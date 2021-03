Ayer en horas de la mañana los concejales de Juntos por el Cambio y Cambiemos mantuvieron una reunión con un gran número de dueños de salones de fiestas y fotógrafos.

Hace un año que no pueden abrir y son la única actividad que aún en el Municipio de Zárate no han podido reabrir.

Marcelo Matzkin en la reunión expresó que "la medida que no permite abrir a los salones a un año de la pandemia no tiene ni sentido común ni sentido sanitario. Quien desea hacer una fiesta como no la puede hacer en zárate la hace en alguna ciudad vecina y ahi se trasladan los invitados que luego regresan a Zárate. O sea el contacto se produce igual pero mientras tanto los salones de fiestas se funden. Pero al municipio no le importa y nada quiere hacer. Total el que se funde es otro. Eso si. Se habilitó al único boliche de la ciudad. Donde se hace todo lo que no se permite al salón de fiesta. Esta bien que abra el boliche pero los permisos deben ser para todos por igual".

Por su parte Irene Guehenneuf presente en la reunión explicó que "estamos convenidos que debemos reclamar por la apertura. Vamos a hacer un proyecto de ordenanza y esperamos que aunque sea tarde y se haya perdido mucho se permita abrir a los salones de fiestas".