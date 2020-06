El Concejal de Juntos por el Cambio en Zárate, Marcelo Matzkin, dialogó esta tarde con Enlace Crítico y manifestó su preocupación por las declaraciones realizadas por la Dra. Rosana Núñez días atrás, y por la videoconferencia del Intendente Cáffaro con el Gobernador Kicillof.

"Las declaraciones del Dr. Puthod llamó nuestra atención e hicimos un pedido de informe en el HCD. No es una persona más que lo hizo, sino que estaba vinculada al Municipio. Lo que dijo nos obligó mínimamente a preguntar si era o verdad o no lo que sucedía" precisó el edil, a lo que agregó: "la Secretaria de Salud nos manifestó que Zárate no tenía uso de su sistema de salud público relacionado a la pandemia, que todos estos recursos aún no estaban siendo utilizados".

"Luego en un video el Intendente Cáffaro contradijo todo. Manifestó que había un sistema de salud al borde del colapso. ¿Quién nos dice la verdad? Yo opté por creerle al intendente, que es quien lleva la conducción de la ciudad, pero la secretaria estuvo hace menos de una semana en el Concejo Deliberante y nos dijo otra cosa" subrayó Matzkin.

Pidió "no llevar incertidumbre a la sociedad en este momento tan delicado. Si la realidad es cruda hay que decirla y debe ser desde estos dos sectores que mencioné".