Por María Rosa Ferrúa (Colaboradora y estudiante de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social - Práctica I - del I.S.F.D y T. Nº 15 - Docente: Lic. Luciana Fernández)

“Si uno quiere revancha, va a tener que mantenerse sano física y emocionalmente. La vida es así, son un montón de cosas que nos van pasando mientras estamos vivos, son cosas buenas y malas en función de cómo las pudimos superar”.

Sergio y sus amigos estaban festejando el cumpleaños de uno de ellos, cuando una rutina terminó en tragedia: a la parrilla portátil le faltaba una pata, y el adorno que siempre usaban para equilibrarla en realidad era una bala de cañón, que explotó un 11 de julio de 1986. Sergio ha sabido transformar el hecho trágico en una “explosión de vida”, título con el que presenta sus charlas motivacionales.

Allí, afirma que lo más importante es que te recuerden por todo lo que hiciste con lo que te pasó, y enseñar que las cosas importantes son pocas y esas hay que cuidarlas.

-¿Cómo era su vida antes del accidente?

-Mi vida era muy simple, no tuve ningún apremio, hacía deporte, iba a la universidad pública, tenía muchos amigos y una familia bien consolidada. Yo era el último de cuatro hermanos. Vivía una vida feliz sin pensar que algo alguna vez pudiera faltarme.

-¿A qué hacía referencia con la frase que dijo en el programa “La noche de Mirta” en agosto de 2020: “sabía que, si me dejaba vencer o me dormía, me moría”?

-Todo fue traumático, todo fue caótico, pero dentro de ese caos yo nunca perdí la conciencia, sabía que algo malo me había sucedido, no sabía qué exactamente: mi cabeza daba órdenes y mi cuerpo no respondía. En un momento decidí que no me tenía que dar por vencido porque sabía que me iba a morir y yo no me quería morir. Lo que tengo bien claro en ese momento es que me aferré a esta vida y no me iba a dejar ganar fácilmente.

-¿Esa decisión fue consciente?

-Creo que fue bastante consciente e inconsciente al mismo tiempo. Aferrarme a la vida en forma inconsciente y la consciencia de hacer lo poco o nada que estuviera a mi alcance para lograrlo.

-¿Qué recuerdo tiene del primer tiempo luego del accidente?

-Sufría y me daba cuenta de la poda de mi cuerpo. Fueron muchos momentos de dolor físico al principio y después con las complicaciones de la edad: yo ya tenía veinte, al comienzo fue muy duro porque el contraste era muy grande con la vida que hasta hace poquito tenía. De repente no podía hacer nada, sumado al dolor físico el dolor del alma, el dolor del corazón donde un montón de cosas ya no iban a ser posibles. Fue larga, difícil, complicada, pero yo tenía un objetivo: estuve diecinueve meses sin poder estar parado; y la meta era estar parado, así como mi intención al no desvanecerme era no morir. Después quería estar parado y ver qué podía hacer una vez de pie, y luché para eso.

-Paso a paso con un objetivo claro: primero mantenerse vivo, después pararse y luego, ¿cómo siguió?

-Ese primer día que me paré no pude dar un solo paso, porque no pude hacer avanzar mi pierna. Fue frustrante, pero eso no me desaminó. Y de a poquito fui buscando la manera, la fuerza interior para poder dar ese primer paso, aunque fuera chiquito, luego el segundo, el tercero, después me lancé y nunca más frené, hasta ahora que tengo cincuenta y cuatro. Y después la recuperación fue cada vez mejor porque yo puse lo mío como ese granito de arena para que la playa de la recuperación se complete cada vez más, y entonces tenía que poner muchos granos de arena y los fui poniendo. Nunca me quedé demasiado tiempo empantanado en los problemas o en la queja.

-Habló de queja, ¿se considera inconformista?

-Muchas veces nos quedamos embarrados en la queja y no avanzamos. La queja multiplica el problema, y yo quería que mi problema se dividiera hasta desaparecer, así que tenía que encontrar la forma para no quejarme y buscar la manera de salir. Es verdad, no soy conformista porque siempre hice algo con mi vida, no solo en lo físico. Siempre busque algo más, pero no es que soy ambicioso, lo hice para volver a tener la vida plena y feliz: volver a tener motivos para sonreír todos los días.

-¿Quién lo acompañó?

-Nosotros no elegimos los papás que nos tocan, así como tampoco a los hijos. Tuve la bendición de contar con una familia increíble, con mis padres y mis hermanos, donde mi papá era la figura visible, pero mi madre lo apoyaba a él: entre los dos me ayudaron con sus consejos, sus palabras. Esa sabiduría me marcó. Y por otro lado sí elegimos a los amigos, los sigo eligiendo hoy, después de treinta y cuatro años del accidente.

-¿Es imposible el camino en soledad?

-Es imposible y aburrido, no podemos hacer las cosas solos, siempre vamos a necesitar algo o alguien, siempre hay una persona atrás. Si vas al supermercado alguien te atiende, si vas a cargar nafta, alguien te atiende, no se puede solo solo. Además, si nos acompaña gente que queremos, que nos hace bien y nos multiplica, bienvenido sea.

