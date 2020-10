El ministro de Seguridad, Sergio Berni, le apuntó a las organizaciones sociales y justificó la represión. "Atrás de los grupos de izquierda había gente que la pasa mal", dijo.

El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, justificó el mega operativo policial desplegado este jueves en el desalojo y represión de la toma de Guernica. “Se hizo lo que se tenía que hacer, fue tal cual lo planificado”, sostuvo Berni en el programa “Intratables”, agregando que desde el ministerio se buscó "minimizar los efectos de la violencia".

En ese sentido, el ministro cargó las tintas contra las organizaciones sociales y llegó a justificar la represión, asegurando que hubo “grupos de izquierda armados”: “Había grupos de izquierda armados que fueron únicamente a pelearse con la policía", dijo y agregó que "ninguno de esos estaban por una necesidad habitacional”.

“Esa parte violenta, conflictiva, es parte de un esquema de actividad política de izquierda que todos conocemos”, manifestó Berni, que destacó el trabajo del ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, para encontrar “soluciones habitacionales de aquellos que realmente padecen una situación de extrema vulnerabilidad”.

“Atrás de los grupos de izquierda había gente que la pasa mal”, apuntó Berni, que de todas formas sostuvo que esa realidad “duele como ser humano y como peronista". “El peronismo tiene una deuda social que es momento de saldar”, aseveró.

“Lo que se hizo hoy fue respetar el derecho a la propiedad privada y entender que había gente con muchas necesidades que durante mucho tiempo el ministro de Desarrollo de la Comunidad trabajó para satisfacerlas”, cerró el ministro.

Otros de los que habló el día después de la represión, fue el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. A través de su cuenta de Twitter, el presidente dijo que "lo ocurrido ayer en Guernica fue producto del accionar policial dispuesto por la Justicia. Previo a ello hubo un enorme trabajo de reubicación de familias realizadas por el Ministro @larroqueandres. El gobernador @Kicillofok tuvo la prudencia de mantenerme informado".

En cuanto a la situación que envuelve a la familia Etchevere, señaló que "los sucesos de Entre Rios, originados en una disputa familiar, fueron también resultado del accionar policial dispuesto por la justicia local tras el fracaso de la conciliación entre las partes. También aquí el gobernador @bordet me mantuvo permanentemente informado".

Asimismo, el mandatario respondió a una nota publicada en el portal Infobae titulada "Alberto Fernández se involucró en silencio para lograr que los desalojos en Guernica y Entre Ríos no gatillen una crisis institucional". Entonces, el Presidente lanzó: "el involucramiento que me atribuye la nota adjunta en tales sucesos no es tal".