba impregnada de la calidez humana, dedicándose sin horario, sin limitaciones. Formado con el Dr. Ramos Mejía en la cátedra de pediatría del Hospital de Clínicas. Con el padre Eugenio de la Cruz crea la Sala de Primeros Auxilios en la zona del Bajo proveyéndola del instrumental necesario Fue director del centro sanitario Juan XXIII.

Falleció víctima de un ataque cardíaco a los 33 años de edad en su domicilio de la calle Roca, el 3 de septiembre de 1970. La sala de niños del desaparecido centro materno llevaba su nombre. (44)

Rojas Boerr Agustín (1888-1960)

Nació en San Nicolás de los Arroyos el 27 de septiembre de 1888 siendo hijo de Juan Ramón Rojas y María Albina Boerr. Estudió medicina en Buenos Aires, desempeñándose como practicante mayor del Hospital Español. En 1916 egresó con el título de doctor en medicina. Ese mismo año se radicó en Zárate donde tenía algunos familiares, siendo designado médico municipal en noviembre por renuncia del Dr. Bertero que regresaba a Italia, entonces en guerra. El 29 de abril de 1922 contrajo matrimonio con Celina Palma. Fue el segundo director del Hospital de Capilla del Señor. Con los doctores Melillo y Brandt fundó el Sanatorio Argentino, donde ejerció su actividad como médico quirúrgico atendiendo cirugía en general, parta y venérea. Fue también miembro fundador y primer presidente del Automóvil Club Zárate (agosto de 1925), presidió el Tiro Federal Argentino y fue miembro activo del Rotary Club de Zárate. En enero de 1932 fue candidato a Intendente Municipal por el Partido Demócrata Nacional Disidente, llegando a ocupar una banca de concejal en aquel año.

Fue asimismo médico del Frigorífico Smithfield, y en más de una ocasión, recibió críticas por parte de los trabajadores del mismo, con motivo del trato recibido por éste. En el periódico El Obrero, editado por el Sindicato de Obreros de Frigoríficos y Anexos se denunciaba que “No hubiéramos querido publicar estas líneas doctor Rojas, pero nos vemos precisados a hacerlo para llamarle la atención sobre su comportamiento con el personal accidentado o enfermo del establecimiento. Continuamente nos llegan quejas de obreras y obreros que deben llegar a la enfermería en procura de sus asistencia médica, y se encuentran con que Ud. a algunos les niega su asistencia y la cura, aduciendo que no se trata de accidentes de trabajo, algunas enfermedades derivadas del trabajo en el frigorífico. Pero hay algunos casos más graves, de accidentados, a los que no se les cura debidamente...Le invitamos doctor Rojas Boerr, a meditar sobre lo que dejamos expuesto, y verá que no es razonable ni humano proceder en la forma que Ud. lo hace. Además, ello no lo beneficiará a Ud. personalmente, porque irá en detrimento de su arraigado prestigio, ganado con justo derecho, como facultativo, en ésta ciudad, permitiendo de esta manera hacer un cotejo de su comportamiento dentro y fuera del establecimiento”.

Falleció en Zárate el 27 de junio de 1960. (45)

Roldán Vergés Carlos (1863-1925)

Nació en la provincia de Córdoba donde obtuvo su título de médico. Poco tiempo después, ocupó una banca como diputado en la legislatura de su provincia por dos períodos. Alrededor de 1895 se trasladó a Zárate donde ejerció su profesión y también su vocación política. En 1900 fue designado médico de la Fábrica de papel y del Arsenal de Artillería. En 1901 ocupó el cargo de presidente del Consejo Escolar, en 1912 fue electo diputado provincial, en 1916 presidente del Concejo Deliberante y candidato a diputado provincial por el Partido Demócrata Nacional. De su matrimonio con Juana Aberastury tuvo seis hijos: Carlos F., Rafael -ambos médicos-, Adelma, Alberto, Mercedes y Raquel. Falleció en Zárate el 19 de agosto de 1925. (46)

