El ministro de Seguridad bonaerense cuestionó nuevamente la falta de respaldo del Gobierno de Alberto Fernández en medio de la propagación del coronavirus, que ya supera los 12 mil contagios en la Provincia. Qué dijo Kicillof.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no se anda con chiquitas y volvió a cuestionar la falta de respaldo del Gobierno nacional hacia la Provincia en medio de la propagación del coronavirus. Esta vez fue un poco más allá y hasta se comparó con el mismísimo Manuel Belgrano.

“Si a Belgrano le hubiesen dado los ponchos, los alimentos y las armas que necesitaba para su tropa, otro hubiera sido el resultado de la batalla de Vilcapugio. Casi el 40% de los argentinos habitan la provincia de Buenos Aires. Esa es la responsabilidad que gestiono”, apuntó en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Si, como Belgrano, tengo que vestir cardones simulando ser policías, lo voy a hacer. No sin antes, decirles la verdad a los bonaerenses”.

No es la primera vez que sucede y, al parecer, tampoco será la última. Días atrás, Berni volvió a pegar fuerte contra su par de Nación Sabina Frederic, al asegurar en declaraciones televisivas que no tiene "nada" de apoyo del Gobierno nacional y remarcó que "no hay voluntad" de asistir a la provincia de Buenos Aires.

"Me pregunta: ¿tiene el apoyo del gobierno nacional? No. Nada. No tiene que ver si somos del mismo o distinto partido, es la voluntad del gobierno nacional de asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda, que se viene profundizando en los últimos años y que no tiene recursos para afrontarla. Es inviable un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia, si el gobierno no lo asiste", dijo el ministro en una entrevista con Luis Novaresio.

"Es imposible una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el Gobierno nacional no lo asiste", prosiguió el ex senador provincial, que vale decir que apenas unos días antes había dicho que la única conductora del espacio era la Vicepresidenta.

"¿Cuando habló por última vez", preguntó Novaresio. "Media hora antes que se firme el decreto de la cuarentena, el 19 de marzo pasado", respondió el 1 de la Seguridad bonaerense y contó a su vez que el gobernador está al tanto de lo que sucede.

"Con Kicillof ya estamos acostumbrados", añadió, para luego manifestar que "no es una cuestión política, es una cuestión de dimensionar la responsabilidad que tiene el Gobierno nacional de ayudar a la provincia", dijo.

Horas después de sus declaraciones, el propio Gobernador salió a aclarar los puntos y le bajó el tono a la polémica, sin polemizar con su Ministro. "Nosotros avanzamos mucho en la coordinación, hay que seguir avanzando, porque estamos en una etapa de mucha exigencia. Lo hablo con la ministra Frederic, con la que tenemos un vínculo permanente", dijo Kicillof y señaló que Berni "habrá sentido" que estaba solo cuando expresó las declaraciones. "Depende de varias cosas, de en qué momento está uno", agregó.

Asimismo, el mandatario provincial respaldó la gestión de Berni, inclusive en la decisión de portar un arma durante un operativo policial.

"Es un hombre que está en el territorio, es uno de sus atributos más valioso. No quiero hablar de herencias, pero yo lo marqué durante toda la campaña, la situación del delito en la provincia de Buenos Aires empeoró muchísimo en los últimos dos años. Sergio está muy comprometido con su función y va al frente. Sabe del manejo de armas, acompaña operativos en persona y muchas veces arriesga su vida. No es que se viste de verde oliva y se saca una foto en su oficina. Lo he visto entrar a determinados lugares y participar de operativos en la primera línea de fuego".

"Si estuviera con arma en las reuniones de gabinete, no tendría explicación. Si está en medio de un operativo en el que todos están armados. Coincido con que participe de los operativos. Tenemos una situación en la que la fuerza que dirige, la policía de la provincia, es una fuerza en la que estamos haciendo un trabajo de mejora y capacitación. Hemos tenido diversas situaciones. Al principio de la cuarentena se presentó una situación en la que hubo abuso de poder. Lo llamé a Sergio para darle la instrucción de que sumariara a agentes por un video que circuló en el que le hacían hacer saltos de rana a la gente, algo que no corresponde. Y él me dijo que la decisión ya la había tomado el jefe de la policía. Como son estructuras jerárquicas también hay una cuestión de mantener y refrendar la autoridad permanentemente. Me parece que esto que hace Sergio, a los miembros de la fuerza les hace ver que él también corre los riesgos asociados a la tarea. Igual, le he pedido que tome todos los recaudos, porque es el ministro", sentenció.