-Lo escuche hablar de oscuridades, ¿a qué se refería?

-En mi caso particular, yo cuento una historia que tiene un final feliz, porque yo soy feliz. Pero en el transcurso o atravesando mi vida, hubo un montón de oscuridades. La parte bonita es la que se cuenta, pero también nos tenemos que amigar con nuestras oscuridades, una vez reconocidas es mucho más fácil aceptarte, porque si no vivís de una manera que es falsa.

-¿Aceptar la oscuridad lleva al autoconocimiento?

-Me tocó, a los ponchazos sin ningún tipo de aviso previo, ni de intención mía, me salió en la vida mientras iba transcurriendo. Mientras tenía 19/20 años quería tener la vida de esa edad y pasarla bien, con las cosas de la edad, venimos acá para pasarla bien, para aprender y para dar servicios, entonces vamos de a poco en lo que va pasando ir transcurriendo y de ahí es donde fui aprendiendo, mis mayores aprendizajes están ahí. De ahí, de la oscuridad aprendemos, porque si todo es bonito, bello y fácil no aprendemos nada, nos quedamos en lo fácil.

-¿Cómo ve su vida mirando atrás?

-Matrimonio, hijos, divorcio, otra pareja, la vida normal, trabajo, me echaron del trabajo, me reinventé en el trabajo, me largué con mi propio emprendimiento, (lo que hago ahora), es decir pase por todas, lo que consideramos una vida normal.

-¿Qué influyó en su decisión de emprender?

-Cuando alguien se pone a pensar en el futuro es porque en el presente hay algún ruidito, porque si no lo hubiera querríamos seguir viviendo en el futuro lo que estamos viviendo ahora. No lo estaba pasando bien en el trabajo y sumado a esto, la partida del viejo, me dije woww, tengo que hacer algo con todo lo que me pasó, es la oportunidad, es el momento. Fue importante porque a partir de ahí, tomé la decisión de hacerlo, después ponerlo en práctica tardo un poquito más porque quería salir prolijo del trabajo que tenía, quería hacer un montón de cosas, quería saber bien qué quería hacer y cómo hacerlo. Un emprendimiento en serio. Su partida me hizo un gran signo de pregunta en la cabeza para ver qué cambio iba a encarar, qué cambio querido, porque en nuestra vida nos van a aparecer un montón de cambios, cambios que queremos y cambios que no queremos. Yo quería hacer este cambio, así como mi accidente fue un cambio que no elegí, yo quería hacer este cambio, estoy viviendo un cambio que elegí yo.

-¿Es posible suponer un paralelo entre su accidente y la situación mundial actual?

-Esto es muy antipático para quien perdió su negocio de toda su vida, pero lamentablemente la vida es así, son un montón de cosas que nos van pasando mientras estamos vivos, son cosas buenas y malas en función de cómo las pudimos superar. Así como me paso a mí el accidente en el ‘86, así fue el avión de los uruguayos en la cordillera, así fue con los pueblos aledaños al volcán en Guatemala, y todos ellos de repente no tenían nada, pero es que la vida es así, es un sinfín de cosas inciertas. No podemos tener certidumbre, siempre vivimos inmersos en el cambio, lo malo de esto es que el cambio muchas veces es inesperado, no buscado, no querido, pero lo bueno es que nosotros podemos elegir cómo reaccionar.

Hay mucha gente que ha reaccionado bien, ha hecho lo mejor que ha podido, se ha puesto creativo, ha intentado minimizar la estructura para no perder, para seguir adelante, hay gente que no lo ha podido hacer, hay industrias que le ha ido pésimo. Lo cierto es que hay algo que no se recupera que es la vida, es lo más importante, si uno quiere revancha va a tener que estar sano física y emocionalmente.

Creo que por ahí viene, no quiero ser simplista, ni minimizar la situación ni el problema, siempre digo que hay dos pensamientos y ojalá tengan la capacidad de poder reinventarse, ser creativos y ver la manera de salir a flote. Y también están los incómodos, que son los que no perdieron mucho, pero protestan como si lo hubiesen perdido y que contaminan todo: a esos paciencia. Hay mucha gente que está muy mal. Todo pasa, todo va a pasar, pero hay que ponernos en modo supervivencia. Los que lo necesitan deben ponerse en modo supervivencia para que mañana como el ave fénix poder resurgir de las cenizas, para vivir una vida feliz, caminando despacio y sobre todo disfrutando de los que tenemos al lado.

Esta pandemia nos conectó con la gente que está lejos y nos alejó de los que están cerca, porque no los podemos tocar. Lo que tenemos que hacer es que cuando esto se dé vuelta, empezar a ir en búsqueda de lo importante y dejar lo urgente de lado.

Tenemos que enfocarnos en lo importante y lo importante son los afectos, el amor que te dan tus seres queridos.