Rafael Roldán Vergés

Médico cirujano, hijo del anterior. Además de su actividad profesional, desarrolló una intensa actividad cultural y social, participando en distintas instituciones intermedias: presidió el Círculo Popular de Cultura entre 1928/31 y 1935/1950 y el Club Náutico Zárate entre 1937/42 y 1945/46. Fue además miembro fundador y primer presidente de la Cooperativa de Electricidad (1935-1936) (47)

Rubio Nelda Enid (1933-2002)

Nació en Colón, Provincia de Buenos Aires el 23 de diciembre de 1931.Pasó parte de su niñez en Capilla del Señor y luego la familia se trasladó a Zárate donde inició sus estudios secundarios. Se recibió de médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1957, especializándose poco después en tocoginecología, siendo pionera en ese campo de la medicina en Zárate, donde introdujo el papanicolau en la década de 1970 y los estudios de mamografía. los.Comenzó en el ex Centro Materno dirigido por el Dr. Hughes para desempeñarse luego como jefa en su especialidad en el Hospital de Zárate. En septiembre de 1974 fundó junto a su esposo Alberto Crugnale la Clínica Privada del Carmen. Falleció el 16 de julio de 2002. La sala de partos del Hospital local lleva su nombre. (48)

Sciarretta José Bernardo (1933-1997)

Nació en Zárate el 25 de abril de 1933 siendo hijo de Nicolás Andrés y de Otilia Fortané. Luego de recibirse de bachiller en el Colegio Nacional de Zárate, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, siendo practicante mayor y menor por concurso del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y director de la revista “El Pañal” de la Asociación de practicantes del mismo hospital. A partir de 1960 inicia su actividad profesional como pediatra en la ciudad de Zárate. Fue médico ad honorem del Centro de Higiene Materno Infantil y del Centro de Rehabilitación de la Parálisis Infantil (hoy Cereliza).

Fue miembro de Comisión Directiva del Círculo Médico de Zárate en varios períodos y de su Caja de Ayuda Mutua.

En otro orden, fue uno de los miembros fundadores del Radio Club Zárate. De su matrimonio con Graciela Celmira Guidi tuvo dos hijas. Falleció en Zárate el 3 de septiembre de 1997. (49)

Sesé Joaquín Alfredo (1923-1993)

Nació en Tandil el 13 de diciembre de 1923 siendo hijo de Joaquín y María Elena Lamas. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata recibiéndose de doctor en Medicina en 1950. Con su título recién obtenido llegó a Zárate, donde formó su familia con María Esther Fernández quien le dio cuatro hijos. Se desempeñó como médico en el Hospital Zonal de Zárate del que llegó a ser su director, en el desaparecido Sanatorio Argentino hasta su cierre, en el policlínico del papel. Fundó junto a Juan D. Ibar, Luis Fracinelli, Néstor Cabrera y Lázaro Galanternik el Instituto Norte,

Vinculado al deporte, fue médico de la asociación de básquetbol, de la asociación de boxeo y jugador de paleta por 30 años. Falleció el 29 de agosto de 1993. (50)

Sundblad Manuel (1870-1954)

Nació en Buenos Aires el 28 de enero de 1870. Recibido de farmacéutico en 1895, obtuvo su título de doctor en medicina en 1899. Entre 1895 y 1899 fue inspector de farmacias en la Capital Federal. Entre 1900 y 1902 fue médico interno del Hospital Muñiz y posteriormente del Pirovano. Entre 1906 y 1907 se desempeñó como médico de policía y del Hospital de Caridad de General Villegas. Hacia 1912 se radicó en Zárate, ocupando la dirección del desaparecido Hospital del Carmen entre 1917-1919 y de la Sala de Primeros Auxilios y Hospital “La Caridad”. Entre 1930 y 1937 se desempeñó como médico de sala del Hospital Regional, accediendo a su dirección entre 1937 y 1945. En 1946 presidió la Comisión de lucha contra la tuberculosis en Zárate Hospital Regional.

