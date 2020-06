Generó marchas de reclamos, la última cubierta por este medio, los comerciantes quieren volver a su actividad guardando los protocolos necesarios que generan este período de pandemia. "Muchos no pueden llevar el pan a sus mesas", señalaban en el reclamo de este miércoles.

El Interbloque Frente de Todos- PJ presentó en el Concejo Deliberante de Zárate, un proyecto de Resolución para limitar la actividad comercial del Hipermercado de la Ciudad, teniendo en cuenta las restricciones que tienen los distintos comercios del Partido, limitados a poder vender sus productos a través de una plataforma digital.

"Si hablamos de equidad comercial durante esta pandemia, ¿por qué el hipermercado de la Ciudad puede vender todo tipo de artículos y los comerciantes locales no?", le señalaba el edil Marcelo Torres a este medio.

"Tenemos que cuidarnos y es verdad, pero hay comerciantes que no pueden facturar desde marzo y en el mientras tanto una empresa multinacional sigue engrosando sus ingresos a costas vendiendo productos que no son esenciales y que los negocios locales, no pueden comercializar porque lo dispone el DNU", afirmó y agregó, "si queremos proteger la producción local, que echa andar la economía doméstica, tenemos que hablar de igualdades de posibilidades que hoy no están en desmedro de nuestros comerciantes".

El texto del proyecto:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Visto:

El Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio que desde el 19 de marzo del corriente año se estableció en nuestro País (DECNU-2020-297-APN-PTE) motivado por la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la O.M.S.;

Y Considerando:

Que, el A.P.S.O. con la finalidad de evitar masivos contagios limitó la circulación y prohibió que muchos negocios puedan desarrollar actividad comercial.

Que desde el inicio algunas actividades fueron exceptuadas del aislamiento, permitiéndose la actividad comercial.

Entre los rubros que siempre estuvieron exceptuados del A.P.S.O. se encuentran los Supermercados, lo cual fue una medida acertada atento que en nuestro país no se vieron signos de desabesticimiento o personas que no puedan tener acceso a los productos básicos.

Los mercados más importantes de cada ciudad, como en la nuestra lo es el Establecimiento denominado CARREFOUR, fue para muchos vecinos la posibilidad de acceder no solo a comestibles, sino que a vestimenta, artículos de ferreteria, electrodomésticos entre otros.

Los trabajadores del mercado siguieron trabajando, arriesgándose a un contagio que otras personas podían evitar, lo que merece reconocimiento.

Muchos zarateños y limeños accedieron al “Carrefour” a proveerse no solo de alimentos, productos de limpieza, perfumeria como en otros mercados, sino que también fue por varios meses el único lugar donde adquirir electrodomésticos, productos de ferreteria, pinturería, bazar, librería, jugueteria y hasta vestimenta entre otros.

De esta manera por una lado el Supermercado Carrefour cumplió una función imprescindible y por otro lado seguramente recibió ganancias extraordinarias atento que principalmente en los rubros mencionados dejo de tener competencia y se transformó en el único lugar donde adquirirlo.

El A.S.P.O. viene teniendo etapas, y en cada una de ellas las excepciones a actividades comerciales fueron aumentando, pudiendo en distintos momentos realizar actividades comerciales por ejemplo los corralones.

Otras actividades se desarrollan por pedido y con entrega a domicilio.

Que los comercios que permanecieron cerrados y que ahora solo pueden vender por “delivery”, son en su mayoría comercios locales de Zárate y de Lima que vieron sus ingresos notablemente disminuidos.

Por otro lado el Supermercado Carrefour en forma monopólica pudo comercialzar los productos que los locales de zarateños y limeños no podían vender.

Que las normas, derechos y obligaciones deben ejercerse bajo el principio de buen fe, que adquiere mayor relevancia en la emergencia sin precedentes que estamos viviendo, y si bien es cierto que el Supermercado tiene habilitación para comercializar los productos que ofrece, no es menos cierto que el Estado Municipal debe procurar, en este caso que los comerciantes locales puedan comercializar sus productos ahora sin la dura competencia del mayor mercado establecido en el partido de Zárate, al menos en forma transitoria.

La pandemia vino a modificar muchas cuestiones y la solidaridad es en estos momentos necesaria para evitar desempleo, cierre de comercios, crisis familiares y económicas que debemos prevenir y evitar de ser posible.

La vulnerabilidad de los comerciantes, muchos negocios pequeños, que pagan locaciones, tienen empleados y menores posibilidades de sostenerse frente a una pandemia que una empresa multinacional merecen especial atención en momentos como los que vivimos.

Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE ZÁRATE, en uso de sus facultades, sanciona la siguiente:

RESOLUCIÓN

Artículo 1. El Concejo Deliberante del partido de Zárate reconoce la labor prestada principalmente por los trabajadores del Supermercado Carrefour en momentos en que la sociedad requería proveerse de productos para sus hogares.

Artículo 2. Se recomienda al Supremercado Carrefour de la ciudad de Zárate que deje de comercializar productos de librería, juguetería, bazar, electrodomésticos, ferretería, pinturería, vestimenta, productos para el automotor y productos de ferreteria desde el 10 de junio hasta el 31 de julio de 2020, a los fines de colaborar con los comercios locales que no pudieron por meses comercializar los mismos.

Artículo 3. De forma.