Militó en las filas del Partido Conservador, llegando a presidir el Concejo Deliberante entre 1927 y 1928. Alejado posteriormente de Zárate, falleció en Capital Federal el 17 de junio de 1954. (51)

TESTIMONIO

Onofre Félix Desbouts es un reconocido médico de nuestra comunidad, perteneciente a una familia establecida en Zárate hacia la segunda mitad del siglo XIX. Con más de cuarenta años en el ejercicio de la profesión -se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1964-, ha tenido la deferencia de brindarnos su testimonio para este trabajo, donde entre otras cosas, evoca a algunos de los antiguos médicos zarateños y realiza un balance entre la medicina de los años en que inició su profesión y los tiempos actuales.

Me recibí de médico en 1964, habiendo realizado el practicantado en los Hospitales de Clínicas, Rawson y de la ciudad de Morón. Inicié mi actividad profesional en el desaparecido Centro Materno junto con la Dra. Nelda Enid Rubio. Por aquella época éramos solamente nosotros dos los que atendíamos en aquella institución, turnándonos en las guardias pasivas y no conocíamos días feriados. En las intervenciones quirúrgicas se aplicaba éter como anestésico- Se atendía mucha gente, especialmente de la isla. Recuerdo el nombre de algunas de las parteras como Libertad Lacchetti, Catalina Gerard, Ernestina Morales, Rafaela T. de Lenti, Agudelo; era muy común hasta los años cuarenta, que los partos se realizaran en las mismas casas de familia. Posteriormente ingresé al Sanatorio Argentino y al Hospital y en el año 1968 fundamos junto a los doctores Bossio, Giorgetti, Lachowicki y Sampaolessi la Clínica Privada Central de la calle Ituzaingó 656.

Por entonces la atención ginecológica no contaba con los medios técnicos como la ecografía, por lo que los diagnósticos eran clínicos y las patologías se detectaban mediante el seguimiento clínico de la paciente. Además, había que enfrentarse con la reticencia de la mujer a ser revisada, ya que se tenía mucho pudor, lo que naturalmente, jugaba en contra de la salud del paciente.

Respecto a la epidemia de poliomielitis, el Dr. Desbouts recuerda que en 1956 cuando ocurrió esta epidemia, aún no se disponía de la vacuna Salk, de manera que se enfrentaba el mal como se podía. Se aplicaba la gamaglobilina para aumentar las defensas del organismo, se blanqueaban los frentes y el arbolado público, se extremaba la higiene de calles y viviendas, y muchas madres colgaban una bolsita de alcanfor a sus hijos. Claro que todo esto no evitaba el contagio.

En cuanto a como veo la medicina de hoy y la de hace cuarenta años atrás, debo reconocer el extraordinario desarrollo científico operado, mayores conocimientos, mejor y nueva tecnología, pero en muchos casos se ha ido perdiendo la formación humana integral. Recuerdo que los grandes maestros de la medicina que tuve la suerte de tener como profesores, transmitían no solamente sus conocimientos sino su calidad humana, donde se ponía de manifiesto aquella sentencia que dice que la medicina tiene parte de ciencia pero mucho de arte. En las clases del Hospital de Clínicas, en el Instituto de Semiología, se dictaban clases culturales.

En ese sentido es importante la relación médico-paciente y hoy se ha perdido un poco esa relación, donde el paciente es un número. La contención del paciente por parte del médico es importante.

Probablemente por esa razón tengo un especial recuerdo del Dr. Oscar Melillo, quien fue un médico de alma, un hombre desinteresado, que se brindó a su comunidad por entero a lo largo de medio siglo de actividad profesional.

Hoy la medicina enfrenta el desafío del propio avance tecnológico que exige más recursos, por esa razón muchos establecimientos de salud privados han cerrado, ya que es necesario una buena administración.

VIII.- APÉNDICE DOCUMENTAL

Documento I

Ordenanza Nº 51

Reglamentando la denuncia de enfermedades infecto-contagiosas. Sancionada el 1 de octubre de 1906.

Artículo 1º: Desde los diez días de promulgada la presente ordenanza, deberá denunciarse a la Intendencia Municipal, dentro de las 24 horas de producido todo caso de viruela, sarampión, escarlatina, varisilo, tos convulsa, difteria, fiebre tifoidea, tuberculosis pulmonar y de toda otra enfermedad reputada como infecto-contagiosa que se produzca en el Partido.

Art. 2°. - Los padres tutores o encargados de menores son los encargados de hacer la denuncia ante el Departamento Ejecutivo cuando los enfermos sean menores de edad; cuando los enfermos sean adultos, harán la denuncia los parientes más cercanos que habiten en el lugar, el propietario, administrador o encargado del establecimiento, el dueño o inquilino principal de la casa en que se hubiese producido el caso o cualquiera de sus habitantes, y a falta de todos estos el vecino más cercano.

Art. 3º. - Cuando el caso se produzca en empleados del ferrocarril o en cuadrillas de peones que no se hallen prestando servicios en algún establecimiento, la denuncia la harán, en el primer caso, el jefe de la Estación, y a falta de éste el empleado que lo reemplace y en el segundo, el encargado o capataz de la cuadrilla.

Art. 4º. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los médicos locales están igualmente obligados a denunciar al D.E., dentro de las 24 horas de haber examinado a todo enfermo atacado de cualquier enfermedad que se repute como infecto-contagiosa.

Art.5°. - Si ocurriese el caso que se denunciase un atacado de una enfermedad infecto-contagiosa y en la casa del paciente se negase la exactitud de la denuncia, el D.E. podrá ordenar que el médico municipal o el facultativo que él designe, examine al enfermo al solo objeto de que informase si efectivamente éste adolece de alguna enfermedad infecto-contagiosa o no.

Art. 6º. - El D.E. de acuerdo con la Dirección General de Salubridad o con lo aconsejado por los médicos locales, dictará las medidas que estime convenientes a fin de evitar la propagación del mal y propender a su extirpación

.

Art. 7º. - Los infractores a las disposiciones de la presente Ordenanza incurrirán en una multa de veinte a cien pesos moneda nacional, o en su defecto de dos a ocho días de arresto.

Art. 8º. - Comuníquese, etc.

Juan B. Matteri Víctor Gras

Documento II

Discurso pronunciado por el Intendente Municipal de Zárate Estanislao de la Torre el día de la inauguración del Hospital Regional. (23 de abril de 1930)

“Con verdad puede decirse que el acto que hoy nos congrega en este lugar representa toda una bella realidad de trascendental importancia para el progreso de esta comuna. Tal es el concepto que surge espontáneo en el instante de la inauguración de este hermoso establecimiento que ha de ocupar un lugar destacado entre los de su género y cuya habilitación viene a llenar una necesidad, realmente sentida. Fuera injusto proseguir, sin recordar al distinguido ex diputado y actual inspector general de Consulados don Ireneo Mario Castex, quien con clara visión de las necesidades del pueblo fue autor del proyecto de dotar a Zárate de un Hospital al servicio de tan noble idea puso la actividad y el entusiasmo que le eran habituales. La iniciación de la obra y su pronta terminación constituyeron una de sus mayores preocupaciones. La fuerza de las circunstancias ha querido que no le quepa en suerte asistir a esta ceremonia inaugural y ello es doblemente sensible por cuanto la fiesta de hoy, habría significado para él, el verdadero y mejor premio a la acción tesonera que señaló ese brillante aspecto de su paso por la legislatura, el que por otra parte y desde este momento, puede afirmarse que le ha conquistado un público reconocimiento. Séanme permitidas asimismo, breves palabras de recuerdo para la sociedad propietaria de los terrenos de Villa Massoni, que con ejemplar generosidad donó el pintoresco solar donde hoy se levantan esos pabellones; simpático gesto que no borrará el tiempo”.

Documento III

(Extracto de la carta del Dr. Ramón Carrillo a su amigo el Dr. Néstor Jeanmaire. Ámsterdam 20 de septiembre de 1931)

Ámsterdam, 20 de septiembre de 1931

Mi querido Fraile: Hoy me has proporcionado el placer más grande que he tenido en éstos últimos tiempos al recibir tu carta y he saltado de alegría al leerla y releerla pues hay que estar en Holanda, pensar como un holandés y hablar en holandés todo el día para saber lo que vale un amigo y las palabras afectuosas y sinceras que éste te puede enviar...Debes saber, y esto el mundo no lo sabe, que Holanda es un país organizado y dirigido en su totalidad por mujeres, desde la reina (aquí solo una mujer puede reinar) hasta la última muchacha de oficina o de servicio doméstico, todas tienen el control de las acciones de uno o dos hombres; que se humillan y les piden permiso a cada momento, aún para las más orgánicas necesidades. Caído como un bólido en un medio semejante, con una configuración mental y una estructura sentimental y sexual completamente opuesta, comprenderás la cantidad de lances y percances que he debido pasar, que son los que le pasarían a cualquier argentino en mi lugar... Un dato: en la mesa de médicos del hospital somos 9 hombres y 11 mujeres.-La señora de Bronwer es médica y lo tiene a su cargo a Bronwer jefe de la clínica, que como hombre es un ganso aunque trabaja como un caballo, vos no te puedes imaginar la distancia kilométrica que existe entre el don de gentes del Dr. Arce y los movimientos primitivos y groseros de Bronwers. Pero hay gente que salva la plata por su cultura, pero no son típicamente holandeses, sino que se han educado en Inglaterra o vienen directamente de una familia extranjera. Esta influencia de las mujeres que tienen a los hombres aprisionados y completamente fijados por las narices a sus faldas explica el florecimiento de algunas ciencias caseras: la anatomía, la zoología de invertebrados, la botánica, el cultivo de flores, etc., y el descrédito de otras como ser: la fabricación de copetines, el arreglo en las mujeres para agradar a los hombres...Algún día te divertirás cuando te cuente las interesantes cosas que he visto, oído y hecho forzado por los acontecimientos y que tienen para mí el sabor de la simple observación además de satisfacer mi no olvidadas aficiones a la patología sexual. Pero la pluma se me ha escapado en digresiones y no te he contado nada positivo... Ahora bien como te explicas mi gran capacidad para resistir entre esta gente?, simplemente viviendo fuera de Holanda, es decir sin tener convivencias, ni contactos, ni amistades holandesas, vivo solo, conmigo mismo, y huyendo de las mujeres como del diablo; por otra parte es imposible ni buscando encontrar una de manicomio... Pero debo reconocer que esta pequeña tierra organizada con criterio doméstico, de mujer, se traduce por algunas condiciones excelentes: ellas con hombres ordenados, trabajadores, pegados al hogar que realizan su tarea diaria con una idea fija; ganar plata, para vivir mejor, comer bien, tener un buen auto, no tener espasmos ni preocupaciones, y reemplazar la lucha por la vida en una tranquila paz de hogar, dejando a la mujer el gobierno de casi todas las cosas... Esta es la génesis de la superioridad material holandesa: su amor entrañable y usurero a la plata, su miedo pánico a los conflictos y su egoísmo y su desconfianza congénita vienen de estas circunstancias. Es quizás uno de los pueblos más ricos del mundo. Se dice que en Ámsterdam hay tantos y tan fuertes millonarios como en New York. En cuanto a mis estudios en la histología del sistema nervioso y tratando de abarcar después de dominar la técnica histológica el estado actual de nuestros conocimientos en: I. Filogenia, II. Ontogenia, III. Citología IV. Organización del sistema nervioso humano explicado de acuerdo y a la luz que emana de lo anterior. No acabo de admirarme cuan grande es nuestra ignorancia en materia de anatomía sobre hechos fundamentales, ya bien comprobados y creo que tardarán aún 20 años en llegar hasta el “pueblo” médico. A la clínica y a la Cirugía le doy poca pelota pues sus problemas son un juguete cuando se ha conseguido plantear bien, conocer bien las bases...Simultáneamente realizó y estoy terminando trabajos de investigación que para mi solo tienen valor de ejercicios mentales y técnicos, aparte del contenido y del valor que en si mismo puedan encarar- Uno de los trabajos que lo realizo con gran interés por los nuevos rumbos que me abrirá cuando encare en forma la histopatología del S.N. es la arquitectura de la glia (*) en el hombre y en los mamíferos , con especial de la oligodendroglia.(**) Espero noticias tuyas pronto. No seas haragán en escribir, con saludos a los muchachos recibe un abrazo de

Carrillo

(*) Células compuestas por astrositos que suministran el soporte físico y nutricional a las neuronas eliminando las células muertas, proporcionando nutrientes y manteniéndolas en su lugar.

(**) Conjunto de células de la neuroglia, que brindan aislamiento a las neuronas en el sistema nervioso central.

DOCUMENTO IV

Nota del Dr. Jonás Salk al vecino de Zárate Adolfo Gioia Seghesso. Abril de 1956

22 de agosto de 1956 El Debate.

Universidad de Pittsburg (Pennsylvania) Abril de 1956

Es la primera oportunidad que he tenido para prestar mi atención a los mensajes recibidos hace un año atrás, referentes al trabajo que estamos realizando. Era un deseo que tenía hace tiempo pero que no me fue posible concretarlo.

El espíritu que guió sus palabras –como Ud. lo hizo- demostró realmente cuales son los sentimientos que le animan, sentimientos que el tiempo transcurrido desde el arribo de su mensaje hasta el presente en que le contesto, no hizo perder nada de su calor y significación.

Yo tenía urgente necesidad de enviar a todos un mensaje, el que por ser igual no sería menos sincero si dedicara escribir a cada uno, un pensamiento especial, pero la inmaterialidad de las posibilidades hace que eligiera a unos cuantos, en distintos puntos del mundo y por ellos los hago a todos los demás.

Me han impresionado vivamente sus palabras, por ello todo cuanto podría decirle tendría el mismo significado. Con sentimiento de sincero amigo, más profundo del que puede transmitir esta carta, hágole partícipe de la gratitud de mi alma ante las informaciones que me proporcionara, en pro de la finalidad en que estamos empeñados. Con toda cordialidad, su amigo. Jonás E. Salk

DOCUMENTO V

(Nota del presidente de la Comisión Pro Defensa Sanitaria de Zárate al Ministro de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, del 3 de septiembre de 1956)

Reproducción el debate 20 de septiembre de 1956

Esta comisión, superada la etapa de lucha activa contra el mal de Heine Medin (•) en la reciente epidemia, organizó y puso en funcionamiento el Centro de Rehabilitación para poliomielíticos, que con fecha 17 de julio pasado inició sus actividades de atención efectiva, teniendo actualmente bajo control y tratamiento reeducativo un total de 24 niños de diversas edades, además de 3 que ya fueron dados de alta, recuperados. A tal efecto se cuenta con personal médico y de kinesiólogo especializado, contando, además con la colaboración de facultativos de jerarquía tales como: Elena T. de Albino, Dra. Emma Apolinario y Dr. Rolando Doglio pertenecientes al Instituto ALPI de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta la agudeza acusada en esta localidad por el brote epidémico anterior y el posible recrudecimiento del mismo en los meses venideros, solicitamos quiera tener a bien considerar la posibilidad de que se provea a este Centro la cantidad de vacunas que corresponden de tipo Sal, conforme a los planes elaborados por el Superior Gobierno Nacional a tal efecto.

En tal sentido, nos permitimos informar que este Centro cuenta con local e instalaciones adecuadas para realizar una vacunación masiva en esta localidad y que desde ya ponemos a vuestra disposición, incluso el personal médico y administrativo, pudiendo además efectuar en nuestro Centro el correspondiente fichaje de niños y control riguroso de su aplicación.

Agradeciendo muy especialmente su atención, saludamos a S.E. con la consideración más distinguida. Dios guarde a Ud. Juan S. Belardi presidente. Boris Kuschelevsky, médico asesor Comisión Sanitaria Zárate

(•) Poliomielitis

LOS AUTORES

Baccino Silvia Irene

Arquitecta, Planificadora Urbana y Regional. Es autora de numerosos trabajos de investigación sobre su especialidad y coautora del libro Era...una vez Zárate.

Robles Sergio Daniel

Licenciado en Historia. Autor de numerosos artículos sobre temas históricos y autor de varios libros entre ellos Sarmiento en Zárate e Historia de Zárate, desde sus orígenes hasta el año 2000.

Sorolla María Luisa

Arquitecta. Se ha especializado en Florencia (Italia) en Preservación del Patrimonio Arquitectónico. Es coautora del libro Era...una vez Zárate.

